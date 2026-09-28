Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (28/9) στη Νέα Ιωνία, όταν ξέσπασε καταστροφική πυρκαγιά σε καφετέρια που στεγάζεται στο ισόγειο τριώροφου κτιρίου στην οδό Κασταμονής. Οι φλόγες επεκτάθηκαν με ταχύτητα στους επάνω ορόφους, αφήνοντας πίσω τους εικόνες ολοσχερούς καταστροφής. Οι αρχές διερευνούν μαρτυρίες για εκρήξεις λίγο πριν την πυρκαγιά, ενώ συνεκτιμούν και ένα παλαιότερο φονικό επεισόδιο που είχε σημειωθεί στο ίδιο κατάστημα, με την Πυροσβεστική να έχει προχωρήσει σε ασφαλείς απεγκλωβισμούς των ενοίκων.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς και οι καταστροφές

Η φωτιά, η οποία ξεκίνησε από την ισόγεια καφετέρια, επεκτάθηκε ταχύτατα, φτάνοντας μέχρι τον τρίτο όροφο μέσα σε περίπου δέκα λεπτά. Οι φλόγες τύλιξαν ολόκληρο το κτίριο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τουλάχιστον τρία διαμερίσματα, επηρεάζοντας και τους τρεις ορόφους της πολυκατοικίας. Το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερώς.

Τα πλάνα από το εσωτερικό του κτιρίου αποτυπώνουν τις διαστάσεις της καταστροφής. Καμένα κρεβάτια, καταστραμμένες κουζίνες, απανθρακωμένα έπιπλα και μαύροι από τους καπνούς τοίχοι συνθέτουν το σκηνικό στα διαμερίσματα. Τα μπαλκόνια των ορόφων έχουν υποστεί σοβαρότατες φθορές, με τα κάγκελα και τα αλουμίνια να έχουν παραμορφωθεί από τις ακραίες θερμοκρασίες.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής και ο απεγκλωβισμός των κατοίκων

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας (28/09). Η Πυροσβεστική έφτασε άμεσα στο σημείο, αντιμετωπίζοντας μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση λόγω του μεγάλου ύψους που είχαν λάβει οι φλόγες. Στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τη διατήρηση της ασφάλειας των κατοίκων, με 18 πυροσβέστες, 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα να επιχειρούν.

Οι ένοικοι έζησαν δραματικές στιγμές μέχρι να απομακρυνθούν με ασφάλεια. Τα σωστικά συνεργεία προχώρησαν άμεσα σε προληπτική απομάκρυνση των ενοίκων από τους παρακείμενους ορόφους. Οι νεότεροι σε ηλικία ένοικοι απομακρύνθηκαν από το κλιμακοστάσιο, ενώ οι ηλικιωμένοι, μεταξύ των οποίων υπήρχαν και άτομα με προβλήματα υγείας, οδηγήθηκαν στην ταράτσα και από εκεί απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από τους πυροσβέστες.

Ύστερα από περίπου τρεις ώρες μάχης, οι δυνάμεις κατάσβεσης έθεσαν υπό έλεγχο και την τελευταία εστία της φωτιάς. Ωστόσο, πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο, ελέγχοντας εξονυχιστικά κάθε χώρο και κυρίως το ισόγειο.

Μαρτυρίες για εκρήξεις πριν την πυρκαγιά

Στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς, οι αρχές συνεκτιμούν σημαντικές μαρτυρίες ενοίκων. Τουλάχιστον τρία άτομα ανέφεραν ότι άκουσαν δύο ισχυρές εκρήξεις λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Αυτό το στοιχείο αποτελεί μία από τις βασικές παραμέτρους που εξετάζει το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, προκειμένου να φωτίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η καταστροφική πυρκαγιά.

Το παλαιότερο φονικό επεισόδιο στο ίδιο κατάστημα

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές έχουν συνεκτιμήσει ένα παλαιότερο περιστατικό που είχε σημειωθεί στην ίδια καφετέρια. Τον Φεβρουάριο του 2023, στο ίδιο κατάστημα, είχε σημειωθεί επεισόδιο με πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 37χρονου άνδρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας αυτός δεν εμπλεκόταν στο περιστατικό. Το γεγονός αυτό, που συνέβη πριν από περίπου δύο χρόνια, βρίσκεται πλέον στο «μικροσκόπιο» της προανάκρισης.

Η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, καθώς και το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), διεξάγουν προανάκριση στο ισόγειο κατάστημα. Στόχος είναι ο εντοπισμός στοιχείων που θα βοηθήσουν να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να επιβεβαιώνει εμπρηστική ενέργεια, ωστόσο η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Reader