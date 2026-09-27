Ο σχεδιασμός και οι αλλαγές στο νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ

Το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, το οποίο έχει λάβει την ονομασία «Φωλιά του Δικέφαλου Αετού», αποτελεί το κεντρικό κομμάτι ενός ευρύτερου σχεδιασμού. Το έργο δεν περιορίζεται μόνο στην κατασκευή ενός σύγχρονου αθλητικού χώρου με χωρητικότητα 34.000-35.000 θέσεων, ούτε στο εντυπωσιακό βόρειο πέταλο που θα μπορεί να φιλοξενήσει 8.700 θεατές. Αντιθέτως, η φιλοσοφία του project επεκτείνεται στην ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής και στη δημιουργία ενός ζωντανού αστικού προορισμού.

Η φιλοσοφία πίσω από τη «Φωλιά του Δικέφαλου Αετού»

Ο Παναγιώτης Τουμπανάκης, CEO της εταιρείας SALFO, η οποία έχει αναλάβει τον συνολικό συντονισμό του έργου, έδωσε έμφαση στη φιλοσοφία πάνω στην οποία εργάζονται οι μελετητικές ομάδες. Η «Φωλιά του Δικέφαλου Αετού» δεν σχεδιάζεται απλώς ως ένα γήπεδο που θα χρησιμοποιείται μόνο τις ημέρες των αγώνων. Αντιθέτως, η πρόθεση είναι να αποτελέσει έναν αθλητικό και αστικό προορισμό.

Το γήπεδο είναι ενταγμένο σε μια περιοχή με πολύ συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, καθώς βρίσκεται μέσα σε έναν ιδιαίτερα πυκνό αστικό ιστό. Το γεγονός αυτό αναδεικνύεται ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο project, απαιτώντας προσεκτικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και προσβασιμότητα

Ένα κομβικό σημείο του συνολικού σχεδιασμού είναι η υπογειοποίηση της οδού Κλεάνθους. Αυτή η παρέμβαση συνδέεται άμεσα με την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του γηπέδου και είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εξειδικευμένες κυκλοφοριακές μελέτες.

Οι μελέτες αυτές εξετάζουν συνολικά ζητήματα όπως η πρόσβαση και η αποχώρηση των θεατών, η στάθμευση οχημάτων και οι μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Τούμπας. Για τους ανθρώπους που σχεδιάζουν το έργο, η εμπειρία του φιλάθλου δεν ξεκινά στην είσοδο της εξέδρας, αλλά από τη στιγμή που κατευθύνεται προς το γήπεδο και ολοκληρώνεται όταν αποχωρεί από αυτό. Το ζήτημα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της θέσης της Τούμπας και των δεδομένων προβλημάτων που δημιουργούνται σήμερα τις ημέρες των αγώνων.

Καθημερινή λειτουργία και σύνδεση με την περιοχή

Η λογική πάνω στην οποία σχεδιάζεται το νέο σπίτι του ΠΑΟΚ προβλέπει ότι το συγκρότημα θα παραμένει ενεργό και τις ημέρες που δεν διεξάγεται ποδοσφαιρικός αγώνας. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην ενσωμάτωση του γηπέδου στην καθημερινότητα της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας, το project περιλαμβάνει τη δημιουργία και λειτουργία του μουσείου του ΠΑΟΚ, της μπουτίκ του συλλόγου, καθώς και χώρους φιλοξενίας και άλλες χρήσεις. Το γήπεδο καλείται να αποκτήσει καθημερινή λειτουργία και να συνδεθεί περισσότερο με τη γειτονιά, αντί να ανοίγει και να κλείνει αποκλειστικά ανάλογα με το αγωνιστικό πρόγραμμα της ομάδας.

Πράσινο, ενέργεια και διατήρηση ταυτότητας

Ο σχεδιασμός του νέου γηπέδου περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία δημόσιων χώρων και την ενίσχυση του πρασίνου στην περιοχή. Ήδη από την πρώτη παρουσίαση του project, είχε γίνει γνωστό ότι προβλέπεται και η αξιοποίηση φωτοβολταϊκών συστημάτων, υπογραμμίζοντας μια σύγχρονη και περιβαλλοντικά ευαίσθητη προσέγγιση.

Υπάρχει, τέλος, μία διαφορετική παράμετρος που οι άνθρωποι του project θεωρούν εξίσου σημαντική και στην οποία δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Αυτή αφορά τη διασφάλιση ότι το καινούργιο γήπεδο δεν θα χάσει την ταυτότητα του παλιού, διατηρώντας τη σύνδεσή του με την ιστορία και την κληρονομιά του συλλόγου και της περιοχής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta