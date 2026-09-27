Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, με νέα στοιχεία να έρχονται συνεχώς στο φως. Η προφυλακισμένη γιατρός και οι συνθήκες του περιστατικού απασχολούν τις αρχές, καθώς πληθαίνουν τα αναπάντητα ερωτήματα. Φωτογραφικά ντοκουμέντα από το εσωτερικό του ιατρείου, η εξαφάνιση ενός φλεβοκαθετήρα, καθώς και ένα μήνυμα του εκλιπόντος προς τη γιατρό, αποτελούν βασικά σημεία της διερεύνησης.

Νέα στοιχεία από το ιατρείο της Καρνεάδου

Πρόσφατα ήρθαν στο φως φωτογραφικά ντοκουμέντα από το εσωτερικό του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι εικόνες αυτές, όπως αναφέρθηκε, δείχνουν αναλώσιμα υλικά στα ράφια του ιατρείου, όπως μπουκαλάκια με φυσιολογικούς ορούς, γάζες, αλλά και φλεβοκαθετήρες. Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται προσεκτικά από τις αρχές.

Η αυτοψία στον χώρο πραγματοποιήθηκε από την επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου την επόμενη ημέρα του θανάτου του εκλιπόντος. Ωστόσο, εκφράζονται προβληματισμοί σχετικά με το ενδεχόμενο να έχουν εξαφανισθεί πειστήρια από το ιατρείο, ένα ζήτημα που παραμένει υπό διερεύνηση.

Τα ερωτήματα για τον δεύτερο φλεβοκαθετήρα και τον καθαρισμό του χώρου

Ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζονται στην υπόθεση είναι η εξαφάνιση του δεύτερου φλεβοκαθετήρα που είχε τοποθετηθεί στον τραγουδιστή. Αρχικά, η γιατρός επέμενε ότι δεν πρόλαβε να τον τοποθετήσει. Στη συνέχεια, όμως, ανακάλεσε την αρχική της δήλωση και παραδέχτηκε ότι η θεραπεία είχε ξεκινήσει, γεγονός που προσθέτει στα αναπάντητα ερωτήματα.

Επιπλέον, η νοσηλεύτρια έχει καταθέσει στις ανακριτικές αρχές ότι χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη μέθη από τη γιατρό. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ουσία δεν βρέθηκε κατά την αυτοψία, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό στις αρχές. Ταυτόχρονα, έγινε γνωστό ότι το ιατρείο καθαρίστηκε μετά την πλασμαφαίρεση του Γιώργου Μαζωνάκη και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Για τον καθαρισμό του χώρου μίλησαν και οι υπάλληλοι του ιατρείου, επιβεβαιώνοντας το γεγονός.

Το μήνυμα του εκλιπόντος και οι προβληματισμοί για το κόστος της θεραπείας

Σημαντικό στοιχείο στην έρευνα αποτελεί ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο Γιώργος Μαζωνάκης στην προφυλακισμένη γιατρό μία ημέρα πριν από τον θάνατό του. Στο μήνυμα αυτό, ο εκλιπών εξέφραζε προβληματισμό τόσο για τη θεραπεία που επρόκειτο να ακολουθήσει, όσο και για το κόστος της, κάνοντας αναφορά σε ποσά 3.000 και 6.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα που εξετάζουν οι αρχές αναφέρει: «Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη η παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που πρέπει να πληρώσω, 6.000 ή 3.000, οπότε να μιλήσω τι και πώς, αλλά θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία. Πάντως δεν είμαι σε θέση να δίνω τέτοια ποσά».

Οι καταθέσεις και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου

Το περιεχόμενο αυτής της επικοινωνίας αναμένεται να αποτελέσει μέρος της έρευνας για όσα προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή και για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος έχει αναφέρει ότι γνώριζε για την επικοινωνία της γιατρού με τον Γιώργο Μαζωνάκη σχετικά με τα χρήματα και τις θεραπείες, επιβεβαιώνει την ύπαρξη τέτοιων συζητήσεων.

Ο ίδιος είχε στείλει μήνυμα στη γιατρό την Τρίτη το πρωί, γράφοντας «θα τον στριμώξω», αναφερόμενος στο δικό του ραντεβού για την Τετάρτη το απόγευμα. Ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή, Γιάννης Γλύκας, διευκρίνισε ότι αυτή η φράση δεν έχει να κάνει με κάτι που συνέβη μετά το ραντεβού για την πλασμαφαίρεση και δεν έχει καμία ποινική χροιά. Πρόσθεσε, επίσης, ότι ενδεχομένως να είχε γίνει συζήτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη γιατρό.

Υπό διερεύνηση παραμένει, τέλος, ο ακριβής αριθμός των προσώπων που βρίσκονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή. Στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζονται επίσης οι επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά τον θάνατό του, προκειμένου να διασταυρωθούν οι καταθέσεις με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές. Καθοριστικό στοιχείο της έρευνας θεωρείται η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων, με την εντολή του 32ου ανακριτή για το άνοιγμα των τηλεφωνικών συσκευών να αναμένεται, επιτρέποντας στις αρχές να αναζητήσουν κλήσεις, μηνύματα και άλλα δεδομένα, ακόμα και διαγραμμένα στοιχεία, ανάλογα με το είδος της επικοινωνίας και τα διαθέσιμα τεχνικά δεδομένα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos