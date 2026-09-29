Νέα στοιχεία για τον θάνατο Μαζωνάκη: Η κόρη των γιατρών στην Καρνεάδου και το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως όσον αφορά στις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο Κολωνάκι. Οι νεότερες πληροφορίες επικεντρώνονται στον ρόλο που φέρεται να έπαιξε η κόρη των προφυλακισμένων γιατρών, η οποία φέρεται να ήταν παρούσα στον χώρο την ημέρα του θανάτου του καλλιτέχνη. Από χθες είχε γίνει γνωστό πως η κόρη των γιατρών συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που εξετάζονται για την υπόθεση, με περισσότερα στοιχεία να προκύπτουν πλέον.

Η παρουσία στην οδό Καρνεάδου και ο ρόλος στην εταιρεία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κόρη των προφυλακισμένων γιατρών βρισκόταν στον χώρο στην οδό Καρνεάδου, την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η παρουσία της εκεί αποτελεί ένα από τα νέα στοιχεία που αναδεικνύονται στην υπόθεση, προσθέτοντας νέα δεδομένα στην έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του καλλιτέχνη.

Επιπλέον, το συγκεκριμένο άτομο φέρεται να δηλωνόταν ως ιδιοκτήτρια της εταιρείας που διέθετε τα ιατρικά μηχανήματα. Αυτή η πληροφορία αναδεικνύει έναν πιθανό επιχειρηματικό της ρόλο, ο οποίος εξετάζεται στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ και η επιβεβαίωση

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, η κόρη των γιατρών ήταν εκείνη που αρχικά κάλεσε το ΕΚΑΒ, τη μέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ωστόσο, μετά την αρχική επικοινωνία, φέρεται να έδωσε το ακουστικό στον πατέρα της.

Από το ΕΚΑΒ έχει επιβεβαιωθεί ότι η φωνή που πραγματοποίησε την κλήση για το ασθενοφόρο ήταν ανδρική. Αυτό το στοιχείο αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ, καθώς οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν πλήρως τα γεγονότα που συνέβησαν εκείνη την κρίσιμη ημέρα στην οδό Καρνεάδου.

Συνομιλία με δημοσιογράφο πριν την ανακοίνωση του θανάτου

Παράλληλα με τα παραπάνω, ήρθε στο φως της δημοσιότητας και μία συνομιλία που είχε η κόρη των προφυλακισμένων γιατρών με δημοσιογράφο του Mega. Η επικοινωνία αυτή φέρεται να έλαβε χώρα λίγα λεπτά πριν γίνει ευρέως γνωστή η είδηση του θανάτου του καλλιτέχνη.

Ο δημοσιογράφος την κάλεσε προκειμένου να ενημερωθεί για τα όσα είχαν συμβεί. Η κόρη των γιατρών, ωστόσο, αρνήθηκε επανειλημμένα να κάνει οποιαδήποτε δήλωση, απαντώντας συνεχώς «δεν μπορώ να απαντήσω σε κάτι». Από τον τόνο της φωνής της, φάνηκε ότι ήταν αναστατωμένη και ότι κάτι της είχε συμβεί, γεγονός που προσδίδει περαιτέρω ενδιαφέρον στην υπόθεση.

Η εξαφάνιση του μηχανήματος υδροθεραπείας και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου

Στο πλαίσιο των ερευνών, προέκυψε επίσης ότι το μηχάνημα υδροθεραπείας δεν βρέθηκε στο ιατρείο την επομένη του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτό το στοιχείο αποτελεί ένα επιπλέον σημείο προς διερεύνηση για τις αρχές που ασχολούνται με την υπόθεση.

Σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης, ο Γιώργος Καλλιακμάνης μίλησε στο OPEN και αναφέρθηκε στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου επρόκειτο να γίνουν γνωστά αυτή την εβδομάδα, γεγονός που αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στα γεγονότα και τις επικοινωνίες που προηγήθηκαν ή ακολούθησαν τον θάνατο του καλλιτέχνη.

Με πληροφορίες από: Reader