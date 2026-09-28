Οι αποκαλύψεις για το ιατρείο που διατηρούσαν στην οδό Καρνεάδου οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι έλεγχοι που πραγματοποίησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) στη συγκεκριμένη κλινική στο Κολωνάκι. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως, με ένα έγγραφο του 2025 να αναδεικνύει πτυχές σχετικά με την απόκτηση και δήλωση μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.

Έγγραφο του 2025 και οι δηλώσεις συμμόρφωσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα έγγραφο που είχε αποσταλεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τον Σεπτέμβριο του 2025, περίπου έναν χρόνο πριν από τις πρόσφατες εξελίξεις, αποτελεί σημαντικό στοιχείο. Το έγγραφο αυτό είχε υποβληθεί σε συνέχεια ελέγχου που είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του ίδιου έτους, δηλαδή του 2025, τόσο στο ιατρείο της Καρνεάδου όσο και σε ένα άλλο ιατρείο στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ. Σε αυτό, δηλώνεται ότι είχαν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για τη συμμόφωση με τις υποδείξεις της Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΑ.

Μεταξύ των στοιχείων που περιλαμβάνονταν στο επίμαχο έγγραφο, γινόταν αναφορά σε νέα κάτοψη του ιατρείου, καθώς και σε τιμολόγιο και πιστοποιητικό CE για ένα μικροσκόπιο. Επίσης, επισυνάπτονταν φωτογραφίες που απεικόνιζαν την απομάκρυνση μιας σάουνας και ενός κρεβατιού μασάζ από τον χώρο του ιατρείου. Το έγγραφο παρουσίαζε επίσης συσκευές ως «επικουρικά προσαρτήματα» της ήδη δηλωμένης συσκευής οζονοθεραπείας.

Το μηχάνημα «INUSPHERESIS» και οι απορίες

Ένα από τα κεντρικά σημεία του εγγράφου αφορά την εμφάνιση του μηχανήματος «INUSPHERESIS», το οποίο είχε κόστος περίπου 29.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο μηχάνημα παραπέμπει σε πλασμαφαίρεση, μια ιατρική διαδικασία. Παράλληλα, στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται και ένα φίλτρο με την ονομασία Inus Filter Kit TKM58, το οποίο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, χρησιμοποιείται στο κύκλωμα φίλτρου πλάσματος.

Το αξιοσημείωτο στοιχείο που προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα είναι ότι ένα μηχάνημα τόσο μεγάλης αξίας, περίπου 29.000 ευρώ, εμφανίζεται ως προσάρτημα μιας συσκευής οζονοθεραπείας. Η συσκευή οζονοθεραπείας, στην οποία φέρεται να προσαρτάται το «INUSPHERESIS», κοστίζει κάτω από 500 ευρώ, δημιουργώντας ερωτήματα σχετικά με τη δήλωση και την πραγματική φύση του εξοπλισμού.

Η ενημέρωση του ΙΣΑ και η θέση της προέδρου

Σε σχέση με την ενημέρωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον Ιούλιο του 2026, οι υπεύθυνοι του ΙΣΑ είχαν λάβει γνώση από την πλευρά των γιατρών ότι είχε αποκτηθεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Για την περίπτωση αυτή, είχε προγραμματιστεί μεταγενέστερος έλεγχος από τον Σύλλογο, προκειμένου να διαπιστωθεί η λειτουργία και η νομιμότητα του εξοπλισμού.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΑ, Πολυτίμη Λεονάρδου, τοποθετήθηκε επί του θέματος, διευκρινίζοντας τον ρόλο του Συλλόγου. Όπως ανέφερε, «όταν παίρνει ο ΙΣΑ μία ενημέρωση-έγγραφο ότι υπάρχει μηχάνημα προσάρτημα ενός ήδη υπάρχοντος μηχανήματος, προγραμματίζει έναν έλεγχο, αλλά αυτό σημαίνει ότι οι Επιτροπές θα πάνε να ελέγξουν τη λειτουργία ενός νόμιμου ιατρείου και το προσάρτημα ενός νόμιμου μηχανήματος». Η κ. Λεονάρδου πρόσθεσε πως «για το αν αυτό το έγγραφο έχει έρθει παραπλανητικά προς τον ΙΣΑ, ώστε να μην το καταλάβουμε, δεν ευθυνόμαστε εμείς. Δεν είμαστε διωκτικές αρχές. Ο ΙΣΑ κάνει τους ελέγχους».

Το μηχάνημα υδροθεραπείας και οι διαπιστώσεις

Εκτός από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, στο επίκεντρο των ελέγχων του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών βρέθηκε και ένα μηχάνημα υδροθεραπείας, το οποίο υπήρχε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Η παρουσία και η τύχη αυτού του μηχανήματος αποτελούν επίσης αντικείμενο έρευνας.

Σύμφωνα με την κ. Λεονάρδου, το συγκεκριμένο μηχάνημα υδροθεραπείας δεν εντοπίστηκε στον χώρο του ιατρείου μία ημέρα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ωστόσο, το ίδιο μηχάνημα είχε καταγραφεί στο ιατρείο κατά τη διάρκεια προηγούμενου ελέγχου, ο οποίος είχε πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2025. Η εξαφάνισή του μετά το συμβάν εγείρει περαιτέρω ερωτήματα.

Με πληροφορίες από: Enikos