Νέα στοιχεία για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα: Η διαρροή αερίου εντός του κτιρίου

Στο συμπέρασμα ότι η φονική έκρηξη και κατάρρευση κτιρίου στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου εντός του κτιρίου, και όχι στον κεντρικό αγωγό, καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Η διαρροή εντοπίζεται πλέον στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι που συγκαταλέγεται στα έξι θύματα της τραγωδίας. Παράλληλα, οι συγγενείς των θυμάτων προσήλθαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για να δώσουν γενετικό υλικό, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης.

Διαρροή εντός του κτιρίου και όχι στον κεντρικό αγωγό

Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο τμήμα του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου, ο οποίος συνδέει το δίκτυο με το κτίριο, έδειξαν ότι αυτός είναι στεγανός. Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι αφορούσαν το τμήμα του αγωγού έως τον μετρητή του κτιρίου, που βρίσκεται στο ισόγειο, και πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση αζώτου και αέρα.

Τα πρώτα ευρήματα της έρευνας οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο εσωτερικό του κτιρίου και, πιο συγκεκριμένα, στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου. Εκεί διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο είχε παροχή φυσικού αερίου.

Το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου στο επίκεντρο

Το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου διέθετε παροχή φυσικού αερίου, η οποία χρησιμοποιούταν για το τζάκι, την κουζίνα και έναν καυστήρα. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί ποια από τις συσκευές του διαμερίσματος συνδέεται με τη διαρροή.

Η κουζίνα και ο καυστήρας δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί στα συντρίμμια που έχουν απομακρυνθεί από το σημείο της έκρηξης. Η έρευνα της ΔΑΕΕ επικεντρώνεται πλέον στον συντηρητή του δικτύου, ενώ η Πυροσβεστική αναμένει να λάβει το σύνολο των εγγράφων για να εξακριβώσει εάν είχαν γίνει οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

Διαδικασία αναγνώρισης και ιατροδικαστικές εξετάσεις

Όσον αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των έξι θυμάτων της φονικής έκρηξης, οι συγγενείς τους προσήλθαν τη Δευτέρα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία. Εκεί, έδωσαν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA, μια απαραίτητη διαδικασία για την ταυτοποίηση των σορών.

Παράλληλα, σημαντικά αναμένεται να συμβάλουν στην εξακρίβωση του σημείου της διαρροής όσα προκύψουν από τις ιστολογικές εξετάσεις των θυμάτων. Αρμόδιες πηγές τονίζουν ότι τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξειδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή του αερίου.

Προηγούμενοι έλεγχοι και πιστοποιητικά

Νέα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα αναφέρουν ότι πριν από περίπου οκτώ μήνες είχε κατατεθεί πιστοποιητικό στεγανότητας για την παροχή αερίου στο διαμέρισμα των ηλικιωμένων. Η Πυροσβεστική περιμένει να πάρει στα χέρια της όλα τα σχετικά έγγραφα για να διαπιστώσει εάν είχαν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, η 78χρονη γυναίκα, ένα από τα θύματα, φέρεται να αναζητούσε πριν από έναν μήνα, τον Αύγουστο, τεχνικό για να εκδώσει φύλλο ελέγχου καύσης. Πρόκειται για έλεγχο που αφορά την ασφάλεια της εγκατάστασης και μπορεί να διαπιστώσει την ύπαρξη διαρροής, ωστόσο, λόγω καλοκαιριού, ο έλεγχος πιθανότατα δεν πραγματοποιήθηκε.

Εμπόδια στις έρευνες και αναγκαίες εργασίες

Οι έρευνες για τον πλήρη προσδιορισμό των αιτιών της έκρηξης «σκοντάφτουν» σε πρακτικά εμπόδια. Δεν μπορούν να λάβουν χώρα περαιτέρω εργασίες απομάκρυνσης μπαζών, καθώς τα διπλανά κτίρια θεωρούνται ετοιμόρροπα. Για τον λόγο αυτό, απαιτούνται άμεσες εργασίες αντιστήριξης στα γύρω κτίρια.

Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες αντιστήριξης, θα μπορέσουν να απομακρυνθούν και να περισυλλεχθούν τα εναπομείναντα υλικά με κατάλληλο μηχάνημα. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να ερευνηθούν κομμάτι-κομμάτι και να σταλούν για εργαστηριακό έλεγχο, επιτρέποντας την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Στο ισόγειο, ο σωλήνας περνούσε κάτω από το πάτωμα και ακόμα δεν έχουν γίνει οι σχετικές εκσκαφές για να εντοπιστεί, ενώ αναζητούνται κρίσιμα στοιχεία για την παροχή στην κουζίνα και στο μπόιλερ του διαμερίσματος των ηλικιωμένων.

Με πληροφορίες από: News.gr, Enikos, Ieidiseis