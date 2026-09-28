Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας πλασμαφαίρεσης, προκαλώντας ερωτήματα για τα πρόσωπα που βρίσκονταν στον χώρο. Νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των παρόντων ήταν μεγαλύτερος από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, ενώ μία νοσηλεύτρια κατέθεσε στον ανακριτή, τονίζοντας την κοινή ευθύνη για τον θάνατο του τραγουδιστή.

Τα νέα στοιχεία για τους παρόντες στο ιατρείο

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, στο ιατρείο βρίσκονταν συνολικά έντεκα άνθρωποι. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος σε σχέση με τις αρχικές καταθέσεις, οι οποίες έκαναν λόγο για εννέα άτομα.

Πιο συγκεκριμένα, στον χώρο όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε πλασμαφαίρεση, παρούσες ήταν η 56χρονη γιατρός και μία υπάλληλος του ιατρείου. Ταυτόχρονα, σε ένα διπλανό δωμάτιο, μία άλλη ασθενής υποβαλλόταν επίσης σε πλασμαφαίρεση, έχοντας μαζί της ακόμη μία εργαζόμενη της κλινικής. Στον διάδρομο του ιατρείου βρίσκονταν η γραμματέας και μία επιπλέον εργαζόμενη, καθώς και η κόρη των γιατρών με έναν φίλο της. Τέλος, στο δικό του γραφείο βρισκόταν ο 58χρονος γιατρός, μαζί με τον ασθενή με τον οποίο είχε ραντεβού εκείνη την ώρα.

Ο ρόλος της κόρης των γιατρών και η κλήση στο ΕΚΑΒ

Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρίσκονταν στον χώρο του ιατρείου ήταν και η κόρη των δύο γιατρών, μαζί με έναν φίλο της. Μάλιστα, η κόρη των γιατρών ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Ωστόσο, σχετικά με την κλήση στο ΕΚΑΒ, η νοσηλεύτρια κατέθεσε ότι, ενώ η κόρη του γιατρού έκανε το τηλεφώνημα, φαίνεται πως έδωσε το τηλέφωνο στον ίδιο τον γιατρό, ο οποίος και μίλησε. Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνει την παρουσία της κόρης στο ιατρείο τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν εκεί νεκρός.

Η τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφο

Τα νέα στοιχεία προέκυψαν και από μια τηλεφωνική επικοινωνία που πραγματοποίησε δημοσιογράφος του Mega. Ο δημοσιογράφος κάλεσε ένα κινητό τηλέφωνο που ήταν καταχωρημένο στο όνομα του 58χρονου γιατρού, το οποίο απάντησε η κόρη των γιατρών. Η κοπέλα, η οποία βρισκόταν στην κλινική της Καρνεάδου, επιβεβαίωσε ότι είναι η κόρη των γιατρών.

Στην κλήση, ο δημοσιογράφος της είπε: «Έχει έρθει στα αυτιά μας μια είδηση. Μπορείς να μας πεις τι έχει συμβεί, να μην πούμε κάτι λάθος;». Η κοπέλα απάντησε: «Δεν μπορώ να σας πω τίποτα, συγγνώμη». Το ηχητικό ντοκουμέντο αποκάλυψε ότι η κοπέλα ακουγόταν σαν να κλαίει και φαινόταν να βρίσκεται σε μεγάλο σοκ, αρνούμενη να δώσει περαιτέρω απαντήσεις σχετικά με το περιστατικό.

Η κατάθεση της νοσηλεύτριας στον ανακριτή

Στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μία νοσηλεύτρια κατέθεσε στον ανακριτή, προσφέροντας σημαντικά στοιχεία. Στην κατάθεσή της, η νοσηλεύτρια ανέφερε ότι ο Θεοδωρόπουλος τους είπε πως «είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι για τον θάνατο του». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αίσθηση συλλογικής ευθύνης που επικρατούσε μεταξύ των παρευρισκομένων για το τραγικό συμβάν.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis