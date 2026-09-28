Καταδικάστηκε εγγονή που αφαίρεσε 4.990 ευρώ από τον λογαριασμό της γιαγιάς της με άνοια

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Καστίλης και Λεόν στην Ισπανία επικύρωσε την καταδίκη μιας γυναίκας, η οποία αφαίρεσε σχεδόν 5.000 ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό της γιαγιάς της. Η εγγονή, ονόματι Μίριαμ, εκμεταλλεύτηκε τη γνωστική επιδείνωση της ηλικιωμένης για να πραγματοποιήσει αναλήψεις συνολικού ύψους 4.990 ευρώ. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Μάιο του 2021, όταν υπάλληλοι του οίκου ευγηρίας όπου μεταφέρθηκε η γιαγιά ενημέρωσαν την οικογένεια για την έλλειψη χρημάτων.

Η καταδίκη και η ποινή

Η Μίριαμ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και δύο μηνών για κατ' εξακολούθηση ηλεκτρονική απάτη. Εκτός από την ποινή φυλάκισης, της επιβλήθηκε και χρηματική ποινή, όπως ορίζει η απόφαση του δικαστηρίου.

Παράλληλα, η εγγονή υποχρεώθηκε να αποζημιώσει τους κληρονόμους της ηλικιωμένης με το ποσό των 4.990 ευρώ, το οποίο είχε αφαιρέσει, καθώς και τους νόμιμους τόκους που αντιστοιχούν σε αυτό το ποσό. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Καστίλης και Λεόν.

Η εκμετάλλευση της γνωστικής επιδείνωσης

Η γιαγιά της Μίριαμ, γεννημένη το 1934, αντιμετώπιζε προβλήματα στις γνωστικές της λειτουργίες ήδη από το 2016. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε σημαντικά από τον Μάιο του 2019 και μετά, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λαμβάνει σύνθετες οικονομικές αποφάσεις μόνη της, όπως έκρινε το δικαστήριο.

Την ευθύνη για τη φροντίδα της ηλικιωμένης είχαν αναλάβει τα παιδιά της, τα οποία ήταν εξουσιοδοτημένα στον τραπεζικό της λογαριασμό. Γνώριζαν επίσης ότι το βιβλιάριο και ο κωδικός πρόσβασης φυλάσσονταν σε ένα ντουλάπι μέσα στο σπίτι της γιαγιάς.

Η Μίριαμ, εκμεταλλευόμενη τις συχνές επισκέψεις της στην γιαγιά της, απέκτησε πρόσβαση τόσο στο τραπεζικό βιβλιάριο όσο και στον κωδικό που βρισκόταν δίπλα του. Στη συνέχεια, πραγματοποίησε μια σειρά αναλήψεων από ΑΤΜ, χωρίς την γνώση ή τη συναίνεση των υπόλοιπων εξουσιοδοτημένων προσώπων της οικογένειας.

Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη

Οι αναλήψεις που πραγματοποίησε η Μίριαμ ήταν περίπου 400 ευρώ κάθε φορά και εκτελέστηκαν σε διάστημα αρκετών μηνών. Το συνολικό ποσό που αφαιρέθηκε από τον λογαριασμό της ηλικιωμένης ανήλθε στα 4.990 ευρώ.

Η υπόθεση ήρθε στο φως τον Μάιο του 2021, όταν η γιαγιά μεταφέρθηκε σε οίκο ευγηρίας. Υπάλληλοι της δομής ενημέρωσαν την οικογένεια ότι στον τραπεζικό λογαριασμό της ηλικιωμένης είχαν απομείνει ελάχιστα χρήματα, τα οποία δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των εξόδων διαμονής της.

Μετά την αποκάλυψη αυτή, ένας από τους γιους της ηλικιωμένης προχώρησε στην κατάθεση μήνυσης τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, θέτοντας σε κίνηση τις δικαστικές διαδικασίες.

Η δικαστική διαδρομή και η έφεση

Η υπόθεση αρχικά εκδικάστηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο του Βαγιαδολίδ. Τον Δεκέμβριο του 2025, το δικαστήριο καταδίκασε τη Μίριαμ για κατ' εξακολούθηση ηλεκτρονική απάτη.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η εγγονή είχε εκμεταλλευτεί όχι μόνο την γνωστική αδυναμία της γιαγιάς της, αλλά και την προσωπική σχέση εμπιστοσύνης που είχαν αναπτύξει μεταξύ τους. Η υπεράσπιση της Μίριαμ άσκησε έφεση κατά της απόφασης, ζητώντας την απαλλαγή της.

Μεταξύ άλλων, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι η Μίριαμ καταδικάστηκε τελικά για διαφορετικό αδίκημα από εκείνο που είχε αρχικά εξεταστεί, καθώς η αρχική κατηγορία αφορούσε υπεξαίρεση.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Καστίλης και Λεόν εξέτασε την έφεση της Μίριαμ. Οι δικαστές απέρριψαν τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης, κρίνοντας ότι τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης δεν είχαν αλλάξει κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

Επιπλέον, το δικαστήριο έλαβε υπόψη ότι η ίδια η Μίριαμ είχε αναγνωρίσει πως εκμεταλλεύτηκε τη γνωστική επιδείνωση της γιαγιάς της προκειμένου να αφαιρέσει χρήματα από τον τραπεζικό της λογαριασμό. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η καταδίκη της επικυρώθηκε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta