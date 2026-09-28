Ασφυκτική πίεση στα καύσιμα: Οι οδηγοί βάζουν 10ευρα και περιμένουν κυβερνητικές παρεμβάσεις

Η αγορά των καυσίμων βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση, καθώς οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του ντίζελ κίνησης συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Αυτή η εξέλιξη έχει ως αποτέλεσμα να εξαφανίζονται από την τσέπη των πολιτών οι όποιες αυξήσεις δόθηκαν στους μισθούς, πριν καν αυτές φτάσουν στον λογαριασμό τους. Την ίδια στιγμή, οι βενζινοπώλες εκπέμπουν σήμα κινδύνου, παρατηρώντας κατακόρυφη πτώση στην κατανάλωση.

Οι οδηγοί αποφεύγουν τα πρατήρια και οι τιμές προκαλούν ζάλη

Οι οδηγοί πλέον αποφεύγουν τα πρατήρια, καθώς το γέμισμα του ρεζερβουάρ έχει μετατραπεί σε ένα άπιαστο όνειρο για πολλούς. Η εικόνα στα βενζινάδικα είναι χαρακτηριστική, με τους καταναλωτές να ζητούν ανεφοδιασμό αξίας 10 ή 20 ευρώ, ποσό ίσα-ίσα αρκετό για να καλύψουν τις ημερήσιες μετακινήσεις τους, κοιτάζοντας το καντράν με τρόμο.

Τα νούμερα στην αντλία επιβεβαιώνουν την κατάσταση, προκαλώντας ζάλη. Η αμόλυβδη βενζίνη έχει ήδη σπάσει το φράγμα των 2,15 με 2,29 ευρώ ανά λίτρο στα αστικά κέντρα, ενώ στην περιφέρεια και τα νησιά φτάνει ακόμη και τα 2,40 ευρώ. Το ντίζελ κίνησης ακολουθεί στα 1,90 με 2,00 ευρώ. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης παρέμεινε πάνω από τα 2,15 ευρώ τον Σεπτέμβριο, διατηρώντας τις τιμές των καυσίμων σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Οι εκκλήσεις του κλάδου και οι κυβερνητικές υποσχέσεις

Οι εκπρόσωποι του κλάδου των βενζινοπωλών ζητούν επιτακτικά οριζόντιες παρεμβάσεις σε όλο το φάσμα της αγοράς. Τονίζουν ότι οποιοδήποτε μέτρο στήριξης δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης, αφήνοντας τη βενζίνη εντελώς εκτός προστασίας, καθώς η ακρίβεια πλήττει όλους τους οδηγούς.

Την ίδια ώρα, τα βλέμματα όλων στρέφονται στις κυβερνητικές υποσχέσεις και τους σχεδιασμούς. Ο πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει ότι η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία θα τεθεί σε ισχύ στις 15 Οκτωβρίου, θα συγκρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, σχεδιάζεται παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ωστόσο, για την αμόλυβδη βενζίνη δεν υπάρχει, προς το παρόν, αντίστοιχη δέσμευση.

Το «σπαστό» πακέτο μέτρων που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο

Το κυβερνητικό επιτελείο εξετάζει ένα «σπαστό» πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Ένα από τα βασικά σημεία είναι η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται διεύρυνση του επιδόματος θέρμανσης, με τα εισοδηματικά όρια να αναμένεται να διαμορφωθούν στις 29.000 ευρώ για ζευγάρι με ένα παιδί, στις 34.000 ευρώ για ζευγάρι με δύο παιδιά, και επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Επιπροσθέτως, στο τραπέζι βρίσκεται η επιδότηση στην αντλία από το κράτος και τα διυλιστήρια, καθώς και η επαναφορά πλαφόν στα περιθώρια κέρδους για τις εταιρείες εμπορίας και τα πρατήρια. Τέλος, εξετάζεται η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και για τον Οκτώβριο, καθώς η άνοδος της τιμής του επηρεάζει σχεδόν ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα, από τις μεταφορές και τη γεωργία έως τις τελικές τιμές των προϊόντων στο ράφι. Για την αμόλυβδη, πάντως, δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη δέσμευση μέχρι στιγμής.

Με πληροφορίες από: Topontiki