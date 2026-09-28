Η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιβεβαιώνει επίθεση σε νηπιαγωγό στα Άνω Λιόσια

Η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής επιβεβαίωσε πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενη επίθεση σε βάρος νηπιαγωγού στα Άνω Λιόσια, η οποία φέρεται να τραυματίστηκε. Η επιβεβαίωση έρχεται μετά από βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο η εκπαιδευτικός εμφανίζεται να φωνάζει έντονα σε νήπια του σχολείου. Η διεύθυνση εκφράζει την απερίφραστη καταδίκη της για το περιστατικό.

Επιβεβαίωση επίθεσης και τραυματισμού

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν από τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, περαστικοί ή γονείς των μικρών παιδιών φέρεται να επιτέθηκαν στη νηπιαγωγό. Η επίθεση σημειώθηκε στο σχολείο στα Άνω Λιόσια, αφού ακούστηκαν οι φωνές της εκπαιδευτικού προς τα νήπια στο προαύλιο χώρο.

Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν ο τραυματισμός της νηπιαγωγού. Το περιστατικό έχει προκαλέσει την άμεση αντίδραση των εκπαιδευτικών αρχών.

Καταδίκη από τη διεύθυνση εκπαίδευσης

Ο περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσιος Κ. Αναστασόπουλος, καταδίκασε απερίφραστα τη σωματική επίθεση. Ο κ. Αναστασόπουλος τόνισε ότι κάθε πράξη βίας εντός του σχολικού χώρου αποτελεί ευθεία προσβολή όχι μόνο κατά της σωματικής ακεραιότητας και της τιμής του εκπαιδευτικού, αλλά και κατά του ίδιου του θεσμού του Δημόσιου Σχολείου.

Σε δήλωσή του, ο περιφερειακός διευθυντής υπογράμμισε τη σοβαρότητα του συμβάντος και την ανάγκη προστασίας του εκπαιδευτικού προσωπικού και του σχολικού περιβάλλοντος.

Κινητοποίηση αρχών και ΕΔΕ

Μετά το περιστατικό, ο Διονύσιος Κ. Αναστασόπουλος έδωσε εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ). Αυτή η ενέργεια αποσκοπεί στη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η επίθεση και στον καταλογισμό ευθυνών.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί. Στόχος είναι η άμεση εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και η πλήρης απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών στον ή στους υπαίτιους της επίθεσης.

Μηδενική ανοχή και νομική κάλυψη

Η Διοίκηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής ξεκαθαρίζει ότι επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε τέτοιου είδους περιστατικά βίας. Ο κ. Αναστασόπουλος δήλωσε ότι η Διοίκηση στέκεται από την πρώτη στιγμή έμπρακτα στο πλευρό της συναδέλφου, παρέχοντάς της πλήρη ηθική, διοικητική και νομική κάλυψη.

Αυτή η στάση υπογραμμίζει τη δέσμευση των εκπαιδευτικών αρχών για την προστασία των λειτουργών της εκπαίδευσης και τη διασφάλιση ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος.

Η νομοθεσία για τη διατάραξη σχολικής λειτουργίας

Ο περιφερειακός διευθυντής υπενθύμισε προς πάσα κατεύθυνση ότι η Πολιτεία έχει θωρακίσει το σχολικό περιβάλλον με συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο άρθρο 33 του Νόμου 5090/2024, ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά τη διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας.

Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη, όποιος εισέρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με οποιονδήποτε τρόπο, όπως ύβρεις, απειλές ή φωνασκίες, διαταράσσει τη λειτουργία του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή. Εάν η πράξη αυτή συνδέεται με πρόκληση βιαιοπραγίας, ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.

Με πληροφορίες από: Newsit