Νέα δεδομένα στην υπόθεση Μαζωνάκη: Αλλαγή στην υπεράσπιση της 56χρονης γιατρού

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων γιατρών, Νίκος και Τέλλος Αγαπηνός, γνωστοποίησαν την παραίτησή τους από την εκπροσώπηση της 56χρονης Ιωάννας Γάκα. Οι δύο δικηγόροι θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται αποκλειστικά τον σύζυγό της, Ηλία Θεοδωρόπουλο. Την ίδια στιγμή, την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού ανέλαβε ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής.

Οι λόγοι της παραίτησης των δικηγόρων

Σε ανακοίνωσή τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου ανέφεραν ότι περιορίζουν την εκπροσώπησή τους στο πρόσωπο του συγκεκριμένου εντολέα τους, παραιτούμενοι από την υπεράσπιση της συζύγου του, Ιωάννας Γάκα. Η απόφαση αυτή ελήφθη για «αμιγώς νομικούς λόγους», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Ειδικότερα, οι δικηγόροι Νίκος και Τέλλος Αγαπηνός εξήγησαν ότι ο περιορισμός αυτός είναι «δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων». Διευκρίνισαν επίσης ότι επιφυλάσσονται να αναπτύξουν τους λόγους αναλυτικά, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Νέος συνήγορος για την 56χρονη γιατρό

Μετά την παραίτηση των Νίκου και Τέλλου Αγαπηνού από την υπεράσπιση της 56χρονης γιατρού, την εκπροσώπησή της ανέλαβε ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να αλλάξει το τοπίο στην υπερασπιστική γραμμή της κατηγορούμενης, η οποία, όπως και ο σύζυγός της, βρίσκεται προφυλακισμένη στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η απόφαση των αρχικών συνηγόρων να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της συζύγου του 58χρονου γιατρού, η οποία ανακοινώθηκε την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, ήταν μία κίνηση που φέρεται να αναμενόταν. Αυτό συνέβαινε εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τοξικολογικές εξετάσεις και ισχυρισμοί

Οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να διαφωτίσουν αν η 56χρονη γιατρός χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Η ίδια η κατηγορούμενη αρνείται κατηγορηματικά ότι χορήγησε οποιαδήποτε μέθη στον τραγουδιστή.

Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος σημειώθηκε σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, στην οδό Καρνεάδου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό εξακολουθούν να διερευνώνται από τις αρχές.

Νέα στοιχεία και ηχητικό ντοκουμέντο

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν πρόσφατα νέα στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού. Ειδικότερα, παρουσιάστηκε ηχητικό ντοκουμέντο από τηλεφωνική επικοινωνία δημοσιογράφου με την κόρη των δύο γιατρών.

Η κλήση έγινε σε κινητό τηλέφωνο που ήταν καταχωρημένο στο όνομα του 58χρονου γιατρού. Η κόρη των γιατρών, η οποία βρισκόταν στην κλινική της Καρνεάδου, επιβεβαίωσε την ταυτότητά της, αλλά αρνήθηκε να δώσει απαντήσεις σχετικά με το περιστατικό. Στο ηχητικό, η κοπέλα ακούγεται να κλαίει και φαίνεται να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, δηλώνοντας «δεν μπορώ να σας πω τίποτα, συγγνώμη».

Κατάθεση νοσηλεύτριας στον ανακριτή

Στο πλαίσιο της έρευνας, η νοσηλεύτρια που φέρεται να ήταν παρούσα στο ιατρείο κατέθεσε στον ανακριτή. Στην κατάθεσή της, ανέφερε τη φράση «Ένας άνθρωπος πέθανε, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».

Αυτή η δήλωση προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στην πολύπλοκη υπόθεση, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με πληροφορίες από: Newsit, News.gr, Ieidiseis