Νέες καταθέσεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Υπάλληλος του ιατρείου άλλαξε την αρχική της μαρτυρία

Η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς αναμένονται νέες καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου της οδού Καρνεάδου. Μία συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν με ημιαπασχόληση, φέρεται να διαφοροποίησε σημαντικό σημείο της αρχικής της κατάθεσης στην Αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι βρισκόταν στον χώρο κατά τις κρίσιμες ώρες. Παράλληλα, οι συνήγοροι του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου προχώρησαν σε περιορισμό της εκπροσώπησής τους, επικαλούμενοι αμιγώς νομικούς λόγους.

Νέες καταθέσεις ρίχνουν φως στις συνθήκες θανάτου

Η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, εστιάζοντας στις καταθέσεις εργαζομένων του «ιατρείου» που βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου. Σήμερα, αναμένεται να καταθέσει ενώπιον των αρχών μία ακόμη υπάλληλος, η οποία δεν είχε δώσει προανακριτική κατάθεση στην Αστυνομία.

Οι νέες αυτές καταθέσεις θεωρούνται κρίσιμες, καθώς αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στα όσα εκτυλίχθηκαν εντός του ιατρείου κατά τις κρίσιμες ώρες που προηγήθηκαν του θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων που έχουν ήδη συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας, προσπαθώντας να συνθέσουν την πλήρη εικόνα των γεγονότων.

Η αλλαγή στην κατάθεση της νοσηλεύτριας

Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση αποτελεί η κατάθεση μιας 61χρονης συνταξιούχου νοσηλεύτριας, η οποία εργαζόταν με ημιαπασχόληση στο εν λόγω ιατρείο. Η νοσηλεύτρια κατέθεσε ενώπιον του 22ου τακτικού ανακριτή, όπου φέρεται να διαφοροποίησε ένα κρίσιμο σημείο της αρχικής της κατάθεσης που είχε δώσει στην Αστυνομία.

Αρχικά, η νοσηλεύτρια είχε αναφέρει ότι αποχώρησε από το ιατρείο περίπου στις 16:15 και ότι δεν είχε γνώση για το τι είχε συμβεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ωστόσο, στην κατάθεσή της ενώπιον του ανακριτή, διευκρίνισε ότι τελικά έφυγε αργότερα από την αναφερθείσα ώρα. Απέδωσε την αρχική της αναφορά στο γεγονός ότι δεν είχε πλήρη συναίσθηση του χρόνου εκείνη τη στιγμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια φέρεται να κατέθεσε: «Ήμουν στο ιατρείο όταν συνέβησαν όλα. Αρχικά είχα πει ότι έφυγα 16:15 γιατί δεν είχα συναίσθηση του χρόνου. Έφυγα αργότερα».

Οι νομικές κινήσεις των συνηγόρων του ιατρού

Στο μεταξύ, υπήρξαν εξελίξεις και στο νομικό σκέλος της υπόθεσης, καθώς οι συνήγοροι υπεράσπισης του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, Νίκος Αγαπηνός και Τέλλος Αγαπηνός, γνωστοποίησαν τον περιορισμό της εκπροσώπησής τους. Συγκεκριμένα, η εκπροσώπηση θα αφορά πλέον αποκλειστικά τον ίδιο τον ιατρό.

Οι δύο δικηγόροι προχώρησαν σε παραίτηση από την υπεράσπιση της έτερης κατηγορουμένης, η οποία είναι η σύζυγος του Ηλία Θεοδωρόπουλου. Στην ανακοίνωσή τους, οι συνήγοροι ανέφεραν ότι η απόφαση αυτή ελήφθη «για λόγους αμιγώς νομικούς».

Όπως σημείωσαν χαρακτηριστικά, ο περιορισμός της εκπροσώπησης είναι «δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων», υπογραμμίζοντας τις διαφορετικές νομικές προσεγγίσεις που απαιτούνται για κάθε έναν από τους κατηγορουμένους.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που αναμένεται να συμβάλει στην διαλεύκανση της υπόθεσης είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Αυτά αναμένονται να γίνουν γνωστά τις επόμενες ημέρες και θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία της έρευνας.

Τα αποτελέσματα αυτά θα δείξουν εάν και ποιες ουσίες είχαν χορηγηθεί στον δημοφιλή καλλιτέχνη, παρέχοντας κρίσιμα δεδομένα για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του. Η αναμονή για τα ευρήματα αυτά είναι μεγάλη, καθώς μπορούν να προσφέρουν σαφείς απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki