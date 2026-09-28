Αναβάθμιση του ΕΣΥ με χρηματοδότηση 8,26 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Νέες πρωτοβουλίες, συνολικής δημόσιας δαπάνης 8.263.484 ευρώ, δρομολογούνται για την περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η χρηματοδότηση αυτών των παρεμβάσεων προέρχεται από το ΕΣΠΑ, σηματοδοτώντας μια σημαντική επένδυση στον τομέα της υγείας.

Οι ενέργειες αυτές αποτελούν προϊόν συνεργασίας μεταξύ του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Συνεργασία για την ενίσχυση του ΕΣΥ

Οι νέες πρωτοβουλίες εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027». Η υλοποίησή τους πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, επιδιώκεται η εφαρμογή συγκεκριμένων πράξεων που θα συμβάλουν στην ουσιαστική αναβάθμιση των δομών και των λειτουργιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Βελτίωση του προγραμματισμού των χειρουργείων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση του προγραμματισμού των χειρουργείων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της αναδιοργάνωσης των σχετικών διαδικασιών που ακολουθούνται στις μονάδες υγείας.

Παράλληλα, προβλέπεται η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των χειρουργικών τμημάτων. Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στη μείωση των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων των προγραμματισμένων επεμβάσεων.

Επιπλέον, επιδιώκεται η βέλτιστη αξιοποίηση των χειρουργικών αιθουσών και του ανθρώπινου δυναμικού που διατίθεται. Η ενίσχυση της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας αποτελεί επίσης βασικό πυλώνα αυτής της προσπάθειας.

Με αυτόν τον τρόπο, αναμένεται να περιοριστούν οι λειτουργικοί κίνδυνοι που συνδέονται με την ανεπαρκή κατανομή πόρων. Ταυτόχρονα, θα βελτιωθεί η συνολική αποδοτικότητα των χειρουργικών υπηρεσιών, προσφέροντας καλύτερες υπηρεσίες στους ασθενείς.

Στόχοι για οικονομική σταθερότητα και λειτουργική αποδοτικότητα

Οι δρομολογούμενες πρωτοβουλίες έχουν ως ειδικότερο στόχο την υποστήριξη των διοικήσεων των μονάδων υγείας στο έργο τους. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία ολόκληρου του συστήματος.

Παράλληλα, επιδιώκεται η διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας του συστήματος υγείας. Αυτό θα επιτευχθεί με τη μείωση της σπατάλης και την καλύτερη κατανομή των διαθέσιμων πόρων.

Ένας ακόμα σημαντικός στόχος είναι η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Για τον σκοπό αυτό, θα εφαρμοστούν στρατηγικές που θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα των υπηρεσιών υγείας, μεγιστοποιώντας το όφελος για τους πολίτες.

Ποιότητα υγειονομικής φροντίδας και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα

Οι παρεμβάσεις στοχεύουν επίσης στην ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής φροντίδας που παρέχεται. Η αναβάθμιση αυτή αφορά όλες τις πτυχές της περίθαλψης, από την πρόληψη έως τη θεραπεία.

Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτό σημαίνει ότι οι αλλαγές που θα γίνουν θα έχουν διαρκή θετικό αντίκτυπο, εξασφαλίζοντας ένα ισχυρό και λειτουργικό ΕΣΥ για το μέλλον.

Ενίσχυση διασύνδεσης και συντονισμού των δομών υγείας

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενίσχυση της διασύνδεσης, του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των βασικών φορέων του συστήματος υγείας. Αυτοί περιλαμβάνουν το Υπουργείο Υγείας, τις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) και τα Κέντρα Υγείας.

Τα Κέντρα Υγείας αναγνωρίζονται ως ο βασικός πυλώνας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Αποτελούν το κύριο σημείο πρώτης επαφής των πολιτών με το σύστημα υγείας, καθιστώντας τον ρόλο τους κομβικό για την πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών, προβλέπεται επίσης παρέμβαση στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, ως μέρος της συνολικής αναβάθμισης των υπηρεσιών του ΕΣΥ.

Με πληροφορίες από: Newsit