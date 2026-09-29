Μία ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να σφραγιστεί σήμερα, καθώς έχουν προκύψει σοβαρά ερωτήματα και στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία της. Η κλινική φέρεται να χορηγούσε χημειοθεραπείες σε ασθενείς χωρίς διάγνωση κακοήθειας, ενώ δρούσε χωρίς κανέναν έλεγχο.

Υπηρεσίες και διαφήμιση της κλινικής

Η συγκεκριμένη κλινική εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό ασθενών και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, λειτουργεί κυρίως ως μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Στην εξωτερική της σήμανση αναφέρεται ως Παθολογική Κλινική και Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, χωρίς να γίνεται αναφορά σε Ογκολογικό Τμήμα.

Ωστόσο, στην ιστοσελίδα της κλινικής υπήρχε αναρτημένο βίντεο στο οποίο παρουσιαζόταν και διαφημιζόταν η λειτουργία Ογκολογικού Τμήματος. Στο εν λόγω βίντεο εμφανιζόταν πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε, δεν είχε σχέση εξαρτημένης εργασίας με την κλινική. Παράλληλα, στο βίντεο παρουσιαζόταν και ο εξοπλισμός που φέρεται να διέθετε η κλινική.

Ερωτήματα για τις συνταγογραφήσεις

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η νοσηλεία ασθενών για ολιγοήμερο χρονικό διάστημα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το ζήτημα της συνταγογράφησης συγκεκριμένων φαρμάκων σε ασθενείς για τους οποίους φέρεται να μην υπήρχε διάγνωση κακοήθειας.

Πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρά και υψηλού κόστους φάρμακα, με αποτέλεσμα να αναμένεται περαιτέρω έλεγχος. Σκοπός του ελέγχου είναι να διαπιστωθεί σε ποιους ασθενείς συνταγογραφήθηκαν τα φάρμακα, για ποιον λόγο και αν πράγματι χορηγήθηκαν. Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί επίσης εάν η πρόσβαση στα ΑΜΚΑ των ασθενών χρησιμοποιήθηκε για την καταχώριση ή συνταγογράφηση φαρμάκων χωρίς να το γνωρίζουν οι ίδιοι ή εάν τα συγκεκριμένα φάρμακα χημειοθεραπείας χορηγούνταν σε ασθενείς που νοσηλεύονταν στην κλινική χωρίς να πάσχουν από κακοήθεια.

Καταγγελίες και καθυστέρηση στην παρέμβαση

Καταγγελίες σχετικά με τη λειτουργία της συγκεκριμένης κλινικής είχαν υποβληθεί στην Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών Θεσσαλονίκης στα τέλη του 2025 και στις αρχές του 2026. Οι καταγγελίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την υποστελέχωση, τις συνθήκες νοσηλείας των ασθενών, την καθαριότητα, καθώς και την επάρκεια και κατάρτιση του προσωπικού.

Αντίστοιχες αναφορές φέρεται να είχαν γίνει και από συγγενείς ασθενών, ενώ σε διαδικτυακές αξιολογήσεις υπάρχουν σχόλια και πρώην εργαζομένων σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στην κλινική.

Ο ρόλος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Μετά τις καταγγελίες, η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών φέρεται να εισηγήθηκε προς τη Διεύθυνση Υγείας την ανάκληση της άδειας και τη διακοπή λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής. Ωστόσο, από τις αρχές του 2026 μέχρι και την παρέμβαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η διακοπή λειτουργίας δεν είχε προχωρήσει.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προχώρησε στη διενέργεια ελέγχου, στο πλαίσιο του οποίου εξετάστηκαν οι συνθήκες και ο τρόπος λειτουργίας της κλινικής.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr