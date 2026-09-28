Παράνομο ογκολογικό τμήμα σε ιδιωτική κλινική στη βόρεια Ελλάδα

Ένα κουβάρι σοβαρών παρανομιών, επικίνδυνων ελλείψεων αλλά και διοικητικής αδράνειας έφερε στο φως ο ενδελεχής έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) σε ιδιωτική κλινική της βόρειας Ελλάδας. Η έρευνα, που ξεκίνησε μετά από καταγγελία, αποκάλυψε τη λειτουργία παράνομου ογκολογικού τμήματος, τη χορήγηση χημειοθεραπειών χωρίς τις απαραίτητες άδειες, καθώς και υποψίες για εικονικές νοσηλείες με σκοπό την είσπραξη αποζημιώσεων από τον ΕΟΠΥΥ. Η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για ποινικά αδικήματα.

Η αποκάλυψη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) διενήργησε έλεγχο σε ιδιωτική κλινική της βόρειας Ελλάδας, κατόπιν καταγγελίας, και διαπίστωσε την παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Από την αυτοψία προέκυψε ότι η κλινική λειτουργούσε ένα πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, το οποίο ωστόσο δεν προβλεπόταν στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των επιθεωρητών της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης της ΕΑΔ, το τμήμα διέθετε μάλιστα και ειδικό θάλαμο βιολογικής ασφάλειας για τη διαχείριση κυτταροστατικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Επιπλέον, το συγκεκριμένο τμήμα διαφημιζόταν ανοιχτά με βίντεο στην ιστοσελίδα της κλινικής, παρά την έλλειψη νόμιμης άδειας λειτουργίας.

Λειτουργία και στελέχωση του παράνομου τμήματος

Το ογκολογικό τμήμα στελεχωνόταν από έναν μόνο ιδιώτη ιατρό, ο οποίος ήταν πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα. Η κλινική του είχε παραχωρήσει χώρο γραφείου, χωρίς όμως να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση εργασίας μαζί του, σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πέραν του ογκολογικού τμήματος, η ΕΑΔ διαπίστωσε ότι η κλινική δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους ιατρούς που ήταν επιστημονικά υπεύθυνοι τμημάτων, ούτε είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους ιατρούς της. Επιπρόσθετα, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες, όπως για παράδειγμα ακτινοδιαγνώστη. Επίσης, η κλινική δεν διέθετε σε λειτουργία Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), παρόλο που η νομοθεσία την προβλέπει ως υποχρεωτική βάσει της δυναμικότητάς της στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Συνταγογραφήσεις και εικονικές νοσηλείες

Ο ιδιώτης ιατρός, πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, υπό τον έλεγχο του οποίου λειτουργούσε μη νόμιμα το ογκολογικό τμήμα, συνταγογραφούσε από το 2022 και από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα για τους ασθενείς του. Ακολούθως, επιλαμβάνονταν της χορήγησής τους στο «ογκολογικό τμήμα» της κλινικής, ενώ την προετοιμασία των φαρμάκων αναλάμβανε το προσωπικό της κλινικής.

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η διάσταση που αφορά τις χρεώσεις προς τον ασφαλιστικό φορέα. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δείγμα ασθενών του συγκεκριμένου ιατρού εισήχθη στην κλινική κατ’ εντολή άλλου ιατρού της κλινικής για ολιγοήμερη νοσηλεία, με διαγνώσεις οι οποίες δεν σχετίζονταν με μορφή κακοήθειας. Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια αυτής της νοσηλείας, τους χορηγήθηκαν συγκεκριμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Τα ανωτέρω αποτελούν, σύμφωνα με την ΕΑΔ, ενδείξεις περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση νοσηλειών της κλινικής, με σκοπό την παράνομη είσπραξη αποζημιώσεων.

Διοικητική αδράνεια και προηγούμενοι έλεγχοι

Η υπόθεση λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις από τη στάση των τοπικών αρμόδιων φορέων. Η συγκεκριμένη κλινική είχε ελεγχθεί το 2025 από την επιτροπή ελέγχου ιδιωτικών κλινικών της οικείας Περιφέρειας. Η επιτροπή είχε διαπιστώσει ότι η κλινική δεν διέθετε το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό για την ασφαλή λειτουργία της και είχε εισηγηθεί την οριστική διακοπή λειτουργίας και την αφαίρεση της άδειας.

Ωστόσο, η ΕΑΔ επισημαίνει ότι στα ευρήματά της η επιτροπή της Περιφέρειας δεν διαπίστωσε και δεν ανέφερε στη σχετική έκθεσή της όσα προέκυψαν από τον δικό της έλεγχο. Συγκεκριμένα, «παρέβλεψε» πλήρως να καταγράψει στην έκθεσή της την ύπαρξη του παράνομου Ογκολογικού Τμήματος, τη διαφήμισή του, αλλά και την απουσία της ΜΕΘ. Παράλληλα, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, ως αρμόδια υπηρεσία, παρά το γεγονός ότι από τις αρχές του 2026 είχε ανακληθεί η Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας της κλινικής και υπήρχε εισήγηση για «λουκέτο», δεν προέβη στην οριστική διακοπή της λειτουργίας της. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών για τα εμπλεκόμενα στελέχη.

Η υπόθεση στον εισαγγελέα

Λόγω των σοβαρών παρανομιών, των επικίνδυνων ελλείψεων και της διαπιστωμένης διοικητικής αδράνειας, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε την υπόθεση στον εισαγγελέα. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην διερεύνηση ποινικών ευθυνών για τα όσα συνέβησαν στην ιδιωτική κλινική της βόρειας Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos