Οδοντίατρος στην Αθήνα δήλωνε πλαστική χειρουργός και έκανε μπότοξ

Μία οδοντίατρος που διατηρούσε ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας φέρεται να παρείχε ενέσεις μπότοξ στους πελάτες της, ενώ δήλωνε πλαστική χειρουργός. Η αποκάλυψη αυτή έρχεται να αναδείξει εκ νέου το ζήτημα των επαγγελματιών υγείας χωρίς την απαραίτητη πιστοποίηση για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Η «διπλή» ιδιότητα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εν λόγω επαγγελματίας, ενώ ήταν οδοντίατρος, λειτουργούσε το ιατρείο της υπό ένα τελείως άσχετο καθεστώς. Συγκεκριμένα, η ιδιοκτήτρια δήλωνε «πλαστική χειρουργός» και χορηγούσε ενέσεις μπότοξ στους πελάτες που την επισκέπτονταν.

Αυτή η «ανεπίσημη» ιδιότητα διαφημιζόταν μάλιστα σε ξεχωριστή ιστοσελίδα, με σκοπό την προσέλκυση μεγαλύτερου πελατολογίου για τις αισθητικές θεραπείες που παρείχε.

Η επιβεβαίωση των στοιχείων

Σε διάλογο που πραγματοποίησε το MEGA με την εν λόγω οδοντίατρο, τα παραπάνω στοιχεία ουσιαστικά επαληθεύτηκαν. Η αποκάλυψη αυτή έφερε στην επιφάνεια τις πρακτικές της επαγγελματία, η οποία φέρεται να λειτουργούσε εκτός του πλαισίου της ειδικότητάς της.

Έλλειψη επίσημης πιστοποίησης

Το βασικό πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη οδοντίατρος δεν είναι εγγεγραμμένη σε κανέναν ιατρικό σύλλογο ως πλαστική ιατρός. Η μοναδική της εγγραφή αφορά την ιδιότητα της οδοντιάτρου.

Αυτό σημαίνει ότι δεν διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση και πιστοποίηση για να παρέχει τις αισθητικές θεραπείες, όπως οι ενέσεις μπότοξ, στους πελάτες της, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και την εγκυρότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Με πληροφορίες από: reader.gr