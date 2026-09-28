Εισήγηση για οριστικό λουκέτο σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης

Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μετά από έναν έλεγχο που αποκάλυψε μία σειρά από σοβαρές παραβάσεις. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από σχετική καταγγελία, οδηγώντας σε έναν εκτεταμένο έλεγχο που ανέδειξε σημαντικές ελλείψεις και παρατυπίες στη λειτουργία της κλινικής.

Λειτουργία ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια

Ένα από τα βασικά ευρήματα του ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας είναι ότι η κλινική λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα, παρότι αυτό δεν περιλαμβανόταν στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της. Παρά τη μη αδειοδότηση, η κλινική διέθετε τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διαχείριση κυτταροστατικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένου ενός θαλάμου βιολογικής ασφάλειας.

Η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος δεν περιοριζόταν στους χώρους της κλινικής, καθώς αυτό παρουσιαζόταν και στην ιστοσελίδα της μέσω σχετικού βίντεο, διαφημίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στο συγκεκριμένο τμήμα δραστηριοποιούνταν ιδιώτης πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα.

Χορήγηση χημειοθεραπειών και ελλείψεις προσωπικού

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΑΔ, ο πνευμονολόγος από το 2022 συνταγογραφούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα για ασθενείς του από το ιατρείο της κλινικής. Στη συνέχεια, προχωρούσε στη χορήγησή τους στο μη αδειοδοτημένο «ογκολογικό τμήμα», με την προετοιμασία των φαρμάκων να αναλαμβάνεται από προσωπικό της κλινικής.

Παράλληλα, οι ελεγκτές διαπίστωσαν σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και την απουσία Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), παρότι η ύπαρξή της ήταν υποχρεωτική για τη δυναμικότητα της κλινικής. Η κλινική δεν διέθετε επαρκές νοσηλευτικό προσωπικό και εργαζομένους σε προαπαιτούμενες ειδικότητες για την ασφαλή λειτουργία της.

Διαβίβαση της υπόθεσης σε εισαγγελία και ΕΟΠΥΥ

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εισηγήθηκε στην αρμόδια Περιφέρεια την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής και την ανάκληση της άδειάς της. Επιπλέον, η έκθεση διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα για την αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών που μπορεί να προκύψουν από τις διαπιστωθείσες παραβάσεις.

Ταυτόχρονα, η έκθεση διαβιβάστηκε και στον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να εξεταστούν στοιχεία που είχαν υποβληθεί για την αποζημίωση νοσηλειών. Ενδείξεις περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ προέκυψαν από το γεγονός ότι δείγμα ασθενών του παραπάνω ιατρού έκαναν εισαγωγή στην κλινική κατ’ εντολή άλλου ιατρού της κλινικής για ολιγοήμερη νοσηλεία και με διαγνώσεις οι οποίες δεν αφορούσαν σε μορφή κακοήθειας, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής της νοσηλείας χορηγήθηκαν συγκεκριμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα.

Προηγούμενοι έλεγχοι και παραλείψεις

Η Επιτροπή ελέγχου ιδιωτικών κλινικών της οικείας Περιφέρειας διενήργησε έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας της κλινικής το έτος 2025. Κατά τον έλεγχο αυτό, διαπιστώθηκε ότι η κλινική δεν διέθετε το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό για την ασφαλή λειτουργία της και δεν συμμορφωνόταν με συστάσεις και παρατηρήσεις.

Η Επιτροπή εισηγήθηκε την ανάκληση της Βεβαίωσης καλής λειτουργίας λόγω υποστελέχωσης, και μετά την ανάκληση στις αρχές του 2026, την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής και την αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Ωστόσο, η Επιτροπή στα ευρήματά της δεν διαπίστωσε και δεν ανέφερε στη σχετική Έκθεσή της όσα προέκυψαν από τον έλεγχο της ΕΑΔ, όπως την ύπαρξη πλήρως εξοπλισμένου «Ογκολογικού Τμήματος», τον θάλαμο βιολογικής ασφάλειας, τη διαφήμιση του μη νόμιμου Ογκολογικού Τμήματος στο διαδίκτυο, την ύπαρξη γραφείου ιατρού με ειδικότητα που δεν συμπεριλαμβάνεται στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας, το ότι οι επιστημονικά υπεύθυνοι τμημάτων δεν παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο εξαρτημένης εργασίας, το ότι οι συνεργαζόμενοι ιατροί δεν διαθέτουν έγγραφες συμβάσεις και τη μη ύπαρξη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Παρά την εισήγηση της Επιτροπής για διακοπή λειτουργίας, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, ως αρμόδια υπηρεσία, δεν προέβη στην οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit