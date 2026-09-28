Υψηλή τηλεθέαση για τον αθλητισμό το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου

Το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, ο αθλητισμός αναδείχθηκε σε μαγνήτη τηλεθέασης, με σημαντικές αναμετρήσεις να προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού. Ο ημιτελικός του Super Cup ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, που διεξήχθη το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, καθώς και ο ποδοσφαιρικός αγώνας Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, αποτέλεσαν τις κορυφαίες τηλεοπτικές μεταδόσεις του διημέρου.

Το ενδιαφέρον του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, ο ημιτελικός του Super Cup μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ ήταν μία από τις κορυφαίες επιλογές των τηλεθεατών. Η αναμέτρηση αυτή τράβηξε το βλέμμα του κοινού, καταγράφοντας υψηλά νούμερα τηλεθέασης.

Πέρα από τον αθλητισμό, οι τηλεθεατές του Σαββάτου είχαν και άλλες δημοφιλείς επιλογές. Η κλασική κωμική ταινία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι», με πρωταγωνιστή τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, αποτέλεσε τη δεύτερη επιλογή της ημέρας. Ένας ακόμη ισχυρός πόλος έλξης ήταν ο αγώνας Αγγλία-Ισπανία για το Nations League, που μεταδόθηκε στον Alpha.

Σε μικρή απόσταση στα απόλυτα νούμερα τηλεθεατών, αλλά με την ίδια τηλεθέαση, βρέθηκε η εκπομπή «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με τα καλύτερα στιγμιότυπα της εβδομάδας. Μία θέση πιο κάτω στην προτίμηση του κοινού ήταν ο «Τροχός της τύχης», ο οποίος προβλήθηκε σε επανάληψη. Για το Mega, δημοφιλέστερες της ημέρας ήταν η μαγνητοσκοπημένη μετάδοση της επιθεώρησης «Ακυβέρνητο καράβι η πατρίδα μας» και η ενημερωτική εκπομπή «Εξελίξεις τώρα». Τα δύο δελτία ειδήσεων του ΣΚΑΪ, για μία ακόμη ημέρα, διακρίθηκαν πλασάροντας στην κορυφαία δεκάδα των προγραμμάτων.

Η κορυφαία επίδοση της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, η ποδοσφαιρική αναμέτρηση Γερμανία-Ελλάδα κατάφερε να σημειώσει την υψηλότερη επίδοση τηλεθέασης ολόκληρου του διημέρου. Ο αγώνας της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στη Γερμανία σάρωσε στην τηλεθέαση, προσελκύοντας ένα ιδιαίτερα μεγάλο κοινό.

Η αναμέτρηση αυτή ξεχώρισε και αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο παρακολουθούμενα γεγονότα του Σαββατοκύριακου, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των Ελλήνων τηλεθεατών για τις αθλητικές διοργανώσεις, ειδικά όταν συμμετέχει η Εθνική ομάδα.

Οι αντιδράσεις του γερμανικού Τύπου

Η ήττα των «Πάντσερ» από την Εθνική Ελλάδας προκάλεσε έκπληξη στον γερμανικό Τύπο. Οι γερμανικές εφημερίδες εμφανίστηκαν σοκαρισμένες από το αποτέλεσμα της αναμέτρησης. Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά «Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρέναρε τον Γιούργκεν Κλοπ», η οποία αποτυπώνει την έκπληξη και την απογοήτευση για την απρόσμενη εξέλιξη του αγώνα.

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει το μέγεθος της έκπληξης που προκάλεσε η νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας, καθώς ο γερμανικός Τύπος δεν ανέμενε ένα τέτοιο αποτέλεσμα από την Εθνική ομάδα.

Ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στη δεύτερη θέση του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου βρέθηκε μία ακόμη απευθείας μετάδοση αθλητικής αναμέτρησης, αυτή τη φορά στο μπάσκετ. Επρόκειτο για τον τελικό του Super Cup, ένα παιχνίδι που ξεχώρισε για την τηλεθέασή του.

Τον τίτλο του Super Cup στο μπάσκετ κατέκτησε ο Ολυμπιακός, για πέμπτη συνεχόμενη διοργάνωση. Η επιτυχία αυτή του Ολυμπιακού προσέλκυσε επίσης σημαντικό αριθμό τηλεθεατών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του μπάσκετ στην ελληνική τηλεόραση.

Άλλες τηλεοπτικές επιλογές και στιγμές

Πέρα από τα αθλητικά γεγονότα, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, η εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» πλασαρίστηκε στις κορυφαίες επιλογές των τηλεθεατών της ημέρας. Η εκπομπή κατάφερε να συγκεντρώσει ένα αξιόλογο κοινό, καταδεικνύοντας την προτίμηση των τηλεθεατών σε ψυχαγωγικά προγράμματα.

Μία στιγμή που ξεχώρισε ήταν όταν δημοσιογράφος στον αέρα του Mega «λύγισε» συναισθηματικά, αναφερόμενος σε ένα ζευγάρι που έδινε μάχη με τον καρκίνο. Η δήλωση «Αυτό το μήνυμα που στέλνετε…» συγκίνησε το κοινό, αναδεικνύοντας τις ανθρώπινες ιστορίες που προβάλλονται στην τηλεόραση.

Με πληροφορίες από: Topontiki