Ο διάλογος του Γιώργου Μαζωνάκη με τον υπνοθεραπευτή πριν την πλασμαφαίρεση

Δύο ημέρες πριν ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, μια διαδικασία μετά την οποία τελικά χάθηκε η ζωή του, πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση με τον υπνοθεραπευτή του. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, καταγράφηκε ένας διάλογος που έφερε στο φως λεπτομέρειες σχετικά με τις σκέψεις του τραγουδιστή γύρω από αυτή τη θεραπεία. Η συνομιλία επικεντρώθηκε στη διαδικασία καθαρισμού του πλάσματος και του αίματος, καθώς και σε προηγούμενες εμπειρίες και πληροφορίες που είχε ο τραγουδιστής.

Η συνάντηση και η συζήτηση για την πλασμαφαίρεση

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο υπνοθεραπευτής έθεσε στον Γιώργο Μαζωνάκη ένα ερώτημα σχετικά με τη διαδικασία καθαρισμού του πλάσματος και του αίματος. Συγκεκριμένα, ρώτησε τον τραγουδιστή εάν είχε ακούσει για μια τέτοια μέθοδο, η οποία φέρεται να συμβάλλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού και στην ευεξία.

Ο διάλογος αυτός, ο οποίος έλαβε χώρα λίγο πριν την πραγματοποίηση της πλασμαφαίρεσης, περιλάμβανε αναφορές σε συγκεκριμένα πρόσωπα και πρακτικές. Ο τραγουδιστής μοιράστηκε τις πληροφορίες που είχε, δίνοντας μια εικόνα για το πώς είχε διαμορφωθεί η σκέψη του σχετικά με αυτή την ιδιαίτερη θεραπεία.

Οι προηγούμενες γνώσεις του τραγουδιστή

Απαντώντας στην ερώτηση του υπνοθεραπευτή, ο Γιώργος Μαζωνάκης δήλωσε πως είχε ακούσει για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Ανέφερε μάλιστα ότι είχε πληροφορίες πως ο Μικ Τζάγκερ, ο διάσημος καλλιτέχνης, έκανε αυτή τη θεραπεία κάθε χρόνο. Αυτή η αναφορά υποδηλώνει μια εξοικείωση του τραγουδιστή με τη μέθοδο και την εφαρμογή της από γνωστά πρόσωπα.

Επιπλέον, ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέφερε ότι είχε ακούσει πως μια 56χρονη γιατρός πραγματοποιούσε κάτι αντίστοιχο. Ο ίδιος ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι είχε κάνει υδροθεραπείες στην εν λόγω 56χρονη γιατρό στο παρελθόν, γεγονός που δείχνει μια προηγούμενη επαφή και εμπιστοσύνη προς αυτήν.

Η επικοινωνία με την 56χρονη γιατρό

Ο υπνοθεραπευτής επιβεβαίωσε ότι και ο ίδιος είχε πληροφορίες από την ίδια γιατρό σχετικά με τη θεραπεία, αν και δήλωσε πως δεν γνώριζε λεπτομέρειες για τη διαδικασία. Μετά από αυτή την ανταλλαγή πληροφοριών, ο Γιώργος Μαζωνάκης πρότεινε στον υπνοθεραπευτή να επικοινωνήσει άμεσα με τη γιατρό.

Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής ρώτησε τον υπνοθεραπευτή: «Δεν την παίρνεις ένα τηλέφωνο τώρα;». Κατόπιν αυτού, ο υπνοθεραπευτής κάλεσε την 56χρονη γιατρό. Η συνομιλία τους πραγματοποιήθηκε σε ανοιχτή ακρόαση, επιτρέποντας στον Γιώργο Μαζωνάκη να ακούει και να συμμετέχει ενεργά στην κουβέντα.

Οι διαβεβαιώσεις της γιατρού για την ασφάλεια

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο υπνοθεραπευτής ρώτησε τη γιατρό για την ασφάλεια της διαδικασίας καθαρισμού του αίματος, ειδικά όσον αφορά τον Γιώργο. Η 56χρονη γιατρός απάντησε με απόλυτη βεβαιότητα, δηλώνοντας ότι η μέθοδος είναι «απολύτως ασφαλής» για τον τραγουδιστή.

Επιπρόσθετα, η γιατρός τόνισε ότι η συγκεκριμένη θεραπεία θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην αποτοξίνωση του οργανισμού του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και στην ευεξία του. Οι δηλώσεις της γιατρού παρείχαν διαβεβαιώσεις σχετικά με τα οφέλη και την ασφάλεια της πλασμαφαίρεσης.

Το κόστος της θεραπείας και η πρόσκληση

Πέρα από τις διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια και τα οφέλη, η 56χρονη γιατρός αναφέρθηκε και στο κόστος της θεραπείας. Δήλωσε ότι το κόστος κυμαινόταν μεταξύ τριών και έξι χιλιάδων ευρώ, παρέχοντας έτσι μια πλήρη εικόνα των οικονομικών παραμέτρων της διαδικασίας.

Κλείνοντας τη συνομιλία, η γιατρός απηύθυνε πρόσκληση στον Γιώργο Μαζωνάκη. Τον κάλεσε να επισκεφθεί το ιατρείο της την επόμενη ημέρα, προκειμένου να συζητήσουν από κοντά όλες τις λεπτομέρειες και να του παρασχεθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πλασμαφαίρεση.

Με πληροφορίες από: News.gr