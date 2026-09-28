Ο Χρήστος Τζόλης πρεσβευτής του Giant Heart της Novibet

Ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής Χρήστος Τζόλης αναλαμβάνει τον ρόλο του πρεσβευτή για το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Novibet, Giant Heart. Η εταιρεία καλωσορίζει τον επιθετικό στην οικογένεια του προγράμματος κοινωνικής προσφοράς, σηματοδοτώντας μια νέα συνεργασία. Ο Τζόλης, αναγνωρισμένος για την αθλητική του πρόοδο και το ήθος του, αποφασίζει να συνδυάσει την εξέλιξή του με δράσεις ουσιαστικής κοινωνικής προσφοράς.

Ο Χρήστος Τζόλης ενώνει τις δυνάμεις του με το Giant Heart

Τα άλματα προόδου και εξέλιξης του Χρήστου Τζόλη έχουν αποκτήσει διεθνές αποτύπωμα, με τον Έλληνα επιθετικό να συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των κορυφαίων στο διεθνές ποδοσφαιρικό στερέωμα. Ξεχωρίζει όχι μόνο για τις μοναδικές αθλητικές του επιδόσεις, αλλά και για το ήθος, την επιμονή και τη στοχοπροσήλωσή του.

Με ένα μέλλον που προμηνύεται ακόμη πιο λαμπρό, ο Έλληνας αθλητής επιλέγει να συνδυάσει την αθλητική του πορεία με πρωτοβουλίες που έχουν ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, ενισχύοντας το Giant Heart της Novibet.

Το μήνυμα «Μαζί Κάνουμε τη Διαφορά»

Με κεντρικό μήνυμα «Μαζί Κάνουμε τη Διαφορά», το Giant Heart της Novibet και ο Χρήστος Τζόλης δίνουν από κοινού το σύνθημα για μια σειρά ενεργειών. Αυτές οι ενέργειες θέτουν σε πρώτο πλάνο τις αξίες της συμπερίληψης, της προσβασιμότητας και των ίσων ευκαιριών για όλους.

Η δήλωση της Έλενας Μπάρμπα από τη Novibet

Η Έλενα Μπάρμπα, Chief Marketing Officer της Novibet, επισημαίνει ότι ο αθλητισμός αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά. Μέσω του αθλητισμού, ανοίγουν πόρτες που για πολλούς παραμένουν κλειστές. Αυτή την πεποίθηση υπηρετεί και το Giant Heart της Novibet.

Η εταιρεία επενδύει σε δράσεις που προσφέρουν πραγματική πρόσβαση στη συμμετοχή και την εξέλιξη, δημιουργώντας άμεσο αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες. Η κυρία Μπάρμπα τόνισε επίσης ότι η διαδρομή του Χρήστου Τζόλη αποδεικνύει στην πράξη πως η επιμονή, η συνεχής εξέλιξη και ο σεβασμός οδηγούν μακριά. Εξέφρασε την χαρά της για την ένωση των δυνάμεών του με το Giant Heart, με σκοπό τη μεταφορά αυτών των αξιών σε περισσότερους ανθρώπους και την έμπνευση της νέας γενιάς αθλητών.

Η οπτική του Χρήστου Τζόλη για τον αθλητισμό

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Τζόλης υπογράμμισε ότι ο αθλητισμός του έδωσε πολύ περισσότερα από μια απλή καριέρα. Τον δίδαξε να επιμένει, να εργάζεται ως μέλος μιας ομάδας και να σέβεται τον αντίπαλο. Ο ίδιος πιστεύει ακράδαντα ότι αυτές οι αξίες πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους, ανεξάρτητα από το σημείο εκκίνησης του καθενός.

Η σημασία της συνεργασίας για τον ποδοσφαιριστή

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής δηλώνει επιπλέον πως ό,τι έχει καταφέρει μέχρι σήμερα, δεν το πέτυχε μόνος του. Σε κάθε βήμα της πορείας του υπήρχαν άνθρωποι που τον στήριξαν και του έδωσαν την ευκαιρία να προσπαθήσει. Αναγνωρίζει ότι δεν έχουν όλοι αυτή την τύχη και επιθυμεί να συμβάλει ώστε να την έχουν περισσότεροι.

Για τον λόγο αυτό, η συνεργασία του με το Giant Heart της Novibet έχει για εκείνον ιδιαίτερη σημασία. Το μήνυμα «Μαζί Κάνουμε τη Διαφορά» ξεφεύγει από τα όρια μιας απλής δήλωσης, καθώς, όπως αναφέρει, εντός των γραμμών του γηπέδου καμία νίκη δεν έρχεται χωρίς την ομάδα, και το ίδιο ισχύει και εκτός αυτού.

Πέντε χρόνια προσφοράς για το Giant Heart

Το Giant Heart, το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Novibet, συμπληρώνει φέτος πέντε χρόνια ανελλιπούς προσφοράς. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, το πρόγραμμα αξιοποιεί τον αθλητισμό ως βασικό εργαλείο για την επίτευξη των κοινωνικών του στόχων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta