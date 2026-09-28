Μια εντυπωσιακή ενέργεια του Έλληνα εξτρέμ Κωνσταντίνου Καρέτσα, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία, προκάλεσε το ενδιαφέρον του Europa League. Η διοργάνωση ετοίμασε ένα αφιερωματικό βίντεο γύρω από τις «ποδιές» του νεαρού ποδοσφαιριστή. Η συγκεκριμένη ντρίμπλα, που χαρακτηρίστηκε ως «αλήτικη», εξέπληξε την Ευρώπη και αποτέλεσε ένα από τα κορυφαία στιγμιότυπα της αναμέτρησης.

Η ιστορική επικράτηση της Ελλάδας επί της Γερμανίας

Η Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου αποδείχθηκε μια γαλανόλευκη βραδιά, καθώς η Ελλάδα σημείωσε μια ιστορική νίκη που δεν είχε πετύχει ποτέ ξανά στο παρελθόν. Η Εθνική μας ομάδα κατάφερε να υποτάξει τη Γερμανία με σκορ 1-0, σε αγώνα που διεξήχθη στο Άουγκσμπουργκ. Αυτή η νίκη ήταν η πρώτη της Ελλάδας απέναντι στην Νασιονάλμανσαφτ, ένα γεγονός που πανηγυρίστηκε ιδιαίτερα.

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης ήταν ο σκόρερ του μοναδικού τέρματος της αναμέτρησης, χαρίζοντας στην Ελλάδα την πολύτιμη νίκη. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Εθνική μας ομάδα κατάφερε να παραμείνει στην πρώτη θέση του ομίλου της στο Nations League, ενισχύοντας τη θέση της στη διοργάνωση. Οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς επέδειξαν εντυπωσιακή απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια των 90 λεπτών του αγώνα, προσφέροντας πολλές μεγάλες στιγμές στους Έλληνες ποδοσφαιρόφιλους.

Η «αλήτικη» ντρίμπλα του Καρέτσα που ξεχώρισε

Ανάμεσα στα πολλά εντυπωσιακά στιγμιότυπα της αναμέτρησης με τη Γερμανία, ξεχώρισε η «αλήτικη» ντρίμπλα του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο Έλληνας εξτρέμ της Ντόρτμουντ πραγματοποίησε μια ενέργεια που τράβηξε όλα τα βλέμματα, περνώντας τη μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του, Μπούρκαρντ.

Συγκεκριμένα, ο Καρέτσας πάτησε τη μπάλα με δεξιοτεχνία και την πέρασε κάτω από τα πόδια του Μπούρκαρντ, αποφεύγοντας έτσι το μαρκάρισμα του Γερμανού ποδοσφαιριστή. Η κίνηση αυτή, γνωστή ως «ποδιά», θεωρήθηκε ένα από τα κορυφαία highlights της βραδιάς και αναδείχθηκε ως ένα δείγμα της τεχνικής του ικανότητας.

Το αφιερωματικό βίντεο του Europa League

Η εντυπωσιακή «ποδιά» του Κωνσταντίνου Καρέτσα στον αγώνα με τη Γερμανία αποτέλεσε την τέλεια αφορμή για το Europa League να ετοιμάσει ένα ειδικό αφιερωματικό βίντεο. Η διοργάνωση αναγνώρισε την ξεχωριστή ικανότητα του νεαρού επιθετικού στις συγκεκριμένες ενέργειες, οι οποίες αποτελούν αγαπημένη κίνηση στο ρεπερτόριό του.

Το βίντεο περιλαμβάνει μερικές από τις κορυφαίες αντίστοιχες ενέργειες του Καρέτσα, οι οποίες έχουν καταγραφεί κατά την παρουσία του στη διοργάνωση του Europa League. Με αυτό τον τρόπο, η UEFA τιμά την τεχνική κατάρτιση και το ταλέντο του Έλληνα ποδοσφαιριστή, αναδεικνύοντας τις στιγμές που έχει εντυπωσιάσει με τις «ποδιές» του.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και η αγάπη του για τις «ποδιές»

Η «ποδιά» δεν είναι μια τυχαία κίνηση για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, αλλά μια αγαπημένη ενέργεια που συχνά περιλαμβάνεται στο παιχνίδι του. Ο νεαρός επιθετικός έχει δείξει επανειλημμένα την προτίμησή του σε αυτή την «αλήτικη» ντρίμπλα, χρησιμοποιώντας την αποτελεσματικά για να ξεπεράσει τους αντιπάλους του.

Η ικανότητά του να εκτελεί τέτοιες ενέργειες με επιτυχία έχει τραβήξει την προσοχή όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αποδεικνύεται από το αφιέρωμα του Europa League. Η συγκεκριμένη ντρίμπλα, που απαιτεί ταχύτητα σκέψης και άριστο χειρισμό της μπάλας, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία του παιχνιδιού του Έλληνα εξτρέμ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta