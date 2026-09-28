Σοβαρό επεισόδιο στη Γλυφάδα: 75χρονος τραυμάτισε 65χρονο με κοπίδι

Ένα σοβαρό επεισόδιο έλαβε χώρα το μεσημέρι της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου, σε οικοδομή επί της οδού Γεννηματά στη Γλυφάδα. Στο περιστατικό ενεπλάκησαν ένας 75χρονος άνδρας από την Αλβανία και ένας 65χρονος Έλληνας, οι οποίοι εργάζονταν στην ίδια οικοδομή. Κατά τη διάρκεια έντονης αντιπαράθεσης, ο 75χρονος επιτέθηκε στον 65χρονο χρησιμοποιώντας ένα κοπίδι, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα.

Το αιματηρό περιστατικό στην οικοδομή

Το επεισόδιο σημειώθηκε περίπου στις 14:30 το μεσημέρι της Δευτέρας, στην οδό Γεννηματά, σε οικοδομή όπου οι δύο άνδρες απασχολούνταν. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, οι δύο εργαζόμενοι διαπληκτίστηκαν έντονα, με την κατάσταση να κλιμακώνεται σε βίαιη επίθεση.

Ο 75χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε ένα κοπίδι οικοδομής, με το οποίο τραυμάτισε τον 65χρονο. Οι αστυνομικές αρχές έσπευσαν άμεσα στο σημείο μετά την κλήση για το περιστατικό.

Οικονομικές διαφορές η αφορμή της επίθεσης

Η αφορμή για την έντονη αντιπαράθεση και την επακόλουθη επίθεση φέρεται να ήταν οικονομικές διαφορές μεταξύ των δύο ανδρών. Οι πηγές αναφέρουν ότι οι δύο εργαζόμενοι είχαν έναν έντονο διαπληκτισμό, ο οποίος οδήγησε στην επίθεση με το κοπίδι.

Ο καβγάς εξελίχθηκε σε αιματηρό περιστατικό, υπογραμμίζοντας την ένταση που προηγήθηκε της επίθεσης στην οικοδομή της Γλυφάδας.

Σοβαρά τραύματα για τον 65χρονο

Από την επίθεση, ο 65χρονος άνδρας υπέστη σοβαρά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του. Συγκεκριμένα, τραυματίστηκε στον λαιμό, στα πλευρά και στην κοιλιακή χώρα. Η σοβαρότητα των τραυμάτων του κατέστησε αναγκαία την άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία. Ο 65χρονος μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου και νοσηλεύεται για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Άμεση κινητοποίηση και σύλληψη του δράστη

Μετά το περιστατικό, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν άμεσα στην οδό Γεννηματά. Οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 75χρονου δράστη, ο οποίος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών οδήγησε στην ταχεία σύλληψη του φερόμενου ως δράστη, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Η κατάσταση της υγείας του τραυματία

Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων που υπέστη ο 65χρονος, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Ο τραυματίας παραμένει νοσηλευόμενος στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή, επιτρέποντας στους γιατρούς να είναι αισιόδοξοι για την πορεία της ανάρρωσής του μετά το σοβαρό επεισόδιο στη Γλυφάδα.

Με πληροφορίες από: News.gr, Topontiki, Newsit