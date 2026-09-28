Νέα, σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταρρεύσει και μεταφερόταν εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Μια κατάθεση νοσηλεύτριας αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το παρασκήνιο που επικρατούσε στο ιατρείο, ενώ οι διασώστες του ΕΚΑΒ απομάκρυναν τον γνωστό τραγουδιστή.

Οι δραματικές στιγμές και η εντολή καθαρισμού

Σύμφωνα με τα όσα μεταδόθηκαν, το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, ενώ οι διασώστες του ΕΚΑΒ απομάκρυναν σε καρέκλα τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, στο διπλανό δωμάτιο επικρατούσε πανικός. Μία ασθενής από την Ελβετία, η οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία, τρομοκρατήθηκε από την αναστάτωση που δημιουργήθηκε. Η προφυλακισμένη πλέον ιατρός, αντί να συνοδεύσει τον καλλιτέχνη στο νοσοκομείο, έδωσε εντολή να καθαριστεί αμέσως ο χώρος.

Η μάρτυρας νοσηλεύτρια δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η ιατρός «έδωσε εντολή στις κοπέλες να καθαρίσουν τον χώρο που βρισκόταν ο τραγουδιστής». Στη συνέχεια, άλλαξε ρούχα και μεταφέρθηκε στο άλλο δωμάτιο, όπου βρισκόταν η ασθενής από την Ελβετία, η οποία είχε αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και είχε τρομοκρατηθεί.

Πίεση για ακριβή θεραπεία εν μέσω αναστάτωσης

Μετά την αλλαγή ρούχων, η κατηγορούμενη ιατρός μπήκε στο δωμάτιο της αλλοδαπής ασθενούς. Εκεί, διέκοψε απότομα τη διαδικασία, επιστρέφοντας το αίμα, και απαίτησε να προχωρήσει η επιπλέον θεραπεία Miracell, για την οποία χρεώνονταν 1.600 ευρώ. Η νοσηλεύτρια κατέθεσε πως «η συγκεκριμένη θεραπεία, την οποία χρέωναν 1.600 ευρώ, έγινε χωρίς να είναι κανένας ιατρός εκεί».

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, η ιατρός αποχώρησε αμέσως μετά μαζί με τον σύζυγό της. Άφησε τη νοσηλεύτρια μόνη της να αιμοληπτήσει 60 ml αίματος και να εκτελέσει την ιατρική πράξη, χωρίς καμία επιστημονική επίβλεψη. Η ίδια μαρτυρία υποστηρίζει ότι, πέρα από τα χρήματα της ινουσφέρεσης, υπήρχε ενδιαφέρον να εισπραχθούν επιπλέον 1.600 ευρώ για τη θεραπεία Miracell, την οποία, όπως μεταδόθηκε, διαφήμιζε ο σύζυγος της κατηγορούμενης.

Αγνοούμενα πειστήρια και έρευνα των αρχών

Η υπόθεση λαμβάνει πλέον νέες διαστάσεις, καθώς οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου και τις επικίνδυνες πρακτικές που φέρεται να ακολουθούνταν. Παράλληλα, πειστήρια που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στο πώς ακριβώς κατέληξε ο Γιώργος Μαζωνάκης εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τον φλεβοκαθετήρα που είχε τοποθετηθεί στο αριστερό του χέρι, ο οποίος φέρεται να αφαιρέθηκε. Επίσης, αγνοείται η καφέ κουβέρτα με την οποία τον είχε σκεπάσει, καθώς και η φιάλη της προποφόλης που του χορηγήθηκε. Η απουσία αυτών των στοιχείων υποστηρίζει το σενάριο ότι ο Μαζωνάκης κατέληξε την ώρα που η κατηγορουμένη γιατρός προσπαθούσε να τοποθετήσει τον δεξί φλεβοκαθετήρα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr