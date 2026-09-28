Στη φυλακή 38χρονη στην Πάτρα για παρενόχληση πιλότου

Μια 38χρονη γυναίκα από την Πάτρα οδηγήθηκε στη φυλακή, καθώς κρίθηκε ένοχη για παρενόχληση και διασυρμό ενός 38χρονου πιλότου, με τον οποίο είχε διατηρήσει μια σύντομη σχέση στο παρελθόν. Η υπόθεση αφορά τη δημιουργία εκατοντάδων ψεύτικων προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα, μέσω των οποίων η γυναίκα φέρεται να χρησιμοποιούσε τα προσωπικά στοιχεία του πιλότου.

Η αρχή της γνωριμίας και ο χωρισμός

Η γνωριμία της 38χρονης, η οποία κατοικούσε στην Πάτρα, με τον τότε 37χρονο πιλότο, ο οποίος ζούσε στον Βόλο, έλαβε χώρα το 2018 μέσω της πλατφόρμα του Instagram. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η γυναίκα ταξίδεψε στον Βόλο με σκοπό να γνωριστούν από κοντά και παρέμεινε στην πόλη για διάστημα περίπου δύο εβδομάδων.

Στη συνέχεια, ο 37χρονος χρειάστηκε να απουσιάσει για υπηρεσιακούς λόγους, με αποτέλεσμα το τηλέφωνό του να παραμείνει απενεργοποιημένο για κάποιες ώρες. Όταν το ενεργοποίησε εκ νέου, φέρεται να βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν μεγάλο αριθμό κλήσεων και μηνυμάτων. Μετά την επιστροφή του στον Βόλο, ο πιλότος αποφάσισε να τερματίσει τη σχέση τους. Μετά τον χωρισμό, οι επικοινωνίες φέρεται να συνεχίστηκαν, γεγονός που οδήγησε τον ίδιο να προχωρήσει σε αποκλεισμό της πρώην συντρόφου του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δημιουργία ψεύτικων προφίλ και η παρενόχληση

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 38χρονη δημιούργησε συνολικά 203 ψεύτικα προφίλ σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για τη δημιουργία αυτών των προφίλ, χρησιμοποίησε το όνομα, φωτογραφίες και προσωπικά στοιχεία του τότε πιλότου της Πολεμικής Αεροπορίας από τον Βόλο.

Μέσω αυτών των ψεύτικων προφίλ, η γυναίκα φέρεται να έστελνε μηνύματα σε φίλους και γνωστούς του πιλότου, ενδεχομένως με σκοπό να αποσπάσει πληροφορίες. Το περιεχόμενο των μηνυμάτων αυτών χαρακτηρίστηκε από την κατηγορία ως προσβλητικό και δυσφημιστικό, συνιστώντας πράξεις παρενόχλησης και διασυρμού.

Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, και το 2024, η 38χρονη είχε κριθεί ένοχη για τα αδικήματα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων και της συκοφαντικής δυσφήμισης μέσω διαδικτύου. Για τις πράξεις αυτές, της είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 48 μηνών.

Η υπεράσπιση της γυναίκας άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, η οποία είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα. Η υπόθεση οδηγήθηκε εκ νέου στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας, όπου επρόκειτο να εξεταστεί σε δεύτερο βαθμό.

Η απόφαση του Εφετείου και η έκτιση ποινής

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας, εξετάζοντας την έφεση, διατήρησε την πρωτόδικη ποινή στο ίδιο ύψος, δηλαδή στους 48 μήνες φυλάκισης. Παράλληλα, απέρριψε τα ελαφρυντικά που είχαν ζητηθεί από την πλευρά της υπεράσπισης της 38χρονης.

Τελικά, το Εφετείο αποφάσισε την έκτιση 12 μηνών της ποινής. Κατόπιν αυτής της απόφασης, η 38χρονη οδηγήθηκε στη φυλακή στην Πάτρα για να εκτίσει το μέρος της ποινής που της επιβλήθηκε.

Με πληροφορίες από: Reader