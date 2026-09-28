Το δράμα νεαρής μητέρας στο Ηράκλειο: Ο σύντροφός της τη μαστίγωνε ακόμα και με καλώδιο

Μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, με θύμα μια νεαρή μητέρα από τη Συρία, συγκλόνισε ακόμα και τους έμπειρους αξιωματικούς του Τμήματος Ενδοοικογενειακής Βίας του Ηρακλείου Κρήτης. Η γυναίκα κατήγγειλε τον σύντροφό της για επανειλημμένη κακοποίηση, φτάνοντας στο σημείο να τη μαστιγώσει με καλώδιο τηλεόρασης. Η δραματική ιστορία της αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση στήριξη των θυμάτων.

Η νέα επίθεση και οι απειλές

Σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής μητέρας, ο σύντροφός της, ο οποίος δεν είναι ο πατέρας των δύο ανήλικων παιδιών της, την κακοποίησε για ακόμα μια φορά. Το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, αφού τη χτύπησε με το καλώδιο της τηλεόρασης, την προειδοποίησε με απειλές θανάτου, δηλώνοντας ότι θα τη σκοτώσει εάν δεν κάνει αυτό που της λέει.

Η συγκεκριμένη πράξη βίας εκδηλώθηκε επειδή η γυναίκα αρνήθηκε να τον ακολουθήσει στην Τύλισο, όπου εκείνος σχεδίαζε να μείνουν σε ένα παράπηγμα. Η ίδια η καταγγέλλουσα ανέφερε πως ο συγκεκριμένος άνθρωπος την έχει χτυπήσει πολλές φορές στο παρελθόν, υπογραμμίζοντας τη συχνότητα των περιστατικών βίας.

Αναζήτηση βοήθειας και η παρέμβαση της Γραμμής SOS 15900

Αρχικά, η νεαρή γυναίκα προσπάθησε να βρει στήριξη και βοήθεια από μέλη της κοινότητας των συμπατριωτών της που διαμένουν στο Ηράκλειο. Ωστόσο, η προσπάθειά της δεν απέδωσε, καθώς, όπως φέρεται να της είπαν οι ίδιοι οι συμπατριώτες της, «Δεν μπορούμε να επέμβουμε», αφήνοντάς την χωρίς την αναμενόμενη άμεση βοήθεια από το περιβάλλον της.

Τελικά, μια λύση, έστω και προσωρινή, βρέθηκε μέσω της Τηλεφωνικής Γραμμής SOS 15900. Πρόκειται για μια πανελλαδική υπηρεσία 24ωρης λειτουργίας, η οποία παρείχε τη δυνατότητα να βρεθεί ένας ασφαλής χώρος. Εκεί, η νεαρή από τη Συρία και τα ανήλικα μέλη της οικογένειάς της μπορούν πλέον να νιώσουν προστασία και ασφάλεια.

Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τον δράστη

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ενδοοικογενειακής Βίας του Ηρακλείου, συγκλονισμένοι από την περιγραφή της υπόθεσης, ξεκίνησαν άμεσα τις ενέργειες για τον εντοπισμό και την αναζήτηση του αλλοδαπού συντρόφου της γυναίκας. Παρά τις άμεσες προσπάθειες των αρχών, η αναζήτηση του δράστη δεν είχε αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, και παραμένει άφαντος.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr