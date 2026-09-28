Καταγγελία άνδρα για γιατρό στο Κολωνάκι: «Θα γίνεις ομοφυλόφιλος αν δεν κάνεις πλασμαφαίρεση»

Μία νέα καταγγελία για την πλασμαφαίρεση ήρθε στο φως τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, από έναν άνδρα που υποστηρίζει ότι δέχτηκε πιέσεις από γιατρό στο Κολωνάκι. Ο άνδρας, ο οποίος αρχικά επισκέφθηκε το ιατρείο για να χάσει βάρος, βρέθηκε αντιμέτωπος με ισχυρισμούς της γιατρού ότι, αν δεν υποβληθεί στη συγκεκριμένη διαδικασία, μεγαλώνοντας θα άρχιζαν να του αρέσουν οι άνδρες.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του στο «Live News» του MEGA, ο άνδρας πλήρωσε συνολικά 3.000 ευρώ κατά τις επισκέψεις του στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, παρότι τελικά δεν προχώρησε στην πλασμαφαίρεση, καθώς φοβήθηκε.

Οι πιέσεις για πλασμαφαίρεση και η σεξουαλικότητα

Ο καταγγέλλων περιέγραψε πως η 56χρονη γιατρός τον τρόμαξε, λέγοντάς του ότι «δεν είμαι άντρας και ότι έχω αλλάξει φύλο και δεν το ξέρω. Ότι είδε κάτι στο αίμα μου. Και γι’ αυτό λέει πρέπει να αλλάξουμε το αίμα». Η γιατρός φέρεται να συνέδεσε αυτά που ισχυριζόταν ότι είχε διαπιστώσει με τη σεξουαλικότητα του άνδρα.

«Βλέπω λέει ότι έχεις λίγο θηλυκότητα πάνω σου και το ένα και το άλλο», θυμάται ότι του είπε. Ο ίδιος αντέδρασε, όπως περιέγραψε, λέγοντας «Πώς έχω θηλυκότητα που πραγματικά μόνο οι γυναίκες μου αρέσουν;». Κατά τη μαρτυρία του, η γιατρός τού απάντησε: «Το ξέρω ότι όσο μεγαλώνεις, θα αρχίσει να σου αρέσουν οι άντρες και το ένα και το άλλο και πρέπει να προλάβουμε το κακό και να αλλάξουμε το αίμα και τέτοια».

Ο άνδρας υποστηρίζει ότι η γιατρός επέμενε να τον πείσει να υποβληθεί στη διαδικασία της Inuspheresis. Ωστόσο, το κόστος και όσα άκουγε στο ιατρείο τον έκαναν να φοβηθεί και τελικά δεν προχώρησε στην πλασμαφαίρεση. «Επέμενε πάρα πολύ γι’ αυτό, εγώ ψιλοφοβήθηκα και ήταν ο λόγος που δεν το έκανα γιατί φοβήθηκα», είπε ο άνδρας.

Το κόστος των θεραπειών και οι πληρωμές

Πριν φτάσει η συζήτηση στην πλασμαφαίρεση, ο άνδρας είχε ήδη πληρώσει για άλλη θεραπεία. Καταγγέλλει ότι η γιατρός τού την παρουσίασε ως μέσο για να χάσει βάρος και να «καθαρίσει» το αίμα του. «Μου έδωσε μία θεραπεία για να χάσω κιλά και έδωσα 1.500 ευρώ, βιταμίνες ήταν και μου τα παρουσίασε σαν ότι θα μου καθαρίζανε το αίμα», ανέφερε.

Κατά τη μαρτυρία του, του έλεγαν ότι τα συγκεκριμένα σκευάσματα προέρχονταν από τη Γερμανία και για αυτό κόστιζαν ακριβά. Οι πληρωμές, όπως κατήγγειλε, έπρεπε να γίνονται σε μετρητά. «Έλεγε ότι τα φάρμακα τα έφεραν από Γερμανία και γι’ αυτό είναι τόσο ακριβά και γι’ αυτό δεν γράφονται και γι’ αυτό πρέπει να μην κάνεις κατάθεση, πρέπει να τα δώσεις στο χέρι», υποστήριξε ο άνδρας.

Ο καταγγέλλων ανέφερε ακόμη ότι πλήρωσε 500 ευρώ για μία επίσκεψη και ότι δεν έγινε δεκτή πληρωμή με κάρτα για το ίδιο ποσό.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr