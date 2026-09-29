Στο στόχαστρο του Medwatch βρέθηκε το ιατρείο της παιδιάτρου και προέδρου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», Μαρίας Καρυστιανού, όπως αποκάλυψε χθες ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Το πρωί της ίδιας ημέρας, η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, μίλησε στο Mega, αναφερόμενη στο μηχάνημα βιοανάδρασης που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της κ. Καρυστιανού και στις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του σε ιατρείο.

Το μηχάνημα βιοανάδρασης και οι προβληματισμοί

Η κ. Παγώνη περιέγραψε το εν λόγω μηχάνημα ως συσκευή βιοανάδρασης, μια μέθοδο που έχει ως σκοπό να υποβοηθήσει τον γιατρό στην εκμάθηση και τον έλεγχο συγκεκριμένων λειτουργιών του ανθρώπινου σώματος. Μεταξύ των λειτουργιών αυτών περιλαμβάνονται ο καρδιακός ρυθμός, η αρτηριακή πίεση και η αναπνοή. Ωστόσο, η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου εξέφρασε έντονο προβληματισμό, σχολιάζοντας: «Τώρα, βέβαια, αυτό το μηχάνημα, επειδή η κ. Καρυστιανού είναι και παιδίατρος σε ένα παιδάκι δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί».

Απαγόρευση χρήσης και νομικές προϋποθέσεις

Η Ματίνα Παγώνη ήταν σαφής ως προς το καθεστώς χρήσης του μηχανήματος από τους επαγγελματίες υγείας. «Απαγορεύεται, αυτά δεν είναι μηχανήματα που χρησιμοποιούμε», τόνισε εμφατικά, προσθέτοντας: «Δεν ξέρω γιατί η κ. Καρυστιανού το χρησιμοποιεί». Διευκρίνισε επίσης ότι αυτή η συγκεκριμένη θεραπεία δεν αποτελεί μέρος των πρακτικών που εφαρμόζουν οι γιατροί.

Επιπλέον, η κ. Παγώνη αναφέρθηκε στις απαραίτητες διαδικασίες για τη νόμιμη λειτουργία ενός τέτοιου μηχανήματος. Όπως υπογράμμισε, για την απόκτηση και τη χρήση του απαιτείται πρωτίστως η δήλωσή του στις αρμόδιες αρχές και η λήψη σχετικής άδειας. «Δεν ξέρω πώς το έχει δηλώσει, γιατί για να πάρεις αυτό το μηχάνημα πρέπει πάνω από όλα να δηλωθεί, να πάρεις την άδεια και μετά να δουλεύεις με το μηχάνημα», επανέλαβε.

Ασφάλεια και αναζήτηση απαντήσεων

Σε σχετική ερώτηση για το αν το μηχάνημα ενέχει κινδύνους για τον οργανισμό του ασθενούς, η Ματίνα Παγώνη απάντησε κατηγορηματικά αρνητικά. Εξήγησε ότι η λειτουργία του περιλαμβάνει μια διαδικασία καταγραφής και ελέγχου του σώματος, κατά την οποία τοποθετούνται ηλεκτρόδια που καταγράφουν διάφορες τιμές, χωρίς να προκαλείται κίνδυνος.

Ωστόσο, το ζήτημα της μη δήλωσης του μηχανήματος παραμένει ανοιχτό. Η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου υπογράμμισε ότι οι απαραίτητες απαντήσεις για το συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να δοθούν από την ίδια τη Μαρία Καρυστιανού. «Ας πάει να γίνει ο έλεγχος, λοιπόν, και να μας πει πώς το χρησιμοποιεί», κατέληξε η κ. Παγώνη, τονίζοντας την ανάγκη για διαφάνεια και εξηγήσεις.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr