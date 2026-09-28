Ο Φρεντ Βασέρ απαντά στις φήμες για τον Κρίστιαν Χόρνερ στη Ferrari

Ο Φρεντ Βασέρ, επικεφαλής της Scuderia Ferrari, απάντησε με έναν ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο στις φήμες που θέλουν τον Κρίστιαν Χόρνερ να τον αντικαθιστά στη διάσημη ιταλική ομάδα. Οι συνεχείς συζητήσεις γύρω από το μέλλον του στη Ferrari έχουν αρχίσει να ενοχλούν ανοιχτά τον Γάλλο, ο οποίος παραδέχθηκε ότι το κλίμα που δημιουργείται δεν βοηθά ούτε τον ίδιο ούτε την ομάδα. Η κατάσταση αυτή έχει ενταθεί μετά το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, με τον Βασέρ να εκφράζει την απογοήτευσή του για την αδιάκοπη ενασχόληση του Τύπου με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι φήμες που ενοχλούν τον επικεφαλής της Ferrari

Ο Φρεντ Βασέρ συνήθως αντιμετωπίζει τις ερωτήσεις για το μέλλον του με χιούμορ ή προσπαθεί να αλλάξει γρήγορα θέμα. Ωστόσο, αυτή τη φορά, η αντίδρασή του ήταν εμφανώς πιο ενοχλημένη. Ο ίδιος τόνισε ότι η συνεχής ενασχόληση με τις φήμες επηρεάζει ολόκληρο το περιβάλλον της Ferrari, δημιουργώντας συνθήκες που δεν ευνοούν την ηρεμία και τη συγκέντρωση.

Ο επικεφαλής της Scuderia παραδέχθηκε ότι το κλίμα που δημιουργείται από τη διαρκή συζήτηση για τη θέση του δεν είναι βοηθητικό. Εξήγησε ότι όταν το 50% των ερωτήσεων από τον Τύπο αφορά αυτό το θέμα, η κατάσταση γίνεται αρκετά απογοητευτική. Αυτό ισχύει πρώτα απ' όλα για τον ίδιο, αλλά και για όλους τους ανθρώπους μέσα στην ομάδα, καθώς το να συζητούν συνεχώς αυτό το θέμα δεν είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβαίνει.

Η τοποθέτηση του Κρίστιαν Χόρνερ

Στο επίκεντρο των φημών βρίσκεται πλέον και ο πρώην επικεφαλής της Red Bull, Κρίστιαν Χόρνερ. Ο Βρετανός, σε πρόσφατη συνέντευξή του, χαρακτήρισε τη Ferrari «το όνειρο» και «πιθανότατα τον κοιμώμενο γίγαντα της Formula 1». Με αυτές τις δηλώσεις, άφησε να εννοηθεί ότι θα τον ενδιέφερε να επιστρέψει σε ηγετικό ρόλο μόνο για μία συγκεκριμένη ομάδα.

Οι δηλώσεις του Χόρνερ ήρθαν λίγες ημέρες μετά τη δημόσια τοποθέτησή του, στην οποία άφησε σαφώς ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στη Formula 1. Είχε δηλώσει ότι υπάρχει ουσιαστικά μόνο μία ομάδα για την οποία θα δεχόταν να επιστρέψει χωρίς να έχει ιδιοκτησιακό μερίδιο, με τη Ferrari να θεωρείται ξεκάθαρα η ομάδα στην οποία αναφερόταν.

Η «αιχμηρή» απάντηση του Φρεντ Βασέρ

Ο Φρεντ Βασέρ, αναγνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να ελέγξει τη συζήτηση που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη θέση του, προχώρησε σε μια σαφώς πιο αιχμηρή αναφορά στον Κρίστιαν Χόρνερ. «Είναι αυτό που είναι και δεν βρίσκεται στα χέρια μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε με νόημα: «Ο κύριος Χόρνερ ψάχνει για δουλειά, αυτό το γνωρίζουν όλοι, και ψάχνει παντού. Τι μπορώ να κάνω εγώ; Να προσπαθώ να κάνω όσο καλύτερα μπορώ τη δουλειά μου, να πιέζω την ομάδα, να ανεβάζω το ηθικό της, να κρατώ τους ανθρώπους κινητοποιημένους και συγκεντρωμένους σε όσα μπορούμε να κάνουμε καλύτερα σήμερα. Σε κάθε συνέντευξη, 25 φορές την ημέρα, επιστρέφουμε πάλι σε αυτό το θέμα».

Η επίδραση στο κλίμα της ομάδας και οι στόχοι

Η συνεχής ενασχόληση με τις φήμες, όπως επεσήμανε ο Βασέρ, επηρεάζει αρνητικά την ηρεμία και τη συγκέντρωση της ομάδας. Η Ferrari παλεύει για τη δεύτερη θέση στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, και η διαρκής συζήτηση για αλλαγές στην ηγεσία δεν συμβάλλει στην επίτευξη αυτού του στόχου. Ο Γάλλος επικεφαλής υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης του ηθικού και της κινητοποίησης των ανθρώπων στο γκαράζ.

Παρά την πίεση που δέχεται, ο Φρεντ Βασέρ επανέλαβε τη δέσμευσή του στη Ferrari. Χαρακτήρισε τη θέση του ως «την καλύτερη δουλειά στον κόσμο», δείχνοντας την αφοσίωσή του στην ομάδα και τους στόχους της, παρά τις εξωτερικές πιέσεις και τις φήμες που κυκλοφορούν.

Ανάλυση του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν

Για μια πιο εις βάθος ανάλυση του Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, το οποίο αποτέλεσε το πλαίσιο για τις πρόσφατες δηλώσεις και εξελίξεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συντονιστούν. Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» θα μεταδοθεί την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 16:30. Η εκπομπή θα είναι διαθέσιμη στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube, προσφέροντας μια λεπτομερή επισκόπηση και σχολιασμό των γεγονότων του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta