Βανδάλισαν την τοιχογραφία του Φράνκο Μπαρέζι στο Μιλάνο

Η εμβληματική τοιχογραφία του Φράνκο Μπαρέζι, ενός θρύλου της Μίλαν, έγινε στόχος βανδαλισμού έξω από το Casa Milan. Άγνωστοι δράστες κάλυψαν το πρόσωπο του αείμνηστου αρχηγού με κόκκινη μπογιά, ενώ αλλοίωσαν και τον χορηγό στη φανέλα του. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και κινητοποίηση από την πλευρά της Μίλαν για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Η πράξη του βανδαλισμού

Η καταστροφή της τοιχογραφίας, η οποία απεικονίζει τον θρυλικό αρχηγό της Μίλαν, πραγματοποιήθηκε πιθανότατα με τη χρήση σπρέι. Μια κόκκινη μπογιά κάλυψε το πρόσωπο του Μπαρέζι, ενώ μια δεύτερη αλλοίωσε την περιοχή του χορηγού στη φανέλα του. Η τοιχογραφία βρίσκεται στην Piazza Gino Valle, στην περιοχή Portello, όπου στεγάζονται τα γραφεία, το μουσείο και το κατάστημα του συλλόγου της Μίλαν.

Η Μίλαν έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών. Αναμένεται ότι οι κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής θα συμβάλουν σημαντικά στην έρευνα για την ταυτοποίηση των υπευθύνων αυτής της πράξης.

Οι αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο

Το περιστατικό προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις και από τον πολιτικό χώρο του Μιλάνου. Ο δημοτικός σύμβουλος της πόλης, Αλεσάντρο Τζούνγκι, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για το συμβάν. «Το να βανδαλίζει κάποιος μια τοιχογραφία που μας θυμίζει τον Φράνκο Μπαρέζι είναι μια τόσο άθλια και αξιολύπητη πράξη, που νιώθω βαθιά λύπη για τον άνθρωπο που έκανε αυτή την ντροπή», σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Τζούνγκι, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της ενέργειας.

Η δήλωση του δημιουργού

Απογοητευμένος από τον βανδαλισμό δήλωσε και ο δημιουργός της τοιχογραφίας, Lucas Street Art. Ο ίδιος εξέφρασε τη λύπη του όχι τόσο για την καταστροφή του έργου του, αλλά «για τον άνθρωπο που απεικόνιζε και για όλους εκείνους που συγκινήθηκαν βλέποντάς το». Ο Lucas Street Art έχει δημιουργήσει δύο πανομοιότυπες τοιχογραφίες του Φράνκο Μπαρέζι, μία στο Casa Milan και μία στο Σαν Σίρο.

Ο καλλιτέχνης δήλωσε μάλιστα έτοιμος να αποκαταστήσει την τοιχογραφία που καταστράφηκε. Πρόσθεσε ότι θα το έκανε ακόμη και με τη βοήθεια του ανθρώπου που προέβη στην πράξη του βανδαλισμού, δείχνοντας την πρόθεσή του να αποκαταστήσει την εικόνα του θρύλου.

Το μήνυμα του Βάλτερ Τζένγκα

Οι αντιδράσεις για τον βανδαλισμό επεκτάθηκαν και πέρα από τα όρια των οπαδών της Μίλαν, φτάνοντας και σε άλλους αθλητικούς κύκλους. Ο θρύλος της Ίντερ, Βάλτερ Τζένγκα, δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τον σεβασμό του προς τον Φράνκο Μπαρέζι. Ο Τζένγκα ανέφερε ότι ο Μπαρέζι υπήρξε αντίπαλος, συμπαίκτης του στην εθνική ομάδα, αρχηγός και πάνω απ’ όλα ένας άνθρωπος που «έδωσε αξιοπρέπεια στο ιταλικό ποδόσφαιρο».

Το μήνυμά του ήταν σαφές και ενωτικό: «Οι φανέλες μας χωρίζουν. Ο σεβασμός πρέπει να μας ενώνει. Πάντα. Τον Φράνκο δεν τον αγγίζει κανείς». Με αυτόν τον τρόπο, ο Βάλτερ Τζένγκα τόνισε την ανάγκη για σεβασμό προς τις προσωπικότητες του αθλητισμού, ανεξαρτήτως οπαδικών προτιμήσεων.

Η κληρονομιά του Φράνκο Μπαρέζι

Ο Φράνκο Μπαρέζι αφιέρωσε ολόκληρη την ποδοσφαιρική του καριέρα στη Μίλαν, φορώντας τη ροσονέρα φανέλα για περισσότερα από 20 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, διετέλεσε αρχηγός της ομάδας για 15 χρόνια, κατακτώντας κάθε μεγάλη διαθέσιμη διάκριση. Ο Μπαρέζι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 31 Ιουλίου σε ηλικία 66 ετών, ήταν γνωστός για τον εμβληματικό αριθμό 6 που φορούσε.

Μετά το τέλος της αγωνιστικής του πορείας, ο Μπαρέζι δεν απομακρύνθηκε ποτέ πραγματικά από τον σύλλογο. Αργότερα ανέλαβε τη θέση του επίτιμου αντιπροέδρου, συνεχίζοντας να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα που τον ανέδειξε και στην οποία αφιέρωσε τη ζωή του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta