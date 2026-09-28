Κλήσεις για εξηγήσεις σε οκτώ άτομα στην υπόθεση των Τεμπών

Οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η Μαρία Καρυστιανού, ο Χρήστος Γρατσία και ο Νίκος Ρούτσι, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στο πλαίσιο της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών. Οι κλήσεις αυτές έρχονται μετά από καταγγελίες που έχουν υποβληθεί σχετικά με συγκεκριμένες ενέργειες.

Το αντικείμενο των καταγγελιών

Οι καταγγελίες που οδήγησαν στις κλήσεις για εξηγήσεις αφορούν τρεις βασικούς άξονες. Συγκεκριμένα, γίνονται αναφορές για βιντεοσκοπήσεις, οι οποίες φέρεται να έχουν πραγματοποιηθεί.

Επιπλέον, οι καταγγελίες περιλαμβάνουν αναρτήσεις που έχουν γίνει στο διαδίκτυο. Τέλος, ένα ακόμα σημείο των καταγγελιών είναι η διατάραξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Για όλα αυτά τα ζητήματα, τα οκτώ πρόσωπα καλούνται να παράσχουν τις δικές τους εξηγήσεις.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr