Ηλεκτρική θωράκιση των Ιονίων: Νέες διασυνδέσεις ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια νησιών

Σε μια νέα φάση εισέρχεται η ηλεκτρική θωράκιση των Ιονίων Νήσων, καθώς ο ΑΔΜΗΕ έθεσε σε λειτουργία τις αναβαθμισμένες διασυνδέσεις υψηλής τάσης που συνδέουν τη Ζάκυνθο με την Κεφαλονιά και την Κεφαλονιά με τη Λευκάδα. Οι παρεμβάσεις αυτές αντικαθιστούν τις παλαιές γραμμές που λειτουργούσαν επί δεκαετίες, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια τεσσάρων μεγάλων νησιών της χώρας.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ στην περιοχή συνεχίζεται, με επόμενη κρίσιμη παρέμβαση την τρίτη ηλεκτρική διασύνδεση της Κέρκυρας με την ηπειρωτική Ελλάδα. Οι νέες υποδομές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την ανανέωση των ενεργειακών δικτύων, με στόχο τη μεγαλύτερη ασφάλεια τροφοδοσίας και τον περιορισμό των προβλημάτων σε περιόδους αυξημένης ζήτησης.

Νέες διασυνδέσεις σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα

Ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε στην ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία δύο σημαντικών έργων που αφορούν τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Ιονίων Νήσων. Πρόκειται για τα αναβαθμισμένα καλωδιακά συστήματα που συνδέουν τη Ζάκυνθο με την Κεφαλονιά και την Κεφαλονιά με τη Λευκάδα.

Οι νέες αυτές υποδομές αντικατέστησαν τις παλαιότερες γραμμές που είχαν συμπληρώσει δεκαετίες λειτουργίας. Τα δύο νέα ολοκληρωμένα καλωδιακά συστήματα έχουν μήκος 20,4 χιλιομέτρων για τη διασύνδεση Ζακύνθου-Κεφαλονιάς και 14,8 χιλιομέτρων για τη διασύνδεση Κεφαλονιάς-Λευκάδας. Λειτουργούν με τεχνολογία εναλλασσόμενου ρεύματος 150 kV και ενσωματώνουν τηλεπικοινωνιακά καλώδια οπτικών ινών.

Ενίσχυση της αξιοπιστίας ενόψει θερινής περιόδου

Με την ολοκλήρωση των δύο αυτών έργων, ενισχύεται σημαντικά η αξιοπιστία της ηλεκτροδότησης σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Λευκάδα. Η αναβάθμιση των υποδομών αποκτά ιδιαίτερη σημασία κατά τους θερινούς μήνες, όταν η αυξημένη τουριστική κίνηση στα νησιά προκαλεί σημαντική άνοδο της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ενίσχυση της ενεργειακής θωράκισης των νησιών συμβάλλει στον περιορισμό του κινδύνου εμφάνισης προβλημάτων στην τροφοδοσία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιόδους υψηλής ζήτησης. Αυτό αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την ομαλή λειτουργία των νησιωτικών κοινωνιών και των τουριστικών επιχειρήσεων.

Η τρίτη διασύνδεση της Κέρκυρας με την ηπειρωτική Ελλάδα

Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ στο Ιόνιο συνεχίζεται με την τρίτη ηλεκτρική διασύνδεση της Κέρκυρας με το ηπειρωτικό σύστημα, μέσω Ηγουμενίτσας. Το έργο αυτό έχει μήκος 21 χιλιομέτρων και περιλαμβάνει επίσης καλώδιο υψηλής τάσης 150 kV.

Η πόντιση του νέου υποθαλάσσιου καλωδίου έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ ακολουθούν οι εργασίες προστασίας του υποθαλάσσιου τμήματος. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση των υπόγειων και εναέριων τμημάτων της γραμμής στην Κέρκυρα και τη Θεσπρωτία αντίστοιχα. Ο σχεδιασμός του Διαχειριστή προβλέπει την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του συνόλου του έργου εντός του 2027.

Ευρύτερο επενδυτικό σχέδιο και προηγούμενες παρεμβάσεις

Οι νέες αυτές επενδύσεις εντάσσονται στο ευρύτερο σχέδιο του ΑΔΜΗΕ για την αντικατάσταση ηλεκτρικών διασυνδέσεων στο Ιόνιο, οι οποίες πλησίαζαν στο τέλος της τεχνικής διάρκειας ζωής τους. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στη διαρκή αναβάθμιση των ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Στην ίδια κατεύθυνση, είχε τεθεί σε λειτουργία το 2023 η αναβαθμισμένη υποβρύχια διασύνδεση υψηλής τάσης Κυλλήνης-Ζακύνθου. Με την αντικατάσταση των παλαιότερων υποδομών, ενισχύεται συνολικά η ανθεκτικότητα του ηλεκτρικού βρόχου Κυλλήνη-Ζάκυνθος-Κεφαλονιά-Λευκάδα-Άκτιο και η σύνδεσή του με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα.

Στόχος η ασφάλεια τροφοδοσίας των νησιών

Για τον ΑΔΜΗΕ, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί κρίσιμο τμήμα της ανανέωσης των ενεργειακών υποδομών των νησιών. Ο βασικός στόχος είναι η επίτευξη μεγαλύτερης ασφάλειας τροφοδοσίας και ο περιορισμός του κινδύνου προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλής ζήτησης.

Οι επενδύσεις αυτές συμβάλλουν στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των Ιονίων Νήσων, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του δικτύου έναντι των προκλήσεων που δημιουργούνται από την αυξημένη κατανάλωση και την ανάγκη για σύγχρονες και αξιόπιστες υποδομές.

Με πληροφορίες από: Topontiki