Σάλος έχει προκληθεί στην εκπαιδευτική κοινότητα και όχι μόνο, έπειτα από τη δημοσιοποίηση βίντεο που καταγράφει τη διευθύντρια του 1ου νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων να απευθύνεται με έντονο και απειλητικό ύφος σε μικρά παιδιά. Μετά το περιστατικό, διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) σε βάρος της εκπαιδευτικού, ενώ αποφασίστηκε η άμεση μετακίνησή της σε άλλο νηπιαγωγείο. Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς λίγο αργότερα η διευθύντρια φέρεται να δέχθηκε σωματική επίθεση.

Το επεισόδιο στο νηπιαγωγείο των Άνω Λιοσίων

Οι αδιανόητες εικόνες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, όταν κάμερα κατέγραψε τη διευθύντρια του 1ου νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια να ουρλιάζει και να απειλεί παιδάκια, ηλικίας 4 με 5 χρονών, στη μέση του προαυλίου. Το εξοργιστικό επεισόδιο έγινε γνωστό όταν συγγενής παιδιού ανέβασε στα social media το σχετικό βίντεο, στο οποίο η διευθύντρια προπηλάκιζε τα νήπια που κοίταζαν σοκαρισμένα την έκρηξη θυμού της.

Στο επίμαχο βίντεο, η διευθύντρια ακούγεται να χρησιμοποιεί σκληρές φράσεις, όπως: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια! Τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή! Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα!». Η εκπαιδευτικός φέρεται να αντέδρασε σε έντονο ύφος προς τα παιδιά, υποστηρίζοντας ότι είχαν προκαλέσει ζημιές στον χώρο του σχολείου. Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το συμβάν αντέδρασαν και της ζήτησαν τον λόγο για τη συμπεριφορά της, με την ίδια να απαντά: «Ό,τι θέλω θα κάνω ρε, εσύ τι είσαι εδώ πέρα;», συμπληρώνοντας: «Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά; Φέρε μου πέντε χιλιάρικα για τη ζημιά τώρα!».

Σωματική επίθεση κατά της διευθύντριας

Η υπόθεση πήρε ακόμη ανεξέλεγκτες διαστάσεις λίγο αργότερα, όταν η διευθύντρια του νηπιαγωγείου φέρεται να δέχθηκε σωματική επίθεση από άτομα που βρέθηκαν στον χώρο του σχολείου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως της επιτέθηκαν γονείς ή συγγενείς των παιδιών που είδαν ή έμαθαν το εξοργιστικό περιστατικό. Ωστόσο, στην επίσημη ανακοίνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης δεν κατονομάζονται οι δράστες.

Η διευθύντρια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας της να παραμένει άγνωστη. Ο περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσιος Κ. Αναστασόπουλος, κατήγγειλε πως η διευθύντρια τραυματίστηκε σοβαρά από την επίθεση των γονιών. Για όσα συνέβησαν κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές και εισαγγελικές Αρχές, ενώ ενεργοποιήθηκε και η αυτόφωρη διαδικασία. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό απαράδεκτο και βαθύτατα θλιβερό.

Διοικητικές ενέργειες και αντιδράσεις

Σε βάρος της διευθύντριας έχει διαταχθεί ήδη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες και η συμπεριφορά της εκπαιδευτικού. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας ενημερώθηκαν για το περιστατικό και ο αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσιος Αναστασόπουλος, έδωσε την εντολή για τη διενέργεια της ΕΔΕ.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η άμεση μετακίνησή της σε άλλο νηπιαγωγείο και όχι η απόλυσή της, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αναμένεται να προκαλέσει νέο κύμα αντιδράσεων, καθώς οι γονείς εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο αυτό το άτομο είναι σε θέση να βρίσκεται κοντά σε παιδιά. Οι εκπαιδευτικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες υποστηρικτικές δομές για τη σχολική κοινότητα, ενώ η διοικητική έρευνα θα εξετάσει το σύνολο των γεγονότων που προηγήθηκαν.

Οι δηλώσεις του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης

Ο περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσιος Κ. Αναστασόπουλος, μίλησε για το περιστατικό, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «ο θυμός του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι ελεγχόμενος». Ανέφερε επίσης πως δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα από ένα βίντεο λίγων λεπτών.

Ο κ. Αναστασόπουλος, αν και ανέφερε ότι δεν γνωρίζει το περιστατικό με την προπηλάκιση των παιδιών από τη διευθύντρια, δήλωσε πως αν προκύψουν ευθύνες κατά την ΕΔΕ, θα αποδοθούν στους υπαίτιους. Οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης που δέχθηκε η διευθύντρια παραμένουν υπό διερεύνηση.

Με πληροφορίες από: Newsit, News.gr, Ieidiseis