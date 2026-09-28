Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της μεγάλης έκρηξης που σημειώθηκε στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους 15, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση πολυκατοικίας και τον θάνατο έξι ατόμων. Τα πρώτα στοιχεία από τους ελέγχους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) δείχνουν ως πιθανότερο σενάριο τη διαρροή φυσικού αερίου εντός του διαμερίσματος του δεύτερου ορόφου. Οι αρχές αποκλείουν, βάσει των ευρημάτων, διαρροή από το κεντρικό δίκτυο διανομής αερίου.

Τα πρώτα στοιχεία της ΔΑΕΕ για τη διαρροή

Οι πρώτοι έλεγχοι που πραγματοποίησε η ΔΑΕΕ για την έκρηξη στην Πλάκα καταδεικνύουν ως πιθανό σενάριο τη διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Τα στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η διαρροή δεν συνδέεται με το εξωτερικό δίκτυο του φυσικού αερίου, καθώς έγινε έλεγχος στεγανότητας από την ΔΑΕΕ σε ένα κομμάτι σωλήνα κάτω από το πεζοδρόμιο και δεν προέκυψε εκεί κάποια διαρροή.

Αυτό σημαίνει ότι το πιθανότερο είναι η διαρροή να έγινε μέσα στο κτίριο, σε κάποιο σημείο του δικτύου στον δεύτερο όροφο, όπου υπήρχε ο λέβητας. Οι αρχικές μετρήσεις που είχαν γίνει την Παρασκευή επίσης δεν είχαν δείξει διαρροή στο κεντρικό δίκτυο, παρά μόνο εντός των ερειπίων.

Το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου στο επίκεντρο

Τα στοιχεία δείχνουν το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου έμεναν οι ηλικιωμένοι ένοικοι. Αυτό ήταν το μόνο διαμέρισμα που διέθετε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου, η οποία χρησιμοποιούνταν για την κουζίνα, ένα ενεργειακό τζάκι και για το ζεστό νερό. Εκτιμάται ότι κάποια στιγμή τέθηκε σε λειτουργία ο μικρός λέβητας, με αποτέλεσμα να υπάρξει συνεχής παροχή αερίου στον χώρο.

Η παροχή αυτή εκτιμάται ότι έφτασε στο 15%, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μείγμα. Δεν αποκλείεται να χρειάστηκε ένας σπινθηρισμός και, όταν η ηλικιωμένη πήγε στο μπάνιο και άνοιξε το φως, να έγινε η έκρηξη. Το σενάριο αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι η σορός της άτυχης γυναίκας βρέθηκε στο μπάνιο.

Η αναζήτηση τεχνικού από την 78χρονη

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την 78χρονη ένοικο, η οποία ήταν μεταξύ των θυμάτων της τραγωδίας. Η γυναίκα φέρεται να αναζητούσε, πριν από έναν μήνα, δηλαδή τον Αύγουστο, τεχνικό για να εκδώσει φύλλο ελέγχου καύσης. Πρόκειται για έναν έλεγχο που αφορά την ασφάλεια της εγκατάστασης και μπορεί να διαπιστώσει την ύπαρξη διαρροής.

Η 78χρονη είχε βρει και είχε απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό για τον εν λόγω έλεγχο. Ωστόσο, λόγω της καλοκαιρινής περιόδου, ο έλεγχος πιθανότατα δεν πραγματοποιήθηκε. Η εσωτερική εγκατάσταση του διαμερίσματος είχε πιστοποιητικό στεγανότητας από τον Φεβρουάριο του 2026.

Συνεχίζονται οι έρευνες και οι αυτοψίες

Στελέχη της ΔΑΕΕ και πραγματογνώμονες βρέθηκαν στο σημείο της τραγωγίας για αυτοψία, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος στεγανότητας. Αποκαλύφθηκε μέρος του κεντρικού αγωγού επί της Λυσικράτους, ενώ προχώρησαν σε έγχυση αζώτου υπό πίεση. Από τη συγκεκριμένη διαδικασία προέκυψε πως δεν υπάρχει κάποια διαρροή από το κεντρικό δίκτυο διανομής αερίου.

Η έρευνα πλέον στρέφεται στην εσωτερική εγκατάσταση μέχρι τον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Αναζητούνται ο λέβητας και η κουζίνα, τα οποία δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, καθώς και η σωλήνωση, ώστε να εντοπιστεί το ακριβές σημείο της διαρροής. Στο επίκεντρο της έρευνας της ΔΑΕΕ βρίσκονται εφεξής ο συντηρητής του δικτύου αλλά και όσοι είχαν επιθεωρήσει την εσωτερική εγκατάσταση.

Ζημιές σε γειτονικά κτίρια

Παράλληλα με τις έρευνες για τα αίτια της έκρηξης, γίνεται εντατικός έλεγχος για τη στατικότητα των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή. Το ακριβώς διπλανό κτίριο έχει ήδη κριθεί μη κατοικήσιμο, καθώς έχει καταπέσει ο τοίχος του, υποδεικνύοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Επιπλέον, τέσσερα σπίτια έχουν υποστεί πολλές ζημιές στο εσωτερικό τους και ελέγχονται άμεσα από τους μηχανικούς, λόγω και των ρωγμών που έχουν εμφανιστεί στις κατασκευές τους.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos