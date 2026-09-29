Σάλο έχει προκαλέσει βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας από νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια, το οποίο φέρεται να παρουσιάζει τη διευθύντρια να φωνάζει και να απειλεί μικρούς μαθητές στο προαύλιο του σχολείου. Μετά το περιστατικό, η δασκάλα και διευθύντρια κατήγγειλε επίθεση σε βάρος της, ενώ έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) σε βάρος της και, σύμφωνα με πληροφορίες, μετακινείται σε άλλο νηπιαγωγείο.

Το επίμαχο βίντεο και οι απειλές

Στο επίμαχο βίντεο, το οποίο κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται η δασκάλα και διευθύντρια του νηπιαγωγείου σε έξαλλη κατάσταση να φωνάζει σε παιδιά. Σε άλλο σημείο του βίντεο, ακούγεται να τα απειλεί, λέγοντας, μεταξύ άλλων, «έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια», «Τα κάνατε σ…ά, ντροπή!» και «Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα».

Σύμφωνα με όσα ακούγονται στο βίντεο, η εκπαιδευτικός συνδέει τη συμπεριφορά των παιδιών με ζημιές που, όπως υποστηρίζει, έχουν προκληθεί στο σχολείο.

Αντιδράσεις γονέων και περαστικών

Καθώς τα αίματα είχαν «ανάψει», γονείς και περαστικοί που αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε, παρενέβησαν και διαμαρτυρήθηκαν για τις φωνές προς τα παιδιά. Η διευθύντρια αντέδρασε και προς εκείνους, λέγοντας σε έναν «ό,τι θέλω θα κάνω ρε, εσύ τι είσαι εδώ πέρα».

Σε άλλο σημείο, απευθυνόμενη σε άλλον περαστικό που τη ρώτησε «γιατί φωνάζετε;», είπε «Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά». Ακόμη, ανέφερε «Φέρε μου πέντε χιλιάρικα για τη ζημιά τώρα».

Επίθεση στην εκπαιδευτικό και συλλήψεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το περιστατικό, ενήλικες προπηλάκισαν την εκπαιδευτικό, η οποία κατήγγειλε επίθεση σε βάρος της. Η ίδια μετέβη σε νοσοκομείο, έχοντας χτυπήματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι.

Για την υπόθεση, η μητέρα ενός ανήλικου –κατά πληροφορίες Ρομά– συνελήφθη για απειλή και εξύβριση. Ο πατέρας αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου για απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη, καθώς φέρεται να χειροδίκησε.

Επίσημες αντιδράσεις και έρευνα

Την ίδια ώρα, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το υπουργείο Παιδείας καταδίκασαν τη βίαιη είσοδο των γονέων και την επίθεση στην εκπαιδευτικό. Το υπουργείο Παιδείας έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για το περιστατικό έχει διαταχθεί ΕΔΕ σε βάρος της διευθύντριας, ενώ όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, η ίδια μετακινείται σε άλλο νηπιαγωγείο. Όταν το υπουργείο Παιδείας έλαβε γνώση του περιστατικού, εκδόθηκε ανακοίνωση από την πλευρά του αναπληρωτή περιφερειακού διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr