Ένταση σε νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια: Εκπαιδευτικός φώναζε σε νήπια και δέχθηκε επίθεση

Προβληματισμό για την ψυχική ισορροπία των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα σχολεία δημιουργεί βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό το βίντεο, η διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων εμφανίζεται σε έξαλλη κατάσταση να απευθύνεται σε μικρά παιδιά με έντονο ύφος και φωνές. Το περισταστικό έχει προκαλέσει συζητήσεις και αντιδράσεις.

Επεισόδιο στο νηπιαγωγείο

Στο επίμαχο βίντεο, η διευθύντρια φαίνεται να φωνάζει σε μια παρέα νηπίων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έτσι και χαλάσετε πράγματα του σχολείο, σας έφαγα». Στη συνέχεια, παίρνει μία καρέκλα και απευθύνεται στα παιδιά με τη φράση: «Οχιά διμούτσουνη δεν θα την ξαναπειράξετε. Εδώ την θέλουμε. Δεν είναι το σπίτι σου».

Σε άλλο σημείο του βίντεο, η εκπαιδευτικός ακούγεται να φωνάζει: «Τα έχετε κάνει σκατά, είμαι εγώ ο μαλάκας εδώ πέρα». Από την εικόνα δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται πλήρως ότι απευθύνεται σε μικρά παιδιά, διατηρώντας ένα ιδιαίτερα έντονο και επιθετικό ύφος καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού.

Παρέμβαση περαστικού

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας περαστικός παρενέβη, προσπαθώντας να ηρεμήσει την κατάσταση. Ωστόσο, η διευθύντρια δεν άλλαξε το ύφος της και του ζήτησε τον λόγο για την παρέμβασή του. Του απάντησε: «Ό,τι θέλω θα κάνω ρε, ξέρεις τι έκαναν; Χαλάνε το σχολείο και εγώ το φτιάχνω κάθε μέρα».

Ο περαστικός επέμεινε και τη ρώτησε γιατί φωνάζει με αυτόν τον τρόπο. Η εκπαιδευτικός ανταπάντησε με ένταση: «Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά», συνεχίζοντας την έντονη αντιπαράθεση.

Καταγγελία για επίθεση

Παράλληλα με το βίντεο που δείχνει την έντονη συμπεριφορά της διευθύντριας, έγινε γνωστό ότι η ίδια φέρεται να δέχθηκε σωματική επίθεση. Το περιστατικό της επίθεσης προστίθεται στην ήδη τεταμένη κατάσταση που επικρατεί γύρω από το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο.

Η πληροφορία αυτή εντείνει τον προβληματισμό για τις συνθήκες εργασίας και την ασφάλεια των εκπαιδευτικών, καθώς και για το γενικότερο κλίμα που διαμορφώνεται γύρω από τις σχολικές μονάδες.

Αντίδραση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό της επίθεσης στην εκπαιδευτικό. Με ανακοίνωσή της, η ΠΔΕ δήλωσε ότι παρέχει πλήρη ηθική, διοικητική και νομική στήριξη στη διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων.

Επιπλέον, η Περιφερειακή Διεύθυνση έχει ήδη κινητοποιήσει την αυτόφωρη διαδικασία, προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες για την επίθεση. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκαν υποστηρικτικές δομές με στόχο την ψυχολογική στήριξη ολόκληρης της σχολικής κοινότητας, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις των γεγονότων.

Προβληματισμός για την ψυχική υγεία εκπαιδευτικών

Το περιστατικό στα Άνω Λιόσια επαναφέρει στο προσκήνιο τον προβληματισμό σχετικά με την ψυχική ισορροπία των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα σχολεία. Η δημοσιοποίηση του βίντεο εντείνει τις ανησυχίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες καλούνται να λειτουργήσουν οι εκπαιδευτικοί.

Την περασμένη σχολική χρονιά, είχαν απασχολήσει τη δημοσιότητα αρκετά περιστατικά με εκπαιδευτικούς που, παρότι αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, συνέχιζαν να υπηρετούν σε σχολικές μονάδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν γίνει γνωστά τότε, οι διοικητικές υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας είχαν εντοπίσει περίπου 2.500 «αδυνατούντες» εκπαιδευτικούς, γεγονός που υπογραμμίζει την ευρύτερη διάσταση του ζητήματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki