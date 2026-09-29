Ρούμπιο: Ελπίζουμε η Κούβα να επιλέξει διαφορετική πορεία, αλλιώς θα μάθουν το μάθημα με σκληρό τρόπο

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε την ελπίδα ότι η Κούβα θα επιλέξει μια «διαφορετική πορεία», προειδοποιώντας παράλληλα πως όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να περιμένουν τη λήξη της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να αλλάξουν τακτική, θα «μάθουν το μάθημα με τον σκληρό τρόπο». Οι δηλώσεις αυτές έγιναν τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, εν μέσω της συνεχιζόμενης πίεσης της κυβέρνησης Τραμπ προς την Αβάνα. Η Ουάσινγκτον εφαρμόζει εμπάργκο στην Κούβα για περισσότερα από 60 χρόνια, με στόχο την αλλαγή της κομμουνιστικής κυβέρνησης της χώρας.

Οι προειδοποιήσεις του Μάρκο Ρούμπιο

Ο Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «Hannity» του Fox News με τον παρουσιαστή Σον Χάνιτι, δήλωσε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου την «ελπίδα» του ότι η Κούβα θα επιλέξει «μια διαφορετική πορεία». Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Ουάσινγκτον προσδοκά πως «ορισμένοι άνθρωποι» που ελέγχουν την κουβανική κυβέρνηση θα «ανοίξουν τα μάτια τους στην πραγματικότητα αυτού που αντιμετωπίζουν».

Παράλληλα, ο Ρούμπιο προειδοποίησε όσους πιστεύουν ότι μπορούν να περιμένουν μέχρι να λήξει η θητεία του Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να προβούν σε αλλαγές ή ενέργειες. Ξεκαθάρισε ότι «κάνουν λάθος και θα μάθουν το μάθημα με τον σκληρό τρόπο αν δεν διορθώσουν τη στάση τους». Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο βασικός της στόχος είναι να επιφέρει αλλαγές στην κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας.

Η πίεση στην Αβάνα και ο πετρελαϊκός αποκλεισμός

Η Αβάνα βρίσκεται υπό σοβαρή πίεση, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν νωρίτερα φέτος πετρελαϊκό αποκλεισμό. Αυτή η κίνηση έχει οδηγήσει τη χώρα σε σοβαρές ελλείψεις καυσίμων και σε διακοπές ρεύματος, οι οποίες επιδεινώνονται από την ήδη ελλιπή υποδομή της Κούβας.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα επιτρέψει στην Κούβα να μετατραπεί σε «βάση επιχειρήσεων» εναντίον των αμερικανικών συμφερόντων ή να αποτελέσει απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Αυτή η θέση εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής της Ουάσινγκτον για την άσκηση πίεσης προς την κουβανική κυβέρνηση.

Η στάση όσων φωνάζουν επαναστατικά συνθήματα

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε ειδικά σε όσους «συνεχίζουν εκεί να φωνάζουν επαναστατικά συνθήματα». Σύμφωνα με τον ίδιο, «πάρα πολλοί από αυτούς εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορούν να περιμένουν να περάσει αυτή η κυβέρνηση χωρίς να κάνουν αλλαγές ή να κάνουν τίποτα». Ωστόσο, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι αυτή η προσέγγιση είναι λανθασμένη.

Η προειδοποίηση του Ρούμπιο ήταν σαφής: «Κάνουν λάθος και θα μάθουν το μάθημα με τον σκληρό τρόπο αν δεν διορθώσουν τη στάση τους». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης Τραμπ να μην χαλαρώσει την πίεση προς την Κούβα, απαιτώντας ουσιαστικές αλλαγές στην πολιτική της χώρας.

Διάλογος και προβλέψεις για συμφωνία

Από την πλευρά της Κούβας, ο υπουργός Εξωτερικών, Μπρούνο Ροντρίγκεζ, δήλωσε το Σάββατο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι η Κούβα θα είναι πάντα ανοιχτή στον διάλογο με την Ουάσινγκτον. Η δήλωση αυτή υποδηλώνει μια διάθεση για επικοινωνία, παρά τις εντάσεις και το συνεχιζόμενο εμπάργκο.

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε το Σαββατοκύριακο ότι οι ΗΠΑ και η Κούβα θα καταλήξουν σε συμφωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν θα απαιτηθεί στρατιωτική δράση για την επίλυση των διαφορών μεταξύ των δύο χωρών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής λύσης.

Η εντατικοποίηση της πίεσης και το παράδειγμα της Βενεζουέλας

Η Ουάσινγκτον εφαρμόζει εμπάργκο στην Κούβα για περισσότερα από 60 χρόνια, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει την πίεση προς την Αβάνα. Αυτή η εντατικοποίηση των μέτρων εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εξωτερικής πολιτικής που έχει υιοθετήσει η παρούσα αμερικανική διοίκηση.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αποφασιστικότητας της κυβέρνησης Τραμπ είναι η ενέργεια που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο, όταν ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποιήθηκε για να απαγάγει και να συλλάβει τον τότε πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Το περιστατικό αυτό αναφέρεται στο πλαίσιο των ενεργειών που δείχνουν την πρόθεση των ΗΠΑ να ασκήσουν ισχυρή επιρροή στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki