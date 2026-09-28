Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι συνήγοροι υπεράσπισης του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, Νίκος και Τέλλος Αγαπηνός, γνωστοποίησαν τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, την παραίτησή τους από την εκπροσώπηση της συζύγου του, Ιωάννας Γάκα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω των συνεχιζόμενων ερευνών για τις συνθήκες του θανάτου του τραγουδιστή, με τις αρχές να εστιάζουν στις τηλεφωνικές επικοινωνίες και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Η παραίτηση των συνηγόρων

Οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλλος Αγαπηνός, οι οποίοι αρχικά είχαν αναλάβει την υπεράσπιση τόσο του 58χρονου Ηλία Θεοδωρόπουλου όσο και της 56χρονης συζύγου του, Ιωάννας Γάκα, ανακοίνωσαν ότι περιορίζουν την εκπροσώπησή τους αποκλειστικά στον εντολέα τους. Η απόφαση αυτή, η οποία γνωστοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου, αφορά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, για την οποία ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού.

Στην ανακοίνωσή τους, οι δύο δικηγόροι ανέφεραν πως η απόφαση ελήφθη «για λόγους αμιγώς νομικούς». Διευκρίνισαν ότι ο περιορισμός της εκπροσώπησης είναι «δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων». Πρόσθεσαν επίσης ότι, εφόσον κριθεί σκόπιμο, θα αναπτύξουν αναλυτικά τους λόγους που οδήγησαν στην συγκεκριμένη απόφαση.

Η νέα υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα

Μετά την αποχώρηση των Νίκου και Τέλλου Αγαπηνού, την υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα αναλαμβάνει πλέον μόνο ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην νομική εκπροσώπηση της κατηγορούμενης, καθώς η υπερασπιστική γραμμή της διαφοροποιείται από αυτή του συζύγου της.

Οι προαναφερθέντες συνήγοροι είχαν τονίσει στην κοινή τους δήλωση ότι οι λόγοι της παραίτησης ήταν αποκλειστικά νομικοί, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για έναν δικονομικά αναγκαίο περιορισμό της εκπροσώπησης λόγω των διαφορετικών πραγματολογικών δεδομένων που αφορούν την υπεράσπιση των δύο εμπλεκόμενων προσώπων.

Οι συνεχιζόμενες έρευνες για τον θάνατο

Οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, με τις Αρχές να επικεντρώνουν την προσοχή τους σε διάφορα κρίσιμα σημεία. Ένα από τα βασικά ερωτήματα που απασχολούν την έρευνα είναι εάν χορηγήθηκε μέθη με ενδοφλέβιο αναισθητικό στον τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση, μια ενέργεια την οποία η 56χρονη γιατρός αρνείται κατηγορηματικά.

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών βρίσκονται τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων, καθώς και κρίσιμες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν τόσο πριν όσο και μετά το μοιραίο ραντεβού στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Αναμένεται το σχετικό βούλευμα για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, το οποίο αναμένεται να ρίξει φως σε πτυχές της υπόθεσης. Παράλληλα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, τα οποία θα δώσουν απαντήσεις σχετικά με την παρουσία ή μη χορήγησης μέθης.

Η κατάθεση της νοσηλεύτριας

Στο πλαίσιο των ερευνών, ενώπιον του 22ου τακτικού ανακριτή κατέθεσε μια 61χρονη συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν με ημιαπασχόληση στο ιατρείο όπου πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση. Η μάρτυρας, η οποία είχε εξεταστεί και προανακριτικά, φέρεται να ανασκεύασε την αρχική της κατάθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νοσηλεύτρια υποστήριξε ότι παρέμεινε στο ιατρείο, αναθεωρώντας την αρχική της δήλωση ως προς την ώρα αποχώρησής της. Επιπλέον, περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε εντός του ιατρείου μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή, προσφέροντας μια νέα οπτική στις στιγμές που ακολούθησαν το μοιραίο περιστατικό.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki