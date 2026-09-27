Παναθηναϊκός: Το απίθανο γκολ του Μετούσι, που διέσχισε μισό γήπεδο και πέρασε μέχρι και τον τερματοφύλακα

Η ομάδα Κ15 του Παναθηναϊκού σημείωσε μια εμφατική νίκη επί της αντίστοιχης του Λεβαδειακού, επικρατώντας εντός έδρας με σκορ 5-0. Ο αγώνας, που διεξήχθη ως εξ αναβολής αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan Superleague K15, ανέδειξε την κυριαρχία των «πράσινων» στο γήπεδο.

Ιδιαίτερη στιγμή της αναμέτρησης αποτέλεσε το πρώτο τέρμα, ένα πραγματικό αριστούργημα από τον Αργκέλ Μετούσι, τον δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού. Με αυτή τη νίκη, η Κ15 του «τριφυλλιού» έφτασε τις τρεις συνεχόμενες επικρατήσεις, διατηρώντας μάλιστα ανέπαφη την εστία της.

Η εντυπωσιακή πορεία της Κ15 του Παναθηναϊκού

Η ομάδα Κ15 του Παναθηναϊκού συνεχίζει την αψεγάδιαστη πορεία της στο πρωτάθλημα, καταγράφοντας την τρίτη της νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια. Η επικράτηση με 5-0 επί του Λεβαδειακού επιβεβαίωσε την εξαιρετική της φόρμα και την αποτελεσματικότητά της.

Οι «πράσινοι» έχουν καταφέρει να διατηρήσουν το μηδέν στην άμυνα για τρίτο διαδοχικό αγώνα, γεγονός που υπογραμμίζει την αμυντική τους οργάνωση και την συνολική τους απόδοση.

Το αριστούργημα του Αργκέλ Μετούσι

Το πρώτο γκολ της αναμέτρησης, που σημειώθηκε στο 20ό λεπτό, ήταν ένα πραγματικό θέαμα από τον Αργκέλ Μετούσι. Ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού παρέλαβε την μπάλα λίγο πίσω από τη σέντρα, πάνω στο τρέξιμό του, και ξεκίνησε μια τρομερή κούρσα προς την αντίπαλη εστία.

Μπαίνοντας στην περιοχή από πλάγια δεξιά, έφτασε στα όρια της γραμμής του άουτ, κατάφερε να κρατήσει τη μπάλα παρά το μαρκάρισμα δύο αμυντικών, πέρασε τον τερματοφύλακα και, παρόλο που δεν είχε καλή ισορροπία, πρόλαβε να τελειώσει τη φάση πριν τον προλάβουν δύο άλλοι αμυντικοί που πλησίαζαν, σημειώνοντας ένα πολύ εντυπωσιακό γκολ.

Η κυριαρχία των «πράσινων» στο γήπεδο

Οι παίκτες του Σταύρου Αμανατίδη μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση, εφαρμόζοντας συνεχή πίεση στον αντίπαλο και δημιουργώντας διαρκώς ευκαιρίες. Η επιθετική τους διάθεση ήταν εμφανής από τα πρώτα λεπτά του αγώνα.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, το σκηνικό δεν άλλαξε, με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει να ελέγχει τον ρυθμό και να δημιουργεί φάσεις μπροστά στην εστία του Λεβαδειακού.

Τα υπόλοιπα τέρματα και η διαμόρφωση του σκορ

Δεκατρία λεπτά μετά το γκολ του Μετούσι, στο 33ο λεπτό, ο Πελέκης διπλασίασε τα τέρματα του Παναθηναϊκού με πλασέ από κοντά, έπειτα από μια υπέροχη κάθετη πάσα του Μπλέτσα. Το 3-0 ήρθε στο 54ο λεπτό, με τον Σκρέτα να σκοράρει με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.

Δέκα λεπτά αργότερα, στο 64ο λεπτό, ο Σιγανός έκανε το 4-0 μετά από πάσα του Σταυρόπουλου. Το τελικό 5-0 διαμόρφωσε ο Τριανταφυλλίδης με πλασέ από κοντά, ολοκληρώνοντας την επιθετική πανδαισία των «πράσινων».

Οι συνθέσεις των ομάδων

Για τον Παναθηναϊκό αγωνίστηκαν οι: Δημητρίου, Μετούσι, Μαντζιαρίδης, Βεγλεκτσής, Ξυγκόρος, Μπλέτσας, Καλύβας (50′ Τριανταφυλλίδης), Πελέκης (60′ Παπαλουκάς), Μπαντουράκης (50′ Σκρέτας), Κάμπος (50′ Σταυρόπουλος), Βουρλούμης (60′ Σιγανός).

Η σύνθεση του Λεβαδειακού ήταν: Τζαβές, Δρίτσας, Δήμου, Πούλος, Τυχάλας, Σύρος, Βραμπάκης, Λαζάρου, Νιστόπουλος, Καραβούλιας, Μαργαριτόπουλος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta