Διπλό έγκλημα στο Αίγιο: Αίτηση αποφυλάκισης κατέθεσε ο 65χρονος Ιταλός

Ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος έχει προφυλακιστεί ως κατηγορούμενος για το διπλό έγκλημα στον Λόγγο Αιγίου, κατέθεσε αίτημα για την άρση της προσωρινής του κράτησης. Ο άνδρας παραμένει προσωρινά κρατούμενος για τους θανάτους της 54χρονης συντρόφου του, Μαρίας, και του 26χρονου γιου της, Ολύμπιου. Τα δύο θύματα είχαν εντοπιστεί νεκρά στο σπίτι τους τον περασμένο Ιούνιο.

Το αίτημα αποφυλάκισης

Αίτημα για την άρση της προσωρινής του κράτησης κατέθεσε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος έχει προφυλακιστεί ως κατηγορούμενος για το διπλό έγκλημα στον Λόγγο Αιγίου. Η υπεράσπιση του 65χρονου προχώρησε στην κατάθεση του αιτήματος την 28η Σεπτεμβρίου 2026.

Ο κατηγορούμενος αρνείται από την πρώτη στιγμή οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση θανάτου της συντρόφου του και του γιου της, επιμένοντας στη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν. Η αρχική απόφαση για την προσωρινή κράτηση του 65χρονου είχε ληφθεί τον Ιούνιο, μετά την απολογία του στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση.

Η βαρύτητα των νέων ευρημάτων

Στο αίτημα της υπεράσπισης αναμένεται να έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα τα νεότερα εργαστηριακά ευρήματα. Επιπλέον, οι εκθέσεις των τεχνικών συμβούλων, που έχουν εξετάσει τα στοιχεία της δικογραφίας, θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Πλέον, το αίτημα της υπεράσπισης θα αξιολογηθεί από τα αρμόδια δικαστικά όργανα. Η αξιολόγηση θα γίνει μαζί με το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας και τις νέες τεχνικές εκθέσεις.

Τα ευρήματα για τον θάνατο της 54χρονης

Οι αρχές ερευνούν λεπτομερώς όλα τα στοιχεία προκειμένου να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ και να διαλευκανθεί το ποιος και πώς σκοτώθηκε η 54χρονη Μαρία και ο 26χρονος Ολύμπιος. Σύμφωνα με ευρήματα που αποκαλύφθηκαν νωρίτερα αυτό τον μήνα, οι αρχές «βλέπουν» αυτοχειρία πίσω από τον θάνατο της 54χρονης.

Η γυναίκα φέρεται να επιτέθηκε στον γιο της, να πάλεψε μαζί του και αφού τον σκότωσε να μαχαίρωσε επανειλημμένα τον εαυτό της. Στο σώμα της εντοπίστηκαν 34 μαχαιριές, εκ των οποίων 11 στον θώρακα, 15 στην κοιλιά, 7 στο αριστερό χέρι (πήχη) και 1 δεξιά στον λαιμό.

Όλα τα τραύματα ήταν προθανάτια, πράγμα που ίσως «δείχνει» πως η γυναίκα χαρακώθηκε αρκετές φορές μέχρι να ξεψυχήσει από ακατάσχετη αιμορραγία.

Διαφωνίες ιατροδικαστών και εγκληματολόγων

Ωστόσο, ο έμπειρος ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης, ανέφερε πως και μόνο ο αριθμός των τραυμάτων της γυναίκας απομακρύνει από το σενάριο της αυτοχειρίας. Ο κ. Γαλεντέρης δήλωσε συγκεκριμένα: «Όχι αυτό είναι γεγονός που ξενίζει. 15 μαχαιριές δεν συναντάμε συχνά. Ειδικά τόσα χτυπήματα στον θώρακα περισσότερο τα συναντάμε σε ανθρωποκτονία παρά σε αυτοχειρία».

Από την πλευρά της, η εγκληματολόγος, Δήμητρα Τσίτση, σχολίασε ότι: «Οι μαχαιριές στο συγκεκριμένο σημείο (καρπό) συναντάτε σε αυτόχειρες αλλά όταν κάποιος είναι σε αμόκ η πρώτη κίνηση που κάνει για να αυτοκτονήσει είναι αυτή (μαχαιριά στην καρδιά). Ένας άνθρωπος που θέλει να αυτοκτονήσει χρησιμοποιεί ψυχρό όπλο. Δεν θα μπει σε διαδικασία να αυτοτιμωρε».

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit