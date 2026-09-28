Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί δύο αιματηρά επεισόδια που σημειώθηκαν το 2023 σε καφετέρια της Νέας Ιωνίας, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς από μεγάλη φωτιά. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου, σε τριώροφη πολυκατοικία στην οδό Κασταμονής, προκαλώντας τεράστιες ζημιές στο ισόγειο κατάστημα και στο υπόλοιπο κτίριο. Οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως οδηγούν τις αρχές να εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο του εμπρησμού.

Εκτεταμένες ζημιές και το σενάριο του εμπρησμού

Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην τριώροφη πολυκατοικία της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία, τα ξημερώματα της Δευτέρας, είχε ως αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή της καφετέριας που βρισκόταν στο ισόγειο. Οι ζημιές επεκτάθηκαν και στους υπόλοιπους ορόφους του κτιρίου, καθιστώντας το προσωρινά ακατοίκητο. Οι αρχές, μετά από τις νέες πληροφορίες, εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να μην ήταν τυχαία, αλλά να οφείλεται σε εμπρησμό.

Ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, από την πλευρά του, φέρεται να αρνείται ότι είχε ανοιχτούς λογαριασμούς ή ότι δεχόταν απειλές. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Δεν είχα δεχτεί ποτέ απειλές. Δεν με είχε προβληματίσει κάτι. Δε ξέρω ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από την επίθεση.» Η δήλωση αυτή προστίθεται στα στοιχεία που εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το αιματηρό ιστορικό της καφετέριας

Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας έχει τεθεί και το αιματηρό ιστορικό της καφετέριας στη Νέα Ιωνία, το οποίο ξεκινά από το 2023. Συγκεκριμένα, στις 22 Φεβρουαρίου του 2023, η περιοχή είχε συγκλονιστεί από ένα σοβαρό περιστατικό. Έπειτα από συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν επτά μέλη της εγκληματικής ομάδας LIONS, ένας 37χρονος θαμώνας της καφετέριας είχε δολοφονηθεί.

Δύο ημέρες νωρίτερα, στις 20 Φεβρουαρίου του 2023, είχε προηγηθεί ένα ακόμη αιματηρό επεισόδιο στον ίδιο χώρο. Μια ομάδα πέντε αγνώστων ατόμων είχε ληστέψει και μαχαιρώσει τον 16χρονο γιο του τότε ιδιοκτήτη της καφετέριας. Αυτά τα δύο περιστατικά αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την έρευνα που διεξάγεται.

Αλλαγή ιδιοκτησίας και νέες έρευνες

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΕΡΤΝews, η επιχείρηση της καφετέριας είχε αλλάξει χέρια τον τελευταίο χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, είχε περάσει στην ιδιοκτησία ενός 22χρονου. Οι αρχές εξετάζουν επισταμένως εάν η πρόσφατη φωτιά σχετίζεται με τις επιθέσεις που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα σε καταστήματα αλλοδαπών στο κέντρο της Αθήνας.

Παράλληλα, διερευνάται το ενδεχόμενο η εντολή για την πυρκαγιά να δόθηκε μέσα από τις φυλακές. Η σύνδεση με προηγούμενα περιστατικά βίας και το ενδεχόμενο οργανωμένου σχεδίου αποτελούν βασικούς άξονες της αστυνομικής έρευνας, η οποία προσπαθεί να συνδέσει όλα τα κομμάτια του παζλ.

Η αγωνία των ενοίκων της πολυκατοικίας

Εν μέσω των ερευνών για τα αίτια της πυρκαγιάς, μεγάλη αναστάτωση επικρατεί ανάμεσα στους ενοίκους της τριώροφης πολυκατοικίας της οδού Κασταμονής. Οι κάτοικοι βρέθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη να μην μπορούν να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς οι ζημιές είναι εκτεταμένες και καθιστούν το κτίριο ακατάλληλο για διαμονή.

Οι ένοικοι βρίσκονται σε αναζήτηση στέγης, καθώς, σύμφωνα με τις δικές τους δηλώσεις, δεν έχει φροντίσει κάποιος αρμόδιος για το πού θα περάσουν τα επόμενα βράδια. Όπως φαίνεται, θα αναγκαστούν να βασιστούν στην βοήθεια συγγενικών και φιλικών προσώπων για να βρουν προσωρινή φιλοξενία, αντιμετωπίζοντας ένα σοβαρό πρόβλημα στέγασης.

Το μέγεθος της καταστροφής από ψηλά

Νέες εικόνες που ελήφθησαν από drone του Orange Press Agency αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που υπέστη η τριώροφη πολυκατοικία της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία. Τα εναέρια πλάνα αποκαλύπτουν εκτεταμένες φθορές σε όλους τους ορόφους του κτιρίου, με τα μπαλκόνια, τα αλουμίνια και τις προσόψεις να έχουν απανθρακωθεί από τη φωτιά.

Στο εσωτερικό των διαμερισμάτων, η εικόνα είναι εξίσου αποκαρδιωτική. Καμένα κρεβάτια, καταστραμμένες κουζίνες και μαύροι τοίχοι συνθέτουν ένα σκηνικό ολοσχερούς καταστροφής. Οι απελπισμένοι ένοικοι, παρά την έκταση των ζημιών, επιχειρούν να απομακρύνουν τα αποκαΐδια χρησιμοποιώντας λάστιχα και πιεστικά μηχανήματα, σε μια προσπάθεια να σώσουν ό,τι είναι δυνατόν.

Με πληροφορίες από: Reader