Νέα στοιχεία βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, ενώ οι κατηγορούμενοι γιατρούς κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού. Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον στο ενδεχόμενο χορήγησης ουσιών μέθης ή καταστολής στον ασθενή.

Η έρευνα για τη χορήγηση μέθης

Κεντρικό ερώτημα στην εν εξελίξει έρευνα αποτελεί το εάν χορηγήθηκε ουσία μέθης ή καταστολής στον Γιώργο Μαζωνάκη πριν υποβληθεί στην πλασμαφαίρεση. Αυτό το ενδεχόμενο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή. Ωστόσο, πρόκειται για ένα στοιχείο που έχουν επιβεβαιώσει στις καταθέσεις τους οι εργαζόμενες της κλινικής του Κολωνακίου.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της υπόθεσης, η 56χρονη ιατρός αρνείται κατηγορηματικά ότι χορηγήθηκε οποιαδήποτε ουσία καταστολής στον Γιώργο Μαζωνάκη. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ο ρόλος ενός υπνοθεραπευτή στην υπόθεση, καθώς και η χορήγηση μέθης σε έναν άλλο ασθενή.

Η κατάθεση της 28χρονης υπαλλήλου

Νέα δεδομένα προκύπτουν από την κατάθεση μιας 28χρονης υπαλλήλου ενώπιον του ανακριτή, η οποία περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στο δωμάτιο. Η μάρτυρας κατέθεσε για όσα συνέβησαν τη στιγμή που ο ασθενής υπέστη την ανακοπή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Η υπάλληλος του ιατρείου αναφέρθηκε επίσης στον απινιδωτή, τη μέθη και τα εξαφανισμένα μηχανήματα, στοιχεία που αποτελούν μέρος της έρευνας. Η περιγραφή της για τη στιγμή του πανικού και την αναζήτηση αδρεναλίνης δίνει μια εικόνα των συνθηκών που επικρατούσαν.

Το κρίσιμο μήνυμα της γραμματέως

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά, σύμφωνα με την κατάθεση της 28χρονης υπαλλήλου, ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε η γραμματέας στον σύντροφό της κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Η υπάλληλος περιέγραψε στον ανακριτή ότι τη στιγμή του πανικού, όταν άκουσε τη λέξη «αδρεναλίνη», πήρε το κινητό της τηλέφωνο και έστειλε το μήνυμα.

Στο μήνυμα αυτό, φέρεται να ανέφερε: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης μάλλον πέθανε, έπαθε ανακοπή λόγω της αντίδρασης της μέθης». Αυτή η αναφορά φαίνεται να αποδεικνύει ότι το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής γνώριζε για την κατασταλτική ουσία που ενδεχομένως είχε χορηγηθεί στον ασθενή.

Τοξικολογικές εξετάσεις και νομικές εξελίξεις

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να διαδραματίσουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Αυτά αναμένεται να δείξουν εάν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη υπήρχαν ουσίες που συνδέονται με καταστολή ή μέθη. Τα στοιχεία αυτά θα προσφέρουν κρίσιμες πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η ανακοπή του καλλιτέχνη.

Παράλληλα, λόγω των νέων δεδομένων που έχουν προκύψει, οι δικηγόροι της 56χρονης ιατρού ανακοίνωσαν την παραίτησή τους από συνήγοροι υπεράσπισης της ίδιας. Θα συνεχίσουν, ωστόσο, μόνο με την υπεράσπιση του συζύγου της, ο οποίος επίσης εμπλέκεται στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Newsit