Στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, επικεντρώνεται πλέον η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής για τα αίτια της φονικής έκρηξης. Η τραγωδία, που συνέβη πριν από τρεις ημέρες, στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα νεόνυμφο ζευγάρι και το αγέννητο παιδί του. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η διαρροή φυσικού αερίου προήλθε από το εσωτερικό του διαμερίσματος, καθώς ο έλεγχος στο κεντρικό δίκτυο δεν εντόπισε κανένα πρόβλημα.

Εστίαση της έρευνας στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου

Οι έλεγχοι στεγανότητας που πραγματοποιήθηκαν στο πεζοδρόμιο, στο σημείο όπου το δίκτυο φυσικού αερίου φτάνει έως το κτίριο, δεν διαπίστωσαν διαρροή στον κεντρικό αγωγό. Αυτό το εύρημα οδηγεί τους ερευνητές της ΔΑΕΕ στην εκτίμηση ότι η διαρροή αερίου συνέβη εντός του κτιρίου, και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου. Το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό στο κτίριο που διέθετε σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Η έρευνα στρέφεται πλέον στο ακριβές σημείο της διαρροής εντός του διαμερίσματος, το οποίο παραμένει υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η παροχή κατέληγε στην κατοικία των δύο ηλικιωμένων, όπου, βάσει της μελέτης εγκατάστασης, συνδέονταν η κουζίνα, το τζάκι και ο καυστήρας νερού. Η αρχική δικτύωση του σπιτιού με το αέριο είχε γίνει τη δεκαετία του '90, ενώ η υπάρχουσα σύνδεση με το φυσικό αέριο έγινε πάνω σε αυτή την παλιά «βάση», σε ένα διαμέρισμα που κατασκευάστηκε σχεδόν μισό αιώνα πριν.

Πιθανά σενάρια ανάφλεξης και προβληματισμοί

Οι αρχές εξετάζουν διάφορα σενάρια για το πώς δημιουργήθηκε ο σπινθήρας που προκάλεσε την έκρηξη, δεδομένης της μεγάλης διαρροής αερίου. Μία εκδοχή είναι η ανάφλεξη να προκλήθηκε από μια απλή κίνηση της ηλικιωμένης γυναίκας, όπως το άναμμα του φωτός του μπάνιου, καθώς η σορός της βρέθηκε κοντά σε αυτόν τον χώρο. Μία άλλη πιθανότητα είναι η ανάφλεξη να έγινε από κάποιον που πήγε να φτιάξει καφέ στην κουζίνα του διαμερίσματος, η οποία επίσης λειτουργούσε με φυσικό αέριο.

Επιπρόσθετα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ιδιοκτήτης του άλλου διαμερίσματος, που το χρησιμοποιούσε για βραχυχρόνια μίσθωση και όπου πέθαναν οι άτυχοι τουρίστες, είχε εκφράσει στο παρελθόν προβληματισμούς. Οι προβληματισμοί αυτοί αφορούσαν τη σωστή σύνδεση με το φυσικό αέριο, την ύπαρξη πιστοποιήσεων και τους σχετικούς ελέγχους στο διαμέρισμα του άλλου ορόφου, όπου έμεναν οι ηλικιωμένοι. Οι ερευνητές αναμένεται να συνεκτιμήσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας επίσημων αναφορών για έντονη οσμή φυσικού αερίου πριν από την έκρηξη, προκειμένου να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες συσσώρευσης του αερίου και πρόκλησης της έκρηξης.

Ζημιές σε όμορα κτίρια και δηλώσεις του Δήμου

Η δεύτερη αυτοψία στα όμορα κτίρια στην Πλάκα, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου από κλιμάκιο της Πολεοδομίας, αποκάλυψε σοβαρή «αποδιοργάνωση στον φέροντα οργανισμό» τους. Δύο οικοδομές έχουν υποστεί βαρύτατα πλήγματα από το ωστικό κύμα της έκρηξης, ενώ στα υπόλοιπα κτίρια της περιοχής οι ζημιές είναι δευτερεύουσες. Η αυτοψία αυτή ακολούθησε την πρώτη που είχε διενεργηθεί την προηγούμενη Παρασκευή, με σκοπό την αποτύπωση του ακριβούς μεγέθους των δομικών βλαβών.

Σε δήλωσή του, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, σημείωσε ότι τα πρώτα συμπεράσματα έχουν ήδη εξαχθεί. Ο κ. Χαρλαύτης δήλωσε: «Την Παρασκευή έγινε μια πρώτη αυτοψία από το κλιμάκιο της Πολεοδομίας. Σήμερα κάναμε και μια δεύτερη. Έχουμε τις πρώτες ενδείξεις, τα πρώτα συμπεράσματα, οπότε ελπίζουμε μέσα στην εβδομάδα να ολοκληρώσουμε και την έκθεση αυτοψίας. Υπάρχει κάποια αποδιοργάνωση στον φέροντα οργανισμό των δύο όμορων κτιρίων. […] Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο τα δύο όμορα που έχουν σοβαρές ενδείξεις, ενώ στα υπόλοιπα κτίρια της περιοχής οι ζημιές είναι δευτερεύουσες».

Διαδικασία αναγνώρισης θυμάτων και ευθύνες

Οι συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία έφτασαν στην Ελλάδα την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, έπειτα από πρόσκληση των αρμόδιων αρχών. Οι συγγενείς θα παράσχουν γενετικό υλικό, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συγκρίσεις DNA και να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων. Από την έκρηξη και την επακόλουθη κατάρρευση του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους έχασαν τη ζωή τους η Φλορίντα Χότζα και ο σύζυγός της, Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, η Έρις Τσάνι και ο σύζυγός της, Φλορίν Χότζα, καθώς και το ηλικιωμένο ζευγάρι Αθηνά Παπαρέσκου και Έντμοντ Χινγκς.

Κατά την περισυλλογή των συντριμμιών, δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη ο λέβητας και η κουζίνα. Το υλικό που απομακρύνεται από το σημείο μεταφέρεται και φυλάσσεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον Ασπρόπυργο, ώστε να είναι διαθέσιμο για περαιτέρω τεχνική εξέταση, εφόσον αυτό ζητηθεί και από τεχνικούς συμβούλους που ενδέχεται να ορίσουν οι οικογένειες των θυμάτων. Ουσιαστικά, η έρευνα για τυχόν ευθύνες θα στραφεί στον εγκαταστάτη που υπέγραψε τη σχετική μελέτη και στον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Newsit