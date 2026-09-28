Έντονες αντιδράσεις για τη συμπεριφορά διευθύντριας νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια

Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς καταγράφει τη διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων να επιπλήττει μικρά παιδιά με ιδιαίτερα σκληρό και έντονο ύφος. Το περιστατικό, το οποίο έχει καταγραφεί, δείχνει τη διευθύντρια να απευθύνεται στα παιδιά χρησιμοποιώντας φράσεις που κρίνονται ακατάλληλες για το σχολικό περιβάλλον.

Το περιεχόμενο του βίντεο

Στο επίμαχο βίντεο, η διευθύντρια ακούγεται να λέει στα παιδιά με έντονο ύφος: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα». Η φράση αυτή, που ειπώθηκε με εμφανή αγανάκτηση, αποτελεί μέρος της επίπληξης προς τους μικρούς μαθητές.

Λίγο αργότερα, η διευθύντρια επανέρχεται με ακόμα πιο σκληρά λόγια, χρησιμοποιώντας μάλιστα και υβριστική φράση. Συγκεκριμένα, ακούγεται να λέει: «Τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή!», απευθυνόμενη ξανά στα παιδιά και εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της με αυτό τον τρόπο.

Η παρέμβαση των περαστικών

Η ένταση της κατάστασης οδήγησε σε παρέμβαση από περαστικούς, οι οποίοι φαίνεται να ζήτησαν τον λόγο από τη διευθύντρια για τη συμπεριφορά της. Η παρέμβαση αυτή πυροδότησε έναν έντονο διάλογο, μέρος του οποίου έχει επίσης καταγραφεί στο βίντεο που κυκλοφορεί.

Κατά τη διάρκεια του διαλόγου με τους περαστικούς, η διευθύντρια ακούγεται να απαντά με παρόμοιο έντονο ύφος. «Ό,τι θέλω θα κάνω ρε, εσύ τι είσαι εδώ πέρα. Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά», λέει, δικαιολογώντας τη συμπεριφορά της και αντιδρώντας στην κριτική που δέχεται.

Αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το βίντεο, από τη στιγμή που αναρτήθηκε και άρχισε να διαδίδεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει προκαλέσει πληθώρα αντιδράσεων. Ο τρόπος με τον οποίο η διευθύντρια φέρεται να μίλησε στα μικρά παιδιά, καθώς και ο διάλογος με τους περαστικούς, έχουν γίνει αντικείμενο συζήτησης και σχολιασμού.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr