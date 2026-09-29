Η έκρηξη στην Πλάκα και η σημασία της ασφάλειας του φυσικού αερίου

Μια ισχυρότατη έκρηξη συγκλόνισε το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου ένα νεοκλασικό τριώροφο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Λυσικράτους, στην ιστορική περιοχή της Πλάκας. Το τραγικό αυτό συμβάν είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι, ενώ τα έως τώρα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η έκρηξη πιθανόν προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου. Η τραγωδία αυτή άνοιξε τη συζήτηση για την αναγκαιότητα της γνώσης και της τήρησης των μέτρων ασφαλείας, ώστε να εκμηδενιστεί η επικινδυνότητα του φυσικού αερίου.

Υπό διερεύνηση τα αίτια της τραγωδίας

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική έκρηξη στην Πλάκα παραμένουν ακόμη υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου, η οποία, όπως φαίνεται από τα στοιχεία, υπήρχε μόνο στον δεύτερο όροφο του κτιρίου που επλήγη.

Η συγκεκριμένη αυτόνομη παροχή θεωρείται ότι ευθύνεται για την ισχυρότατη έκρηξη που προκάλεσε την καταστροφή και τον θάνατο των έξι ανθρώπων. Η διερεύνηση συνεχίζεται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών του τραγικού συμβάντος.

Η σημασία της τακτικής συντήρησης

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό, ο κ. Ευάγγελος Κολοβός, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εγκαταστατών - Συντηρητών Καυστήρων Υγρών και Αέριων Καυσίμων «Ήφαιστος», απευθύνθηκε στο κοινό, επισημαίνοντας τι πρέπει να προσέξουν όσοι έχουν εγκατάσταση φυσικού αερίου στον χώρο τους. Τόνισε τη ζωτική σημασία της συντήρησης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «η συντήρηση είναι το α και το ω» και ότι «όταν κάνουμε τη συντήρησή μας, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τίποτα».

Ο κ. Κολοβός υπογράμμισε ότι η ετήσια συντήρηση του λέβητα-καυστήρα είναι υποχρεωτική από τον νόμο. Παράλληλα, επισήμανε ότι το φυσικό αέριο αποτελεί αυτή τη στιγμή το πιο ασφαλές καύσιμο για θέρμανση, εφόσον τηρούνται σχολαστικά οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας και συντήρησης.

Υποχρεωτικοί έλεγχοι και πιστοποιητικά

Πέρα από τον ετήσιο υποχρεωτικό έλεγχο του καυστήρα, ο κ. Κολοβός επεσήμανε την ανάγκη για έναν επιπλέον, περιοδικό έλεγχο της εγκατάστασης. Συγκεκριμένα, κάθε τέσσερα χρόνια, ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου με εγκατάσταση φυσικού αερίου θα πρέπει να καλεί έναν αδειούχο τεχνικό εγκατάστασης για τη διενέργεια ελέγχου στεγανότητας της σωληνογραμμής του αερίου.

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του ελέγχου, ο αδειούχος τεχνικός είναι υπεύθυνος να υπογράψει το προβλεπόμενο πιστοποιητικό. Αυτό το πιστοποιητικό, το οποίο επιβεβαιώνει τη στεγανότητα της εγκατάστασης, αρχειοθετείται στον φάκελο της εγκατάστασης που διατηρεί ο ιδιοκτήτης, αποτελώντας σημαντικό έγγραφο για την ασφαλή λειτουργία.

Αδειούχοι τεχνικοί και απαραίτητα έγγραφα

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εγκαταστατών - Συντηρητών Καυστήρων Υγρών και Αέριων Καυσίμων «Ήφαιστος» έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην απαίτηση ότι οποιαδήποτε εργασία σε εγκατάσταση φυσικού αερίου πρέπει να διενεργείται αποκλειστικά από προσωπικό που διαθέτει την αντίστοιχη επαγγελματική άδεια. Αυτή η προϋπόθεση είναι θεμελιώδης για την αποφυγή κινδύνων και τη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος.

Επιπλέον, κάθε εργασία που πραγματοποιείται, είτε πρόκειται για τακτική συντήρηση είτε για επισκευή, πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα που εκδίδονται από τον εγκαταστάτη. Αυτά τα έγγραφα συνιστούν μια μορφή ιστορικού του συνόλου των παρεμβάσεων και των εργασιών που έχουν γίνει, και είναι υποχρεωτικό να παραδίδονται στον καταναλωτή, καθώς αποτελούν προαπαιτούμενα για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

Αναγνώριση διαρροής και πρώτες ενέργειες

Το φυσικό αέριο είναι από τη φύση του άχρωμο και άοσμο, χαρακτηριστικά που καθιστούν δύσκολη την ανίχνευσή του. Ωστόσο, ειδικά για λόγους ασφαλείας και για να είναι δυνατή η ανίχνευσή του σε περιπτώσεις διαρροής, προστίθενται σε αυτό μικρές ποσότητες μιας ειδικής ουσίας, της μερκαπτάνης. Η μερκαπτάνη έχει μια χαρακτηριστική και έντονη οσμή που περιγράφεται ότι μοιάζει με χαλασμένο αυγό ή θείο.

Αυτή η έντονη μυρωδιά αποτελεί το πρώτο και πιο σημαντικό σημάδι που θα πρέπει να ενεργοποιήσει άμεσα τους πολίτες, ώστε να δράσουν χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί αυτή τη μυρωδιά, θα πρέπει, αν γνωρίζει τον γενικό διακόπτη του αερίου, να τον κλείσει αμέσως. Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να ανοίξει πόρτες και παράθυρα για να αεριστεί ο χώρος, προκειμένου να διαφύγει το αέριο και να μειωθεί ο κίνδυνος έκρηξης ή άλλων επιπλοκών.

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