Πελάτης κατήγγειλε αρτοποιό για 10 γραμμάρια ψωμί και του στοίχισε 15.000 ευρώ

Ένα παράπονο για μόλις 10 γραμμάρια ψωμί οδήγησε έναν αρτοποιό στη Βαυαρία να δαπανήσει το ποσό των 15.000 ευρώ. Ο αρτοποιός αναγκάστηκε να προβεί σε αυτή την επένδυση για την εγκατάσταση νέων ζυγαριών ακριβείας, μετά από καταγγελία πελάτη. Η διαφορά βάρους σε μια μισή φραντζόλα ψωμί ήταν αρκετή για να κινητοποιήσει τις αρχές και να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην επιχείρηση.

Το περιστατικό στο Πφαφενχόφεν αν ντερ Ιλμ

Η ιστορία εκτυλίχθηκε στην περιοχή του Πφαφενχόφεν αν ντερ Ιλμ, όπου ο 65χρονος Ματίας Μπράιτνερ διατηρεί έναν οικογενειακό φούρνο. Για πολλά χρόνια, η πρακτική του καταστήματος, όταν κάποιος πελάτης ζητούσε μισή φραντζόλα ψωμί, ήταν να κόβουν απλά το καρβέλι στα δύο. Στη συνέχεια, χρέωναν στον πελάτη τη μισή τιμή του ολόκληρου ψωμιού, χωρίς περαιτέρω ζύγιση.

Το πρόβλημα προέκυψε όταν ένας πελάτης, αφού αγόρασε το κομμάτι ψωμιού, αποφάσισε να το ζυγίσει στο σπίτι του. Εκεί διαπίστωσε ότι το βάρος του ήταν 10 γραμμάρια λιγότερο από αυτό που περίμενε. Αντί να επιστρέψει στον φούρνο για να εκφράσει την δυσαρέσκειά του, ο πελάτης επέλεξε να στείλει ένα ανώνυμο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να διαμαρτυρηθεί για την παραπάνω διαφορά.

Η αντίδραση του αρτοποιού και η κλιμάκωση

Ο Ματίας Μπράιτνερ απάντησε στο μήνυμα, χωρίς να φανταστεί την έκταση που θα έπαιρνε το ζήτημα. Εξήγησε στον πελάτη ότι, όταν μια φραντζόλα κόβεται με το χέρι, είναι εξαιρετικά δύσκολο τα δύο μέρη να έχουν ακριβώς το ίδιο βάρος. Διευκρίνισε ότι το ένα κομμάτι μπορεί να έχει λίγα γραμμάρια παραπάνω και το άλλο λίγα γραμμάρια λιγότερο.

Ο αρτοποιός κατέληξε στην απάντησή του λέγοντας: «Μερικές φορές κερδίζεις, μερικές φορές χάνεις. Την επόμενη φορά, χωρίς αμφιβολία, θα είναι δέκα γραμμάρια παραπάνω». Ωστόσο, η εξήγηση αυτή δεν έπεισε τον πελάτη, ο οποίος αποφάσισε να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία στις αρμόδιες αρχές.

Η παρέμβαση της Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών

Η υπόθεση έφτασε στα χέρια της γερμανικής Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών, η οποία εξέτασε το ζήτημα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Η νομοθεσία αυτή κάνει σαφή διάκριση μεταξύ του ψωμιού που είναι ήδη κομμένο και συσκευασμένο προς πώληση και εκείνου που πωλείται ολόκληρο με το κιλό και χωρίζεται τη στιγμή της αγοράς από τον πελάτη.

Στην περίπτωση του φούρνου του κ. Μπράιτνερ, που εμπίπτει στη δεύτερη κατηγορία, η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη. Δεν αρκεί απλώς να κόβεται η φραντζόλα και να χρεώνεται η μισή τιμή. Μόλις κοπεί, κάθε μέρος πρέπει να ζυγίζεται εκ νέου σε ζυγαριά ακριβείας, η οποία θα πρέπει να είναι δεόντως καλιμπραρισμένη. Ο φούρνος πουλούσε το ψωμί προς 4,80 ευρώ το κιλό, συνεπώς η τιμή κάθε μισού έπρεπε να υπολογίζεται με βάση το πραγματικό του βάρος.

Οι αλλαγές και το κόστος για την επιχείρηση

Πριν από την καταγγελία, το σύστημα τιμολόγησης του φούρνου ήταν πολύ πιο απλό. Εάν μια ολόκληρη φραντζόλα κόστιζε ένα συγκεκριμένο ποσό, το μισό της κόστιζε το 50% της τιμής, ανεξάρτητα από το αν το ένα μέρος ζύγιζε λίγα γραμμάρια παραπάνω ή λιγότερο από το άλλο.

Για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και να μπορέσει να συνεχίσει να κόβει τις φραντζόλες τη στιγμή της αγοράς, ο Ματίας Μπράιτνερ αναγκάστηκε να προβεί σε σημαντικές αλλαγές. Εγκατέστησε νέες ζυγαριές ακριβείας στα διάφορα καταστήματά του και προσαρμόστηκε επίσης το λογισμικό των συστημάτων πώλησης. Το συνολικό κόστος αυτής της αναγκαίας προσαρμογής ανήλθε στις 15.000 ευρώ, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος ο αρτοποιός.

Με πληροφορίες από: Gazzetta