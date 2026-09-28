Τουλάχιστον 400 επιτυχόντες που πέρασαν σε σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους, γεγονός που αποκάλυψε ο πρύτανης του ιδρύματος, Χρήστος Μπούρας. Το φαινόμενο αυτό δεν περιορίζεται μόνο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης, καθώς καταγράφηκαν μη εγγραφές ακόμη και στην Ιατρική Σχολή, όπου εννέα άτομα δεν εγγράφηκαν. Ο κ. Μπούρας, μιλώντας στο ERTnews, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τη μείωση του αριθμού των φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Οι παράγοντες που οδήγησαν στις μη εγγραφές

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, εξήγησε ότι το φαινόμενο των μη εγγραφών οφείλεται σε συνδυασμούς παραγόντων. Ως πρωταρχική αιτία ανέφερε τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες των υποψηφίων φοιτητών. Το υψηλό κόστος στέγασης και μετακίνησης αποτελεί έναν σημαντικό επιβαρυντικό παράγοντα, ο οποίος αποτρέπει πολλούς από το να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στις σχολές.

Επιπλέον, ο κ. Μπούρας σημείωσε ότι η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων διαδραματίζει επίσης ρόλο σε αυτή την τάση. Οι απώλειες φοιτητών δεν εντοπίζονται αποκλειστικά σε τμήματα με χαμηλή ζήτηση. Συγκεκριμένα, εκτός από τους εννέα επιτυχόντες στην Ιατρική Σχολή που δεν εγγράφηκαν, μη εγγραφές καταγράφηκαν και σε δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δημογραφική συρρίκνωση και οι προκλήσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ο Χρήστος Μπούρας προειδοποίησε ότι το πρόβλημα της μείωσης του αριθμού των φοιτητών αναμένεται να ενταθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Η κύρια αιτία αυτής της εξέλιξης είναι η δημογραφική συρρίκνωση που παρατηρείται στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρύτανης, σήμερα προσφέρονται περίπου 70.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ οι εισακτέοι ανέρχονται σε περίπου 60.000.

Οι εκτιμήσεις του κ. Μπούρα δείχνουν ότι έως το έτος 2040, ο αριθμός των νέων φοιτητών ενδέχεται να περιοριστεί δραματικά, φτάνοντας τις 30.000 με 32.000. Αυτός ο προβλεπόμενος αριθμός θα αντιστοιχεί στον ίδιο αριθμό διαθέσιμων θέσεων, γεγονός που υποδηλώνει μια σοβαρή αναντιστοιχία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης στην ανώτατη εκπαίδευση, θέτοντας νέες προκλήσεις για το σύστημα.

Αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη και διεθνοποίηση

Αντιμετωπίζοντας τις παραπάνω προκλήσεις, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, υποστήριξε την αναγκαιότητα για συνολική αλλαγή του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν συγχωνεύσεις πανεπιστημιακών τμημάτων, ως μία πιθανή λύση για την αναδιάρθρωση του συστήματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Παράλληλα, ο κ. Μπούρας υπογράμμισε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών επενδύει ενεργά στη διεθνοποίησή του. Αυτή η στρατηγική περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών και τη σύναψη συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού. Ο απώτερος στόχος είναι η προσέλκυση φοιτητών από άλλες χώρες, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος και να διατηρηθεί η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη του πανεπιστημίου.

Φοιτητική μέριμνα και το ζήτημα της στέγασης

Ο κ. Μπούρας αναφέρθηκε εκτενώς στη στήριξη των φοιτητών και στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της στέγης. Επισήμανε ότι τα ενοίκια παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, δημιουργώντας σημαντικές οικονομικές δυσκολίες για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Ωστόσο, τόνισε ότι όσοι φοιτητές πληρούν τα σχετικά κριτήρια θα εξυπηρετηθούν από τις διαθέσιμες φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επιπλέον, το πανεπιστήμιο συνεχίζει να παρέχει δωρεάν σίτιση στους φοιτητές μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Η μέριμνα αυτή αποτελεί μέρος των προσπαθειών του ιδρύματος να στηρίξει τους φοιτητές του απέναντι στις τρέχουσες οικονομικές προκλήσεις, διασφαλίζοντας βασικές ανάγκες.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki