Η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, αναφέρθηκε εκτενώς στο μηχάνημα βιοανάδρασης που, σύμφωνα με πληροφορίες, χρησιμοποιεί η Μαρία Καρυστιανού στο ιατρείο της. Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, η κυρία Παγώνη τόνισε ότι η χρήση του συγκεκριμένου μηχανήματος «απαγορεύεται», καθώς απαιτούνται συγκεκριμένες διαδικασίες δήλωσης και αδειοδότησης, οι οποίες, όπως ανέφερε, δεν φαίνεται να έχουν τηρηθεί. Το θέμα προέκυψε στο πλαίσιο ελέγχων του MedWatch, οι οποίοι περιλαμβάνουν και αναφορές σε «κβαντική ιατρική».

Τι είναι το μηχάνημα βιοανάδρασης

Η κυρία Παγώνη εξήγησε τι ακριβώς είναι το μηχάνημα βιοανάδρασης, περιγράφοντάς το ως μία εναλλακτική θεραπεία. Πρόκειται για μία μέθοδο που έχει ως στόχο να βοηθήσει τον γιατρό να μάθει και να ελέγξει ορισμένες λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος. Συγκεκριμένα, μπορεί να καταγράφει παραμέτρους όπως ο καρδιακός ρυθμός, η αρτηριακή πίεση και η αναπνοή.

Η λειτουργία του βασίζεται στη χρήση καλωδίων και ηλεκτροδίων, τα οποία τοποθετούνται σε διάφορα σημεία του σώματος του ασθενούς. Μέσω αυτών των ηλεκτροδίων, το μηχάνημα ελέγχει και καταγράφει τις διάφορες σωματικές λειτουργίες. Η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου διευκρίνισε, ωστόσο, ότι το μηχάνημα βιοανάδρασης δεν είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό και δεν έχει καμία σχέση με επεμβατικές θεραπείες, όπως για παράδειγμα η πλασμαφαίρεση.

Η απαγόρευση και οι απαιτούμενες άδειες

Σύμφωνα με τη Ματίνα Παγώνη, η χρήση του μηχανήματος βιοανάδρασης στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού είναι απαγορευμένη. Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Απαγορεύεται. Δεν είναι μηχανήματα που χρησιμοποιούμε, δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί η κα Καρυστιανού, πώς το έχει δηλώσει». Τόνισε ότι για να αποκτήσει και να χρησιμοποιήσει κάποιος ένα τέτοιο μηχάνημα, πρέπει πρώτα να δηλωθεί στις αρμόδιες αρχές, να λάβει την προβλεπόμενη άδεια και μόνο μετά να μπορεί να εργάζεται με αυτό.

Η κυρία Παγώνη υπογράμμισε επίσης ότι κάθε μηχάνημα που βρίσκεται σε ένα ιατρείο έχει την υποχρέωση να καταγράφεται και ο Ιατρικός Σύλλογος να ενημερώνεται σχετικά με την ύπαρξή του και τη χρήση του. Από τις πληροφορίες που διαθέτει η ίδια, δεν έχει γίνει τέτοια διαδικασία δήλωσης για το συγκεκριμένο μηχάνημα στην περίπτωση της κυρίας Καρυστιανού.

Ερωτήματα για τη χρήση σε παιδιά και ο επικείμενος έλεγχος

Ένα από τα ερωτήματα που έθεσε η Ματίνα Παγώνη αφορούσε τη χρήση του μηχανήματος σε παιδιά. Δεδομένου ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι παιδίατρος, η κυρία Παγώνη εξέπληξε την απορία της για τον λόγο και τον τρόπο που χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη συσκευή σε μικρούς ασθενείς. «Επειδή είναι και παιδίατρος, σε ένα παιδάκι δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί», είπε συγκεκριμένα.

Σημειώνεται ότι το μηχάνημα αυτό διαφημιζόταν ότι το είχε η κυρία Καρυστιανού. Μετά τις εξελίξεις, αναμένεται να πραγματοποιηθεί έλεγχος στο ιατρείο της. Η κυρία Παγώνη δήλωσε ότι «ας πάει να γίνει ο έλεγχος και να εξηγήσει πώς το χρησιμοποιεί», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι απαντήσεις για τη χρήση και τη νομιμότητα του εξοπλισμού θα πρέπει να δοθούν από την ίδια τη Μαρία Καρυστιανού.

Οι δηλώσεις του υπουργού και η απάντηση της πλευράς Καρυστιανού

Η συζήτηση γύρω από τη συσκευή βιοανάδρασης ξεκίνησε μετά από αναφορές του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Ο υπουργός είχε δηλώσει ότι η Μαρία Καρυστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch, μιας υπηρεσίας ελέγχου. Το αντικείμενο του ελέγχου αφορά τόσο την αναφορά σε «κβαντική ιατρική» όσο και την παρουσία και χρήση του μηχανήματος βιοανάδρασης στο ιατρείο της παιδίατρου.

Από την πλευρά της Μαρίας Καρυστιανού, η Μαρία Γρατσία έχει τοποθετηθεί δημόσια, δηλώνοντας ότι ο έλεγχος που αναμένεται να πραγματοποιηθεί είναι «καλοδεχούμενος». Επιπλέον, η κυρία Γρατσία υποστήριξε ότι η δραστηριότητα της γιατρού είναι νόμιμη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα με τη χρήση του εξοπλισμού ή τις πρακτικές που ακολουθούνται.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis