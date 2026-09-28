Αποκάλυψη για τον θάνατο Μαζωνάκη: Ο λόγος που έπαιρνε διουρητικά χάπια

Ο Γιώργος Λιάγκας προχώρησε σε μια αποκάλυψη σχετικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή. Μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής ανέφερε τον λόγο για τον οποίο ο Μαζωνάκης λάμβανε διουρητικά χάπια. Η μαρτυρία του Λιάγκα αφορά το τελευταίο διάστημα της ζωής του τραγουδιστή.

Το έντονο πρήξιμο στα πόδια

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, ο Γιώργος Μαζωνάκης αντιμετώπιζε έντονο πρήξιμο στα πόδια του. Ο ίδιος ο τραγουδιστής απέδιδε αυτό το πρήξιμο σε κατακράτηση υγρών, γεγονός που τον οδήγησε στη λήψη διουρητικών.

Ο παρουσιαστής περιέγραψε ένα περιστατικό από παραλία στο Καβούρι, όπου ο Μαζωνάκης φέρεται να είχε πάει για μπάνιο μαζί με έναν στενό του φίλο. Ο Λιάγκας υποστήριξε ότι υπάρχουν φωτογραφίες από εκείνη την ημέρα, οι οποίες απεικονίζουν το έντονο οίδημα στα πόδια του τραγουδιστή, από τις γάμπες μέχρι τους αστραγάλους.

Η συζήτηση με τον φίλο και η αποκάλυψη

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, όταν ο φίλος του ρώτησε τον Μαζωνάκη για την εικόνα των πρησμένων ποδιών του, ο τραγουδιστής φέρεται να απάντησε ότι είχε κατακράτηση υγρών. Του εξήγησε ότι λάμβανε διουρητικά προκειμένου να περιορίσει το πρήξιμο.

Ο Λιάγκας τόνισε ότι αυτή η πληροφορία ακούγεται για πρώτη φορά. «Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγαινε καλοκαίρι - χειμώνα για μπάνιο στο Καβούρι, είναι αποκάλυψη αυτό που κάνουμε τώρα, ακούγεται για πρώτη φορά. Πήγαινε με έναν φίλο του κολλητό και υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν ντοκουμέντα από αυτά που σας λέω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η περιγραφή του οιδήματος

Περιγράφοντας λεπτομερώς το οίδημα, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε: «Εκείνη την ημέρα έβγαλαν φωτογραφίες και σε αυτό το φωτογραφικό ντοκουμέντο τα πόδια του Γιώργου είναι σαν μπουκάλες υγραερίου. Το λέω για πρώτη φορά, το ήξερα από την περασμένη εβδομάδα, τα πόδια του Γιώργου ήταν πρησμένα από τη γάμπα και κάτω, δεν ξεχώριζε η γάμπα από τον αστράγαλο, ήταν ενιαίο, ένα πρήξιμο τεράστιο».

Στη συνέχεια, μετέφερε τον διάλογο: «Τον ρωτάει ο φίλος του βλέποντάς τον “Ρε Γιώργο τι γίνεται;” Με εκείνον να απαντάει: “Άστα να πάνε έχω κατακράτηση υγρών και παίρνω διουρητικά για να μου φύγει το πρήξιμο από τα πόδια”. Και σας λέω εκείνη την ημέρα έβγαλαν φωτογραφίες στην παραλία με τα πόδια του να φαίνονται τούμπανο».

Ερωτήματα για τις θεραπείες

Ο Γιώργος Λιάγκας έθεσε ερωτήματα σχετικά με τις θεραπείες που λάμβανε ο τραγουδιστής. Αναφέρθηκε σε έναν άνθρωπο που «χάνει τα λόγια του, είναι μπερδεμένος, δεν μπορεί να σταθεί όρθιος» και έρχεται με «τα πόδια τούμπανο», δηλώνοντας ότι παίρνει διουρητικά, κάτι που συνεπάγεται πεσμένη πίεση.

«Παίρνει διουρητικά, του κάνεις τη δεύτερη μέρα την υδροθεραπεία του ρίχνεις κι άλλο την πίεση και για να μην χάσεις τα 6 χιλιάρικα, είπε “Έλα να τα πάρουμε” και τον στέλνετε την άλλη μέρα τον στείλατε να κάνει την άλλη θεραπεία. Γιατροί δια τηλεφώνου. Τον στείλατε αδιάβαστο με 145 ευρώ στην τσέπη γιατί μάλλον είχε πληρώσει από πριν», κατέληξε ο παρουσιαστής, εκφράζοντας τις απορίες του.

Με πληροφορίες από: thetoc.gr