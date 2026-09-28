Η διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια φέρεται να επιπλήττει παιδιά με έντονο ύφος

Ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων προκαλεί συζητήσεις, καθώς φέρεται να δείχνει τη διευθύντρια του σχολείου να απευθύνεται σε μικρά παιδιά με ιδιαίτερα έντονο ύφος. Το συμβάν, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας, έξω από τον σχολικό χώρο. Αφορμή για την ένταση αποτέλεσε μια ζημιά που είχε προκληθεί στις εγκαταστάσεις του νηπιαγωγείου.

Οι επιπλήξεις στα παιδιά

Στο βίντεο που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας, η διευθύντρια ακούγεται να επιπλήττει τα παιδιά με αυστηρότητα. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί τη φράση: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα». Το ύφος της περιγράφεται ως έντονο, ενώ στη συνέχεια, όπως φαίνεται στην καταγραφή, επανέρχεται με νέες επιπλήξεις.

Στο πλαίσιο αυτής της δεύτερης επίπληξης, η διευθύντρια φέρεται να χρησιμοποίησε και μια υβριστική φράση, λέγοντας στα παιδιά: «Τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή!». Αυτές οι δηλώσεις, μαζί με τον τρόπο που ειπώθηκαν, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις για τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού απέναντι στους μικρούς μαθητές.

Η παρέμβαση των περαστικών

Οι φωνές της διευθύντριας και η ένταση της κατάστασης τράβηξαν την προσοχή περαστικών που βρίσκονταν κοντά στο σχολείο. Αυτοί αποφάσισαν να παρέμβουν, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για τον τρόπο με τον οποίο η διευθύντρια μιλούσε στα παιδιά. Η παρέμβαση αυτή οδήγησε σε έναν έντονο διάλογο μεταξύ των περαστικών και της διευθύντριας.

Μέρος αυτού του διαλόγου έχει επίσης καταγραφεί στο βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η διευθύντρια ακούγεται να απαντά στους περαστικούς με φράσεις όπως: «Ό,τι θέλω θα κάνω ρε, εσύ τι είσαι εδώ πέρα. Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά».

Η επίσημη αντίδραση της Περιφερειακής Διεύθυνσης

Μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, ο Αν. Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διονύσιος Αναστασόπουλος, εξέφρασε την καταδίκη του για ένα περιστατικό σωματικής βιαιοπραγίας και τραυματισμού εκπαιδευτικού εντός σχολείου στα Άνω Λιόσια. Σχετικό δελτίο Τύπου εκδόθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε αυτό, το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως «απαράδεκτο» και «βαθύτατα θλιβερό». Η ανακοίνωση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης που δημιουργήθηκε στον σχολικό χώρο, τονίζοντας την ανάγκη για προστασία του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Η στήριξη στον εκπαιδευτικό λειτουργό

Στο δελτίο Τύπου, η Περιφερειακή Διεύθυνση καταδικάζει απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο κάθε σωματική επίθεση εις βάρος λειτουργού της εκπαίδευσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «Κάθε πράξη βίας μέσα στον φυσικό χώρο του σχολείου αποτελεί ευθεία προσβολή όχι μόνο κατά της σωματικής ακεραιότητας και της τιμής του εκπαιδευτικού, αλλά και κατά του ίδιου του θεσμού του Δημόσιου Σχολείου».

Η Διοίκηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στέκεται «από την πρώτη στιγμή έμπρακτα στο πλευρό της συναδέλφου». Παράλληλα, δηλώνει ότι παρέχει στην εκπαιδευτικό «πλήρη Ηθική, Διοικητική και Νομική κάλυψη», δείχνοντας την υποστήριξή της στον λειτουργό της εκπαίδευσης που επλήγη και διασφαλίζοντας την προστασία των δικαιωμάτων της.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis