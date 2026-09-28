Μία έκρηξη στην Πλάκα έχει τροφοδοτήσει τις τελευταίες ημέρες έναν κυκεώνα σεναρίων και δημοσιευμάτων σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες που την προκάλεσαν. Το γεγονός αυτό, που οδήγησε σε ολοκληρωτική καταστροφή ενός σπιτικού και ενός χώρου φιλοξενίας, έχει αναδείξει εκ νέου το ζήτημα των υποδομών και των μέτρων ασφαλείας στην περιοχή. Οι φωτογραφίες των ισοπεδωμένων κτιρίων αγγίζουν ευαίσθητες χορδές του συμπαθητικού, οδηγώντας κατανοητά σε θυμωμένα συμπεράσματα και έντονες ανησυχίες.

Τα ερωτήματα μετά την καταστροφή

Η κοινή γνώμη παρακολούθησε με φρίκη την ολοκληρωτική καταστροφή, η οποία αυτή τη φορά είχε ως φόντο ένα πολύ οικείο περιβάλλον. Το περιστατικό στην Πλάκα προστίθεται σε ένα «μαύρο» εγχώριο ιστορικό αποτυχίας των υποδομών και των μέτρων ασφαλείας, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ενδελεχή διερεύνηση.

Ένα από τα ζητήματα που τέθηκε εξ αρχής είναι η απόδοση της ευθύνης για την έκρηξη. Οι αρχικές συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από το αν επρόκειτο για ένα τραγικό λάθος ενός ηλικιωμένου ζευγαριού ή αν η αιτία εντοπίζεται σε ανύπαρκτες, κατά τα πρώτα σενάρια, δικλείδες ασφαλείας του κτιρίου που βρίσκεται στη Λυσικράτους. Αυτά τα ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά εν αναμονή επίσημων απαντήσεων.

Η θέση του αρχιτέκτονα για τις υποδομές

Σε μία προσπάθεια να οργανωθεί ο ορυμαγδός των πληροφοριών και να αποκτηθεί μία σαφής εικόνα, μιλήσαμε με τον Γιώργο Ζαφειρίου, αρχιτέκτονα και πρόεδρο της Επιτροπής Κατοίκων Πλάκας της ΕΛΛΕΤ (Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού). Ο κ. Ζαφειρίου εφιστά την υπομονή και την αποχή από πρώιμα συμπεράσματα, καθώς, όπως δηλώνει, πλήρης εικόνα δεν υπάρχει ακόμα τουλάχιστον.

Ο αρχιτέκτονας τονίζει με σαφήνεια ότι η μόνη πηγή στην οποία μπορεί κανείς να βασιστεί για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων είναι το επικείμενο επίσημο πόρισμα της πυροσβεστικής. Η εικόνα, ωστόσο, που μεταφέρει για την ευρύτερη περιοχή της Πλάκας δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας για την κατάσταση των υποδομών.

Οι γερασμένες «αρτηρίες» και το δίκτυο φυσικού αερίου

Σύμφωνα με τον κ. Ζαφειρίου, η Πλάκα ζει επί δεκαετίες με γερασμένες «αρτηρίες», οι οποίες βρίσκονται τόσο πάνω όσο και κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Σε αυτές τις υποδομές περιλαμβάνεται και ένα δίκτυο παροχής φυσικού αερίου, το οποίο λειτουργεί από τη δεκαετία του 1990. Αυτή η μακρά περίοδος λειτουργίας εγείρει ζητήματα ασφάλειας και συντήρησης.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κατοίκων Πλάκας υπογραμμίζει ότι, ακόμα και ξέχωρα από το ζήτημα του φυσικού αερίου, η περιοχή έχει άμεση ανάγκη μέτρων ασφαλείας και αστικού σχεδιασμού. Οι φόβοι για ένα «ντόμινο» εκρήξεων δεν έχουν τυχαία απήχηση, καθώς το πρόβλημα ενδέχεται να μην περιορίζεται μόνο στο συγκεκριμένο κτίριο της Λυσικράτους, αλλά να αφορά ένα ευρύτερο δίκτυο που απαιτεί προσοχή.

Η σύγκρουση χρήσεων και η ανάγκη σχεδιασμού

Η Πλάκα, ως ιστορική περιοχή, χαρακτηρίζεται από μία διαρκή σύγκρουση, όπου η λαϊκή κατοίκηση συγκρούεται και εκτοπίζεται από την τουριστική επέλαση. Αυτή η ιδιαιτερότητα, με την αυξημένη επισκεψιμότητα και τις πιέσεις που ασκούνται στις υποδομές, καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για έναν προσεκτικό και ολοκληρωμένο αστικό σχεδιασμό.

Η ανάγκη για άμεσα μέτρα ασφαλείας και για έναν σωστό αστικό σχεδιασμό είναι κρίσιμη, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και των χιλιάδων επισκεπτών της περιοχής. Η κατάσταση των υποδομών, όπως περιγράφεται, απαιτεί την προσοχή των αρμόδιων φορέων και την υλοποίηση λύσεων που θα αντιμετωπίσουν τις μακροχρόνιες αυτές προκλήσεις.

Με πληροφορίες από: Reader